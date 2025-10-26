Новый охотник за Усиком. Уордли сотворил безумный камбэк и ждёт абсолютного чемпиона

В ночь на 26 октября в Лондоне прошёл вечер профессионального бокса, который украсил поединок в супертяжёлом весе между временным чемпионом WBO Джозефом Паркером и обладателем временного титула по версии WBA Фабио Уордли.

На бумаге фаворитом выглядел Паркер. В первую очередь – за счёт умения правильно раскладывать силы на всю дистанцию, живучести и опыта. Джозеф в принципе находился в такой позиции, что мог просто сидеть сложа руки и ждать, пока не решится вопрос с Александром Усиком и потенциальным боем с ним, но в итоге решил рискнуть. Более того, новозеландец был готов практически на любого соперника, включая Мозеса Итауму, которого сейчас многие сторонятся и избегают. Однако в итоге вышел против опаснейшего Уордли, который в одном из последних поединков за раунд сломал челюсть Фрейзеру Кларку и одним из ударов оставил на его голове вмятину.

Бой начался в не самом привычном для Паркера русле. Он сразу же начал охотиться за финишем, давил, сумел потрясти Уордли уже в первом раунде, но во втором отрезке сам прочувствовал мощь соперника и сбросил обороты, переключившись на задачу перестрелять британца. При этом очень опасные атаки у Паркера проходили регулярно, он заметно превосходил Фабио и в точности, и в чтении эпизодов. Несколько раз по ходу поединка Джозеф очень мощно пробивал Уордли, тот явно был потрясён, однако каждый раз выживал. К чемпионским раундам британец подустал, и казалось, что дальше Паркеру просто нужно спокойно докатить бой до финального гонга. Однако в 10-м раунде Джозеф оказался на грани поражения, а в следующей трёхминутке Уордли завершил начатое и оформил безумный апсет, победив в бою, который от него уже уходил !

Бой Фабио Уордли — Джозеф Паркер Фото: Richard Pelham/Getty Images

Паркер рискнул своим временным поясом и статусом первого претендента на бой с Усиком, но прогадал. И теперь за абсолютным чемпионством объявляется новый охотник — Фабио Уордли. Разумеется, он уже успел бросить вызов: «Скажу лишь одно: Усик, Усик! Считаю, что Усик — человек слова. Он сказал, что сразится с победителем. Я победил. Так что погнали! Думаю, что Ипсвич достаточно большой для того, чтобы принять Усика. Давай, Усик! Сдержи слово! Я привык добиваться всего в ринге. Не планирую получить пояс по почте и создавать видимость, что теперь я на седьмом небе от счастья. Я хочу драться за пояс. Я хочу завоевать его точно так же, как завоевал этот».

Ещё несколько месяцев назад на бумаге казалось, что именно Паркер в состоянии оказать Усику какое-то сопротивление, потому что, в отличие от многих других тяжей, новозеландец не полагается на какую-то одну сильную сторону. Он достаточно разнообразен на ринге, умеет работать и первым, и вторым номером, дышит. Однако это бокс, апсеты тут случаются постоянно. Теперь пришло время Уордли, и придётся с ним считаться.

Само собой, в этом поединке Усик будет большим фаворитом. Он сбалансированнее и банально лучше как боксёр, но у каждого панчера, а Уордли им определённо является, всегда будет шанс на тяжёлое попадание. И тут ещё не факт, что Фабио получит свой шанс в ближайшее время. У Усика явно осталось один-два боя до конца карьеры, и он попытается выбить себе большой бой, а это не Уордли, при всём к нему уважении . Он, конечно, может получить этот поединок, однако шансов не так много.

Александр Усик Фото: Richard Pelham/Getty Images

Теперь начинается новая погоня за Усиком, и в ближайшее время мы поймём, куда будет двигаться дивизион дальше. Вопросов немало: будет ли Усик биться с обязательными претендентами? Кто ещё будет претендовать на пояса, кроме Уордли? Вернётся ли Фьюри? Планирует ли Усик отказываться от поясов? Будущее тяжеловесов туманно, и классная победа Уордли ситуацию точно не упростила.