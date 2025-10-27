Мини-Бетербиев в погоне за поясами. На пути — бывший чемпион мира

Дата и время турнира

В ночь на 31 октября в Монреале, Канада, пройдёт вечер профессионального бокса, в рамках которого свой очередной поединок проведёт российский боксёр Артур Биярсланов. Соперником непобеждённого спортсмена станет опытный Сергей Липинец, несколько лет назад владевший титулом чемпиона мира в первом полусреднем весе по версии IBF. На кону — региональный пояс чемпиона NABF.

Для Биярсланова это возможность добавить большое имя в своё резюме. Уроженец Чечни, выступающий под флагом Канады, накопил уже 19 побед, и его называют мини-Бетербиевым, однако сейчас 30-летний боксёр начинает тот этап карьеры, когда пора громко о себе заявлять.

Поединок Биярсланова и Липинца ориентировочно начнётся в 5:00 мск.

Как Биярсланов и Липинец шли к бою

Артуру сложно избежать аналогий с Бетербиевым, несмотря на то что они бьются в разных весовых категориях. Оба россияне, уроженцы Чечни, оба выступают сейчас под канадским флагом. Но Биярсланов уже давно живёт в Канаде, с 10 лет. Там же начал заниматься боксом, пять раз становился чемпионом страны, выступал на Олимпиаде-2016 – проиграл там во втором круге. В профессионалах – с декабря 2018 года и к этому моменту набил рекорд 19-0, 16 раз победил нокаутом. Однако больших имён в резюме Артура пока нет, но он уже трижды защитил пояс чемпиона NABF (Североамериканская федерация бокса). В последнем бою Биярсланов нокаутировал Антонио Кольядо.

Липинец гораздо более известный и титулованный спортсмен, если говорить о профессиональном ринге. На этом уровне он выступает с 2014 года. В 2016-м Сергей победил нокаутом Леонардо Заппавигну в претендентском поединке, а в ноябре 2017-го встретился с японцем Акихиро Кондой и завоевал пояс IBF в первом полусреднем весе. Первая же защита сложилась неудачно — Липинец встретился с Майки Гарсией и проиграл решением. После этого Сергей выигрывал только второстепенные пояса: WBO Intercontinental, WBC Silver. Сейчас Липинец чередует победы с поражениями, в том числе был нокаутирован Джароном Эннисом. В последнем поединке представитель Казахстана досрочно проиграл Адаму Азиму.

Прямая трансляция турнира с боем Биярсланов — Липинец

В России официальной трансляции ивента не планируется. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию, в которой расскажет обо всех главных событиях турнира.

Полный кард турнира с боем Биярсланов — Липинец

Уилкенс Матьё — Шакил Финн;

Артур Биярсланов — Сергей Липинец;

Мэри Спенсер — Микаэла Майер;

Мехмет Унал — Ральфс Вилканс;

Кристофер Герреро — Уильям Андрес Эррера;

Тома Шабо — Логан Клутье;

Эрик Исраелян — Дилан Шрёдер.