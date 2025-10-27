Скидки
Артур Биярсланов — Сергей Липинец: где смотреть, когда бой, дата и время, онлайн-трансляция, бокс 30 октября 2025

Мини-Бетербиев в погоне за поясами. На пути — бывший чемпион мира
Яхья Гасанов
Артур Биярсланов
Аудио-версия:
Что нужно знать о бое Артур Биярсланов – Сергей Липинец.

Дата и время турнира

В ночь на 31 октября в Монреале, Канада, пройдёт вечер профессионального бокса, в рамках которого свой очередной поединок проведёт российский боксёр Артур Биярсланов. Соперником непобеждённого спортсмена станет опытный Сергей Липинец, несколько лет назад владевший титулом чемпиона мира в первом полусреднем весе по версии IBF. На кону — региональный пояс чемпиона NABF.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Артур Биярсланов — Сергей Липинец
31 октября 2025, пятница. 05:00 МСК
Артур Биярсланов
Не началось
Сергей Липинец

Для Биярсланова это возможность добавить большое имя в своё резюме. Уроженец Чечни, выступающий под флагом Канады, накопил уже 19 побед, и его называют мини-Бетербиевым, однако сейчас 30-летний боксёр начинает тот этап карьеры, когда пора громко о себе заявлять.

Поединок Биярсланова и Липинца ориентировочно начнётся в 5:00 мск.

Как Биярсланов и Липинец шли к бою

Артуру сложно избежать аналогий с Бетербиевым, несмотря на то что они бьются в разных весовых категориях. Оба россияне, уроженцы Чечни, оба выступают сейчас под канадским флагом. Но Биярсланов уже давно живёт в Канаде, с 10 лет. Там же начал заниматься боксом, пять раз становился чемпионом страны, выступал на Олимпиаде-2016 – проиграл там во втором круге. В профессионалах – с декабря 2018 года и к этому моменту набил рекорд 19-0, 16 раз победил нокаутом. Однако больших имён в резюме Артура пока нет, но он уже трижды защитил пояс чемпиона NABF (Североамериканская федерация бокса). В последнем бою Биярсланов нокаутировал Антонио Кольядо.

Липинец гораздо более известный и титулованный спортсмен, если говорить о профессиональном ринге. На этом уровне он выступает с 2014 года. В 2016-м Сергей победил нокаутом Леонардо Заппавигну в претендентском поединке, а в ноябре 2017-го встретился с японцем Акихиро Кондой и завоевал пояс IBF в первом полусреднем весе. Первая же защита сложилась неудачно — Липинец встретился с Майки Гарсией и проиграл решением. После этого Сергей выигрывал только второстепенные пояса: WBO Intercontinental, WBC Silver. Сейчас Липинец чередует победы с поражениями, в том числе был нокаутирован Джароном Эннисом. В последнем поединке представитель Казахстана досрочно проиграл Адаму Азиму.

Прямая трансляция турнира с боем Биярсланов — Липинец

В России официальной трансляции ивента не планируется. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию, в которой расскажет обо всех главных событиях турнира.

Полный кард турнира с боем Биярсланов — Липинец

Уилкенс Матьё — Шакил Финн;
Артур Биярсланов — Сергей Липинец;
Мэри Спенсер — Микаэла Майер;
Мехмет Унал — Ральфс Вилканс;
Кристофер Герреро — Уильям Андрес Эррера;
Тома Шабо — Логан Клутье;
Эрик Исраелян — Дилан Шрёдер.

