Турнир UFC и «Триллер в Маниле 2». Главные бои недели

Наступает новая неделя, которая подарит любителям единоборств интересные поединки и противостояния. Любителей ММА ждёт турнир UFC в Лас-Вегасе, а в боксе состоится «Триллер в Маниле» от IBA.PRO — турнир, посвящённый легендарному противостоянию Мохаммеда Али и Джо Фрейзера, плюс мы ждём возвращения в ринг Артура Биярсланова.

29 октября. Вадим Туков — Сена Агбеко

На Филиппинах пройдёт турнир по боксу IBA.PRO 11, который будет посвящён 50-летию легендарного шоу «Триллер в Маниле» и трилогии между Мохаммедом Али и Джо Фрейзером. Организаторами предстоящего вечера будут Международная ассоциация бокса (IBA) и известный боксёр Мэнни Пакьяо. В карде турнира выступят и российские боксёры. Так, непобеждённый Вадим Туков, чемпион WBA Asia в среднем весе, разделит ринг с Сеной Агбеко. Туков имеет рекорд 16-0 и занимает высокую вторую позицию в рейтинге WBA в среднем весе. Для него это будет первый поединок за пределами Урала, и бой с Агбеко выглядит серьезной проверкой. У Сены солидный рекорд 29-4, но главное — большой опыт выступлений: он боксировал с Ослейсом Иглесиасом, Владимиром Шишкиным и Дэвидом Морреллем. На кону будет стоять пояс IBA Intercontinental, что добавит боксёрам мотивации.

29 октября. Нико Уолш — Киттисак Клинсон

Конечно, турнир, посвящённый 50-летию «Триллера в Маниле», не мог обойтись без родственника Мохаммеда Али. Внук легендарного боксёра Нико Уолш пошёл по стопам деда и тоже строит профессиональную карьеру. Правда, менее удачно. В активе Нико 11 побед и 2 поражения, свой следующий поединок он проведёт против Киттисака Клинсона из Таиланда с рекордом 10-2.

29 октября. Георгий Юновидов — Крис Томпсон

На турнире IBA.PRO 11 выступит временный чемпион мира WBA в бриджервейте Георгий Юновидов. Россиянин завоевал пояс не так давно и ждёт боя за полноценный титул с Муслимом Гаджимагомедовым. А пока он проведёт поединок против Криса Томпсона. Изначально соперником Георгия должен был стать небитый американец Джон Кантрелл, но он выбыл из-за проблем со здоровьем. У Томпсона рекорд 16-6-1, при этом 9 побед он одержал нокаутами и готов составить Юновидову конкуренцию.

В ночь с 30 на 31 октября. Артур Биярсланов – Сергей Липинец

В Канаде пройдёт турнир по профессиональному боксу. В карде вечера поединок проведёт непобеждённый российский боксёр Артур Биярсланов. Чеченский волк строит профессиональную карьеру в Канаде и США, и делает это вполне успешно: на счету Артура 19 побед в 19 боях, 16 из них – нокаутами. Очередным соперником Биярсланова станет представитель Казахстана Сергей Липинец – опытный боксёр, который даже владел поясом чемпиона мира IBF, так что для Артура это будет хорошая проверка.

1 ноября. Джошуа Буатси — Зак Паркер

В Лондоне состоится турнир по профессиональному боксу, в главном событии которого выступит известный британский полутяжеловес, бронзовый призёр Олимпийских игр Джошуа Буатси. Ему предстоит поединок за титул WBO International против Зака Паркера. Буатси долгое время считается одним из претендентов на титулы чемпиона мира в полутяжёлом весе, выигрывал эллиминатор по линии WBA, был временным чемпионом WBO, но бой за титул чемпиона мира так и не получил. В последнем поединке Джошуа уступил Каллуму Смиту решением судей, и это было первое поражение в карьере. Закрывать его Буатси будет в поединке с соотечественником Заком Паркером. У Паркера солидный рекорд 26-1, 18 нокаутов за плечами — лёгкой прогулки для Буатси не предвидится.

Джошуа Буатси Фото: Richard Pelham/Getty Images

В ночь с 1 на 2 ноября. Стив Гарсия — Дэвид Онама

В Лас-Вегасе состоится турнир UFC Fight Night 263, возглавят который два полулегковеса: 12-й и 13-й номера рейтинга Стив Гарсия и Дэвид Онама. Карьеры этих двух бойцов похожи: после не самого удачного старта в UFC оба набрал обороты. Гарсия выиграл шесть последних поединков, в том числе у Кэлвина Каттара, у Онамы шесть побед в семи боях, четыре их них подряд. На двоих у парней 20 нокаутов, поэтому предстоящий поединок обещает быть крайне интересным.

В ночь с 1 на 2 ноября. Валдо Кортес-Акоста — Анте Делия

В соглавном событии турнира UFC Fight Night 263 пройдет поединок тяжеловесов. Шестой номер рейтинга Валдо Кортес-Акоста встретится с Анте Делией. Валдо известен российским фанатам недавним поединком с Сергеем Павловичем, перед которым Кортес-Акоста выиграл шесть боёв из семи. Одолеть Павловича ему не удалось, но поединок прошёл все три раунда и был конкурентным, что говорит о высоком уровне Валдо. Плюс у Кортес-Акосты очень мощный удар, что добавляет его боям дополнительный интерес. В соперниках у Валдо будет не менее хорошо знакомый российским фанатам Анте Делия — хорватский боец, ученик легендарного Мирко Филиповича. Долгое время Анте выступал в PFL, где в прошлом году проигрывал Валентину Молдавскому. Но теперь хорват в UFC, где он в дебюте одолел Марчина Тыбуру и влетел в топ-15.