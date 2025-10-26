Реванш Гана и Аспиналла логичен. Но разобьёт сердца фанатов из России

25 октября на «Этихад-Арене» в Абу-Даби, ОАЭ, прошёл грандиозный турнир UFC 321. Естественно, все фанаты смешанных единоборств из России ждали бой Александра Волкова. В очень непростом поединке Драго победил бразильца Жаилтона Алмейду. И, казалось, начал ждать своего титульного шанса. Но теперь всё это может очень сильно затянуться. К сожалению, в главном бою вечера случился конфуз. Сириль Ган ткнул Тому Аспиналлу в глаз в первом раунде. Причём так сильно, что британец попросту не смог продолжить поединок. В итоге – ноу-контест. И, кажется, ничего уже не помешает лиге организовать титульный реванш для парней. Но это может разбить сердца фанатов из России.

Да, за Волкова очень обидно. Однако на пресс-конференции после поединка Дана Уайт отчётливо дал понять – история Сириля и Тома ещё не окончена. К сожалению, попадания в глаз давно стали частью этого бизнеса. Поэтому лига рассчитывает свести парней в октагоне снова: «Я чувствую то же, что и все. Отличное выступление, но плохая развязка. После поединка с Джоном Джонсом многие списали Гана со счетов, однако сегодня он выглядел чертовски хорошо. Казалось, нас ждут несколько плотных раундов и действительно крутой бой. Возможный реванш? Да. Сплошная боль, но да».

Логичен ли реванш? Пожалуй, да. Можно очень долго сетовать на судьбу. Однако именно по результатам главные претенденты на чемпионский пояс прямо сейчас – Аспиналл и Ган. Была история со спорным поражением Волкова от француза. Но так уж насчитали официальные лица вечера, ничего не попишешь. Александр свой претендентский шанс в тот момент упустил. А теперь придётся ждать ровно столько, сколько этого будет нужно. Даже его вчерашний триумф над Алмейдой был не безусловным, вызвал у многих очень большие вопросы. Не стоит драматизировать ситуацию. Драго не уходит на пенсию, никто не заставляет рисковать его статусом претендента. Есть ощущение, что буквально за год Александр дождётся своего шанса. Главное, проявить в такой ситуации терпение, поступить правильно.

Что показал нам главный поединок? Что Сириль действительно изменился и мощно прокачал себя. Поэтому действительно может навязать сопротивление Аспиналлу. Важно отметить, что к моменту тычка в глаз француз не спасался от соперника, не выглядел статистом. Он владел инициативой, разбил Тому лицо. И, пожалуй, смотрелся намного увереннее и быстрее. Возможно, британца что-то тревожило в этот вечер. Однако он не выглядел безупречной машиной для нокаутов. Напротив, могло показаться, что Аспиналл может оказаться на канвасе и сам. Поэтому Сириль действительно заслуживает ещё одного шанса побороться за заветный чемпионский пояс.

Многие эксперты, правда, указывают на то, что тычок был слишком жёстким. На повторе действительно бросилось в глаза, что Ган буквально продавил чемпиона. Поэтому нет ничего удивительного в том, что рефери принял решение остановить бой, Том не смог продолжить. Но если бы поединок прошёл хотя бы до третьего раунда… Сложно упрекать Сириля в том, что он совершил это действие специально. Напротив, Ган владел инициативой и вёл, ему нужно было развивать успех. А теперь француз вынужден заново готовиться и ждать. И не факт, что Аспиналл будет выглядеть так же растерянно в реванше. Поэтому, пожалуй, упрекать претендента бессмысленно. Это было случайное попадание в глаз. Которое, к сожалению, стало роковым в той ситуации.

Сириль Ган Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Решение о проведении реванша совершенно точно разобьёт сердца фанатов из России. Очень уж хотелось, чтобы 37-летний Волков всё-таки подрался за титул. Александр этого действительно заслужил. Он долго шёл к цели, должен быть вознаграждён. Вот только логично будет сначала вновь столкнуть лбами Гана и Аспиналла. А потом уже давать Драго возможность подраться с победителем.