Больше не монстр? Что мы успели увидеть в бою Аспиналл — Ган

В минувшие выходные в Абу-Даби прошёл долгожданный турнир UFC 321. К сожалению, бой, который должен был стать украшением ивента, в итоге оставил неприятное послевкусие. Впервые за долгое время был назначен действительно максимально интригующий бой в тяжёлом весе — действующий чемпион машиноподобный Том Аспиналл и мобильный неудобный Сириль Ган, заходивший на третий титульник.

Закончилось всё быстро, как и во всех предыдущих боях Аспиналла в UFC, но есть нюанс. Из-за тычка в глаз со стороны Гана британец не смог продолжить поединок, и в итоге бой признали несостоявшимся по истечении 4,5 минуты . Это противостояние точно перенесётся на один из ближайших турниров, но успели ли мы что-то подметить за то время, что продлился первый бой? Пожалуй, да. Теперь Аспиналл, скорее всего, не выглядит столь несокрушимым монстром в глазах болельщиков.

Все уже привыкли к тому, как Том ведёт бои. За счёт атлетизма, мощи и превосходства в скорости он очень легко расправлялся с другими тяжеловесами. Быстрые атаки с двойками стабильно давали результат и чаще всего позволяли заканчивать бои в течение одной-двух минут. Но перед Ганом были опасения относительно успешности этой тактики, потому что Сириль не уступает в скорости, не идёт в агрессивные атаки с открытой челюстью, может работать на очки и нормально дышит все 25 минут, если потребуется. Бой точно должен был пройти гораздо ближе, чем этого ждали.

Так и вышло. Аспиналл не стал ничего менять, быстро рванул вперёд, надеясь задавить француза, однако встретил сопротивление. Атаки по прямой были слишком читаемыми, и Ган быстро разбил нос Аспиналлу. И в дальнейшем француз уверенно обрывал жёсткими джебами блиц-атаки чемпиона . И как выяснилось, скорости Аспиналла недостаточно, чтобы запирать Гана и лишать его пространства. Сириль всё чувствовал и видел, где-то вынужденно принимал размены, но спокойно выдержал те попадания, что были у Тома. Преимущество в мощи, которое явно было у британца, на этом отрезке роли не сыграло.

Сириль Ган — Том Аспиналл, UFC 321 Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Такой отпор от Гана немного остудил Аспиналла, он сбавил темп, однако не мог придумать ничего нового, потому что уже через пару минут после старта боя Сириль начал легко читать все атаки соперника и потихоньку перебивать Тома. Преимущество в количестве ударов было незначительным, но вот нос Аспиналла страдал всё сильнее. Ему, помимо прочего, было неудобно драться с соперником, который предпочитает левостороннюю стойку. Том так и не придумал, как ему входить на ближнюю дистанцию, чтобы не получить контратаку, и при этом у него уже не было преимущества в скорости. А никаких более хитрых заготовок и планов Аспиналл просто не предложил . И плюс была слегка паническая попытка от чемпиона побороться, однако её легко заблокировали.

Важный момент — мы говорим только о четырёх с половиной минутах, в которых Ган был хорош и для Аспиналла появилось сразу несколько тревожных сигналов . Сириль забирал раунд, но это, конечно, не означало, что весь бой прошёл бы в таком же режиме. Можно предполагать, что мощь Аспиналла или его превосходство в борьбе в итоге сыграли бы свою роль. Однако при этом точно так же мы можем рассуждать о том, что в дальнейшем Тому было бы ещё сложнее, потому что его прыгающая манера не продержится 25 минут, а разбитый нос точно вносит коррективы в запасы кардио. Аспиналл мог банально устать, а мы всё ещё не видели его даже в третьем раунде, чтобы оценить, как он будет дышать на дистанции.

Ган точно был хорошо готов к манере ведения боя Аспиналлом: «Я знал, что он любит начинать очень быстро, поэтому работал от защиты и на контратаках. Я защитился от тейкдаунов. В середине первого раунда я поймал свой ритм и начал хорошо понимать, что происходит. Думал, что смогу завершить этот бой досрочно. Я был готов ко всему — к борьбе, к грэпплингу, к обмену ударами. Я отрабатывал много вещей, которые мне нравятся и которые я хотел показать. Креативность в ударах — это моя фишка. И сегодня хотел это продемонстрировать. Это был действительно отличный первый раунд. Поэтому я немного разочарован и расстроен из-за случившегося».

Сейчас это противостояние стало в разы более интригующим и интересным. Теперь не будет ожиданий, что Аспиналл снесёт голову Гану за несколько секунд. И коэффициенты на Сириля сильно обвалились. Том всё ещё фаворит, что справедливо, но теперь никто не станет списывать со счетов его соперника, увидев, как складывался первый бой. И Дана Уайт отметил, что теперь ожидания от боя другие: «Из-за боя с Джонсом все недооценили Сириля Гана и фактически списали его. Уверен, в своём лагере он тренировался как зверь, и жаль, что бой закончился таким образом. Думаю, теперь к реваншу будет гораздо больший интерес, ведь все видели, что он разбил Тому лицо. Том не захотел продолжать бой. Реванш будет очень интересным».

Сириль Ган — Том Аспиналл, UFC 321 Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Перед вторым поединком локальных интриг будет немало. Что изменит Аспиналл? Будет ли больше полагаться на борьбу? Как решит проблему со скоростью? Не выйдет ли Ган теперь слишком самоуверенным? И ещё множество других вопросов, на которые ответит только бой. Но точно известно одно — теперь его будут ждать все.