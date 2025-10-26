Дайте Умару реванш с Двалишвили! Всех остальных в дивизионе он переедет

В Абу-Даби прошёл номерной турнир UFC 321. В главном карде вечера седьмую победу в промоушене одержал второй номер легчайшего веса Умар Нурмагомедов, который единогласным решением судей одолел Марио Баутисту.

Умар возвращался в октагон после первого поражения в карьере. В январе этого года Нурмагомедов уступил Мерабу Двалишвили, к тому же сломал руку по ходу боя, из-за чего восстановление затянулось. Были мнения, что поражение в совокупности с травмой могут повлиять на Умара в ментальном плане и что в UFC дали россиянину соперника, который может совершить апсет и нарушить планы Умара.

«Марио – хороший боец, мой прогноз на этот бой таков, что он победит Нурмагомедова. Умар является сложным соперником, но у Баутисты есть шанс. Мне удалось победить Умара, а значит, и Баутиста может. Я болею за Марио и надеюсь, что ему удастся выиграть этот поединок», — приводит слова Мераба Двалишвили портал MMAJunkie. Однако уже на неделе поединка стало понятно, что с ментальной составляющей у Умара всё было в полном порядке: брат Хабиба был заряжен закрыть поражения и заслужить реванш с чемпионом.

«Думаю, я просто должен показать своё лучшее выступление. Если он говорит, что готов финишировать меня – окей. Но я покажу все свои навыки. Сделаю всё, чтобы закатить отличное зрелище», — сказал Умар Нурмагомедов на пресс-конференции.

В клетке слова с делом у Нурмагомедова не разошлись. Он действительно получил в соперники одного из самых опасных бойцов дивизиона, у Баутисты была серия из восьми побед – больше только у Мераба. При этом Марио достаточно универсальный боец, обладающий и навыками джиу-джитсу, и хорошей ударной техникой. Однако Умар показал, что находится на другом уровне.

Конечно, сказалась в первую очередь разница в борьбе. Умар легко переводил Марио на землю и не просто, как Алмейда, залёживал соперника, а постоянно менял позиции, пытался выходить на сабмишены, выбрасывал удары – в общем, демонстрировал борьбу здорового человека, а не курильщика. Нужно отдать должное Баутисте, который, несмотря на весь этот прессинг, не дал себя финишировать. А в стойке Марио, кстати, едва не совершил апсет, когда выбросил колено в голову Нурмагомедова – Умар справился с большим трудом.

Умар Нурмагомедов — Марио Баутиста Фото: Waleed Zein/Getty Images

Но даже на фоне опасных попаданий Марио Нурмагомедов и в стойке чувствовал себя вполне уверенно. 81 на 33 по донесённым ударам в пользу россиянина, 32 на 20 по акцентированным попаданиям в пользу Умара. И при этом Нурмагомедов перебил соперника на дистанции – 23 на 17 по акцентированным ударам в стойке.

Никто не предполагал лёгкой прогулки для Умара, её в целом и не было, но победа Нурмагомедова не вызывает никаких вопросов. Россиянин довольно уверенно разделался с парнем, на которого ставил даже чемпион. И нетрудно догадаться, почему Мераб болел за Баутисту.

Нурмагомедов – пожалуй, главная угроза Двалишвили в легчайшем дивизионе. Мераб зачистил весовую категорию и дерётся со всеми уже по второму кругу, однако первый бой с Умаром был, наверное, одним из самых упорных за последнее время. И если учитывать травму Нурмагомедова, которую он получил в первом раунде боя с чемпионом, то реванш выглядит вполне интригующим.

Мераб Двалишвили и Умар Нурмагомедов Фото: Jeff Bottari/Getty Images

У Умара сильнейшая борьба среди всех претендентов на титул, что он в очередной раз доказал в поединке с Баутистой. А без навыков борьбы справиться с Двалишвили практически невозможно. Плюс Умар по-прежнему хорош в стойке. Не без огрехов, конечно, были опасные пропущенные от Баутисты, но и Марио не проходной боец и в ударной технике, пожалуй, не уступит и Двалишвили.

Были вопросы к «бензобаку» Нурмагомедова: в чемпионском поединке Умар просел к четвёртому раунду и отдал концовку боя. В поединке с Баутистой россиянин показал, что у него всё в полном порядке с кардио, на протяжении всех трёх раундов Умар отлично дышал и, казалось, готов как минимум провести ещё один бой.

Умар доказал, что является одним из сильнейших бойцов в дивизионе. По большому счёту нам всем нужен реванш Нурмагомедова и Двалишвили – это тот бой, который имеет значение. Да, для начала Мерабу нужно пройти Петра Яна, где всё тоже будет не так просто, но если Двалишвили сохранит пояс, то поединок с Умаром — единственно правильный вариант для продолжения. Нурмагомедов убедительно закрыл поражение, да и есть ощущение, что со всеми остальными претендентами Умар разберётся так же уверенно. Конечно, Мераб не будет в восторге от такого развития событий, если учитывать, как он не хотел давать титульный шанс Умару. Однако, кажется, других вариантов у чемпиона не будет – либо уходить в другой дивизион, либо ставить точку в противостоянии с Нурмагомедовым.