«Нельзя выиграть бой, просто лёжа сверху». Победа Волкова – прецедент для всех остальных

В Абу-Даби завершился масштабный турнир UFC 321. В карде вечера было много интересных противостояний с совершенно разными исходами. Одним из самых обсуждаемых боёв стал поединок Александра Волкова и Жаилтона Алмейды, который завершился в пользу Драго раздельным решением судей, и это решение будут обсуждать ещё долго.

Изначально можно было предположить, какой рисунок будет у предстоящего поединка. Алмейда – один из лучших джитсеров дивизиона, плюс обладает отличными навыками удерживания соперника в партере. Конечно, глупо было ожидать того, что бразилец не станет всем этим пользоваться и станет рубиться с Волковым в стойке, где шансов у него не так много. Александру же необходимо было сдерживать Жаилтона на дистанции, навязывать ему свою работу в стойке и не подпускать бразильца к себе. На бумаге всё выглядело просто: чей план сработает – тот и победит.

Для того, чтобы провести первый бросок, Алмейде хватило семи секунд – он в стиле Хамзата Чимаева бросился в ноги, и, хотя Волков вроде бы сумел защититься, через мгновение россиянин оказался на полу. Спойлер: это было только начало. В каждом раунде бразилец успешно проводил тейкдауны, и суммарное время контроля в партере от Алмейды составило 10 минут 47 секунд.

Внушительно? Вполне. Но вся борьба Алмейды, каждый его перевод были заточены только под одно – залёживание Волкова. Это был контроль ради контроля, и раньше так действительно можно было забрать поединок в свою пользу. Но, кажется, бой Волкова и Алмейды станет прецедентом для всех остальных – правила игры поменялись. Нет, в правилах, или, точнее, в критериях оценивания раундов, по-прежнему есть пункт «контроль в партере», но он не играет первостепенную роль – больше внимания судьи стали уделять именно ущербу, количеству ударов и акцентированных попаданий.

Вернёмся к бою Волкова и Алмейды. В первом раунде бразилец почти три минуты лежал сверху на россиянине, и за весь отрезок выбросил… один удар. Это официальная статистика – один удар от Жаилтона, который был сверху большую часть отрезка. То есть, он просто даже не пытался делать вид, что его интересует какой-то урон, как поступают многие бойцы, даже не обозначал никаких попыток ударов – просто лежал сверху и не давал Волкову вернуться в стойку. Александр даже из позиции снизу постоянно пытался бить Алмейду – да, это были не акцентированные попадания, но Волков старался причинить сопернику ущерб. Что уж говорить про момент, когда россиянину всё же удалось свипнуть бразильца и оказаться в атакующей позиции – Волков просто лупил Алмейду, в том числе и локтями: Александр выбросил за первый раунд 38 ударов, 15 из которых были акцентированными – и это при одном ударе от Жаилтона, который почти весь отрезок был сверху.

Александр Волков – Жаилтон Алмейда Фото: Chris Unger/Zuffa LLC

Собственно, картина повторялась и во втором, и в третьем раундах. Алмейда переводил Волкова в партер, но не предпринимал там никаких атакующих действий. Рефери, к слову, это зрелище в моментах надоедало, как и публике, которая освистывала Жаилтона, и он поднимал бойцов в стойку. Правда, бразилец вскоре вновь затаскивал Драго в партер.

Те немногочисленные моменты, когда бойцы были в стойке, оставались за Волковым. В третьем раунде он успел поработать в клинче, и было видно, что в ударной технике у него большое преимущество. И Жаилтон лишил Волкова этого преимущества. Тут нет никаких оправданий – Александр действительно не смог ничего поделать с проходами Алмейды, хотя, как он сам признавался, много работал над борьбой в тренировочном лагере. И вопросы к подготовке Драго в таком случае, конечно, есть, но это уже другой разговор.

Но помимо тейкдаунов Алмейда ничего не предложил Волкову. Ни ударов в партере, ни попыток сабмишена – ничего. Жаилтон надеялся, что для победы хватит и того, что он просто лежит на Александре сверху весь поединок. Волков же был гораздо активнее снизу: пытался поймать Алмейду на треугольник и кимуру, искал моменты для ударов. Для понимания, официальная статистика по ударам, донесённым до цели – 123 на 27 в пользу россиянина, по акцентированным ударам – 24 на 9 в пользу Волкова. И это при том, что Алмейда почти 11 минут был в позиции сверху в партере.

Жаилтон Алмейда – Александр Волков Фото: Chris Unger/Zuffa LLC

Судьи встали на сторону Волкова: двое из них отдали Александру первый и третий раунды, ещё один насчитал два раунда в пользу Жаилтона. Александр создал прецедент в поединке высочайшего уровня – в претендентском поединке: можно выиграть бой, даже находясь под одеялом соперника. И, судя по реакции Даны Уайта, такие судейские решения будут приниматься всё чаще и станут обычной практикой – тактика залёживания соперника в UFC больше не работает.

«Нельзя выиграть бой, просто лёжа сверху. Это так не работает. Я был очень доволен тем, как судьи оценили этот бой», — сказал Уайт на пресс-конференции после турнира UFC 321.