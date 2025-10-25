Качественное возвращение. Нурмагомедов уверенно закрыл поражение от Двалишвили

Казалось, что в 2025 году Умар Нурмагомедов обязательно станет чемпионом UFC. Увы, титульный бой с Мерабом Двалишвили сложился неудачно: на протяжении двух раундов россиянин выглядел лучше оппонента, однако грузин переломил ход поединка и справедливо забрал победу единогласным решением судей. Нурмагомедову не дали незамедлительного реванша, тем более что ему пришлось залечивать переломанную руку. Титульный забег приходится начинать заново: сегодня Умар наконец-то возвращался, чтобы снова выйти на победную тропу.

Соперника в промоушене подыскали максимально непростого. Марио Баутиста шёл на серии из восьми побед, в том числе одолев опытных Патрика Микса, Жозе Альдо и Рики Саймона. Баутиста — хороший борец, но назвать его нокаутёром точно было нельзя. Однако Марио решил раскручивать бой с Нурмагомедовым именно через обещание финишировать соперника уже в первом раунде. Впрочем, поверить в это было сложно, особенно если учитывать мотивацию Умара. Россиянин на пресс-конференции выбил из Даны Уайта обещание, что тот даст Нурмагомедову титульник в случае яркой и красивой победы.

Умар не стал искать счастья в стойке, оформив успешный тейкдаун уже на восьмой секунде. Следом Нурмагомедов провёл ещё и красивый амплитудный бросок. Пришлось даже чуть понервничать: Баутиста едва не реализовал скручивание пятки, вдохновившись примером Вальтера Уокера. В борьбе оба спортсмена были максимально активны, однако в лидерской позиции неизменно находился россиянин, который вчистую забрал стартовую пятиминутку. А вот на старте второго раунда Нурмагомедов оказался в лёгком нокдауне! Американец удачно выбросил колено, после которого Умара повело. Впрочем, наш соотечественник быстро пришёл в себя и снова ринулся в партер. У Баутисты была ещё пара удачных моментов, но в целом россиянин контролировал бой, причём и в стойке был хорош.

Перед третьим раундом не было железной уверенности, что Умар ведёт 20-18, поэтому от россиянина хотелось увидеть максимально уверенное выступление. Парни отработали первую минутку в стойке, после чего Нурмагомедов провёл успешный тейкдаун, а потом – ещё и ещё. Баутиста защищался неплохо и регулярно выбирался из партера, хотя достаточно быстро его затаскивали обратно. Россиянин постоянно был чуть сильнее, чуть ловчее и эффективнее. Неудивительно, что все судьи отдали победу нашему спортсмену со счётом 30-27. Классный бой от Нурмагомедова!