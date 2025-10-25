Судьба вернула долг Волкову. Драго победил вязкого бразильца

25 октября в Абу-Даби проходит турнир UFC 321. В основном карде состоялся поединок российского тяжеловеса Александра Волкова. Россиянин в своём юбилейном, 50-м поединке в профессиональной карьере бился с бразильцем Жаилтоном Алмейдой, который славится своей ультимативной борьбой.

Волков ещё год назад шёл на серии из четырёх побед над Жаирзиньо Розенстрайком, Александром Романовым, Таем Туивасой и Сергеем Павловичем. Благодаря этому Драго вошёл в топ-3 дивизиона и получил претендентский поединок с Сирилем Ганом. Реванш с французом оставил неприятное послевкусие — Волков проиграл раздельным решением судей, что вызвало много споров. Даже Дана Уайт заявил, что Александра ограбили. Однако было очевидно, что для титульника придётся одержать ещё одну победу. Так появился бой с Алмейдой.

Жаилтон в своё время был средневесом, потом перешёл в полутяжи, а затем в UFC дали ему понять, что хотели бы видеть его в тяжеловесах. С начала 2023 года бразилец стабильно выступает в этой весовой категории и с тех пор сколотил пять побед при всего одном поражении (всего в UFC у Алмейды 8-1) — остановить бразильского Хабиба сумел только Кёртис Блэйдс. Очевидно, для Жаилтона бой с Волковым был не только главным вызовом в карьере, но и последней ступенью к потенциальному титульнику. Так что ставки в этом поединке были высоки, и главный вопрос заключался в том, готов ли Волков к борьбе Алмейды?

Ожидаемо бой начался с борьбы от бразильца, и ему удалось оформить тейкдаун. Волков заблокировал Алмейду, однако встать не вышло. Более того, Жаилтон постепенно выбирался в фулл-маунт и улучшал позицию. На исходе третьей минуты Драго сумел перевернуть соперника и начал активно забивать Алмейду локтями. Бразилец только терпел и принимал ущерб, дожидаясь гонга.

Во втором раунде ситуация повторилась — Жаилтон замаскировал тейкдаун ударом и быстро оформил перевод, но снова оказался заблокированным. Волков не паниковал, спокойно сдерживал Алмейду, периодически вставлял локти снизу. В середине раунда Александр попробовал встать, однако запустил соперника за спину. Дивидендов из этой позиции бразилец не извлёк, но сохранил контроль и перешёл в фулл-маунт. За полторы минуты до конца раунда рефери поднял бойцов в стойку, однако буквально через секунду Алмейда провёл тейкдаун и удерживал Волкова на канвасе до гонга.

Александр Волков — Жаилтон Алмейда Фото: Chris Unger/Zuffa LLC

В третьем раунде Александр заблокировал перевод, связал Алмейду в клинче и начал активно работать коленями по корпусу у сетки. Жаилтон нашёл момент и всё же оформил тейкдаун. Волков активно работал снизу, поднял гард и не пускал Алмейду к себе. Несколько раз бразилец пробовал сменить позицию и сумел выйти за спину. Волков попытался свипнуть, но неудачно. Рефери вновь поднимал бойцов, однако тут же они оказались на канвасе.

По итогам трёх раундов мнения судей разделились. Двое судей отдали победу Волкову! Алмейда попытался сделать бой максимально несмотрибельным, но всё же работу Александра оценили выше. Судьба вернула должок россиянину, и теперь он будет претендовать на пояс.