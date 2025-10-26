Мурзаканов заслужил признание. Теперь он заменит Анкалаева в титульной гонке?

25 октября в Абу-Даби прошёл турнир UFC 321, в рамках которого состоялся ряд поединков с участием российских бойцов. Все одержали победы, но единственным россиянином (если не брать в расчёт «наполовину русского» Вальтера Уокера), который разобрался со своим соперником досрочно, стал Азамат Мурзаканов.

Соперником Профессионала стал Александар Ракич — огромный кикбоксёр, хорошо сбалансированный по навыкам. Были опасения относительно того, как Мурзаканов подберёт ключи к столь неудобному сопернику с точки зрения антропометрии. Разница в росте была не менее 15 см (193 см против 178 см, если верить официальным данным UFC), разница в размахе рук — 16 см. В целом это и делало Ракича небольшим фаворитом, несмотря на то что Азамат быстрее серба и всегда может угрожать взрывными атаками, а руки у него очень тяжёлые, как уже многие успели убедиться. К тому же у Мурзаканова не было в UFC оппозиции такого уровня, до этого он в лучшем случае бил бойцов из концовки топ-15.

Начало боя и правда было тревожное — Ракич выглядел просто огромным, а любой его удар даже в блок сопровождался страшными щелчками, так что за Азамата было беспокойно. Кроме того, Александар пытался подключать борьбу, не стеснялся клинча и всячески пытался загнать Мурзаканова в неудобные позиции. Россиянин всё спокойно принял, начал нащупывать свою дистанцию, а незадолго до конца раунда поймал Ракича плотным джебом навстречу и отправил его на канвас . Следом оказался добивающий удар, который, в принципе, уже и не требовался — Александар не демонстрировал никакого желания продолжать биться.

Итак, 16-0 в ММА, 6-0 – в UFC. При этом пять побед под эгидой лучшего промоушена мира были добыты досрочно, а кроме того, Азамат ронял абсолютно каждого из этих шести соперников . И теперь есть довольно серьёзный скальп в лице Ракича, которого несколько лет назад считали претендентом на титул. Можно попытаться обесценить эту победу рассуждениями о спаде и «хрустальности» Александара, однако год назад Магомед Анкалаев отбился с Ракичем до решения судей, и один из раундов серб забрал.

Мурзаканов после обновления рейтингов окажется ближе к топ-5, и он уже просит претендентский поединок, до этого Азамат выражал желание провести пятираундовый бой. Если не помешают травмы, то уже в ближайшее время россиянин может рассчитывать на соперника из верхушки. К примеру, есть Халил Раунтри, занимающий пятую строчку. Можно будет попытаться выбить себе победителя пары Ян Блахович — Богдан Гуськов. Варианты есть, все вполне рабочие, и через один-два боя Мурзаканов может добраться до титульника. Вполне вероятно, что он обойдёт в этой гонке и Анкалаева, которому явно нужно не меньше двух побед, чтобы вернуться к поединку за пояс .

Самое приятное, что теперь Азамат получит заслуженное признание. Россиянин всегда очень скромен, каждый раз повторяет, что хочет всё доказывать в октагоне, и ведь доказывает. Мурзаканов регулярно повторяет: «Не сомневайтесь во мне». Похоже, действительно пришло время, чтобы начать уважительнее относиться к навыкам и перспективам Профессионала. И без сомнений, следующий бой Азамата все будут ждать с нетерпением.

Ещё одно доказательство — не нужно быть медийной звездой, чтобы завоевать уважение и расположение фанатов (не только из России). Да, твой путь к титульнику, вполне возможно, затянется, но Мурзаканова это совершенно не смущает — он просто сносит соперника за соперником и уже близок к тому, чтобы заменить другого россиянина в гонке за поясом.