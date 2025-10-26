Конфуз в главном бою в Абу-Даби. Бой Аспиналла и Гана признали несостоявшимся

В ночь на 26 октября в Абу-Даби завершился турнир UFC 321. Главным событием вечера стал титульный поединок в тяжёлой весовой категории. Новоиспечённый чемпион Том Аспиналл вышел на первую защиту полноценного титула в поединке с французом Сирилем Ганом.

Аспиналл завоевал временный пояс почти два года назад, в ноябре 2023 года, нокаутировав Сергея Павловича. Но с тех пор британец провёл всего один бой — в июле 2024-го Том получил реванш с Кёртисом Блэйдсом, единственным человеком, побеждавшим его в UFC, пускай и из-за травмы. Со второй попытки Аспиналл справился более чем убедительно и нокаутировал американца за минуту, защитив временный титул. После этого Том тщетно пытался выбить себе бой с Джоном Джонсом. В итоге тот завершил карьеру, так и не встретившись с Аспиналлом, а британец был повышен в статусе до полноценного чемпиона и получил соперника по первой защите.

Сириль Ган — человек, на которого когда-то возлагали большие надежды с точки зрения титульных перспектив. Француз довольно быстро добрался до боя за временный пояс, победил Деррика Льюиса, однако потом проиграл Фрэнсису Нганну, хотя и сумел нивелировать нокаутирующую мощь камерунца. После этого Ган прошёл Тая Туивасу и тут же провалил вторую попытку выиграть полноценный пояс — бой с Джонсом стал для Сириля настоящим ужасом. Французский боец слишком уважал магию имени Джона, растерялся и был «задушен» за две минуты. С того времени Ган победил Сергея Спивака, Александра Волкова (с большими вопросами) и получил третий титульный шанс. Перед встречей с Аспиналлом Сириль считался большим андердогом, но обещал удивить чемпиона.

Чемпион начал агрессивно и без раскачки, опасно давил и попадал. Ган выдержал, ответил локтем навстречу и разбил нос британцу. Аспиналл попытался пройти в ноги, но неудачно, зато прошёл хай-кик. После бодрого начала бойцы сбавили темп: Аспиналл финтил и раздёргивал француза, Ган привычно постреливал с дистанции и не подпускал к себе соперника. Том по-прежнему опасно взрывался, однако Сириль уже нащупал свой ритм и комфортно себя чувствовал.

В конце раунда произошёл неприятный эпизод. Ган открытой пятёрней попал в лицо Аспиналлу, ткнув ему в глаз. Том пытался проморгаться, но всё оказалось тщетно. Британец потратил всё возможное время на восстановление, однако продолжить не смог. Этот бой был признан несостоявшимся. Аспиналл остался чемпионом, Ган был расстроен до слёз, но, похоже, теперь будет назначен реванш.