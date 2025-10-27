А справится ли Алискеров с топами? Бой с корейцем оставил немало вопросов

В прошедшие выходные в Абу-Даби на турнире UFC 321 выступили несколько российских бойцов. В их числе был и Икрам Алискеров, которого в UFC ценят — уже после первого поединка. Под эгидой промоушена его пытались свести с рейтинговыми Пауло Костой и Нассурдином Имавовым. Плюс за плечами Икрама уже есть мейн-ивент турнира в Саудовской Аравии. Правда, там Алискеров проиграл нокаутом Роберту Уиттакеру, однако при этом россиянин спасал турнир на коротком уведомлении и бился, по сути, не только с соперником, но ещё и с двумя весогонками и джетлагом. С учётом всех сложностей это поражение списали на неудачное стечение обстоятельств.

В Абу-Даби Алискеров получил в соперники корейца Чун Ён Пака — крайне неуступчивого бойца, которого очень сложно финишировать, неслучайно и прозвище у него достаточно говорящее — Железная черепашка. При таких вводных от Алискерова вряд ли ждали нокаута в первом раунде, как было в других его боях, а скорее настраивались на затяжной и непростой поединок.

Так и получилось, Икрам с трудом находил дистанцию и регулярно пропускал одну и ту же двойку на сближении. Пак славится тем, что готов просто идти на соперника, несмотря на получаемый урон. Судя по всему, это смутило Алискерова, который постепенно отдавал инициативу корейцу и начал уставать. После боя Икрам признавался: «Знаете, я у себя в зале с очень хорошими пацанами делаю спарринги по три раунда, иногда – больше даже. Всегда стараюсь держать себя в хорошей, оптимальной, трёхраундовой форме. Но этот соперник был очень-очень неудобный. Ты ему попадаешь, видишь, что рассёк его, нос разбил, а он идёт и идёт на тебя. Ты его борешь — он встаёт и идёт на тебя, встречаешь коленом — встаёт и идёт. Таких соперников найдёшь в зале. Мы перед боем предполагали, что так и будет».

Бой Чун Ён Пак — Икрам Алискеров Фото: Chris Unger/Zuffa LLC

В некоторых эпизодах Икрам нащупывал свою дистанцию, грамотно пользовался превосходством в размахе рук и очень здорово встречал Пака, обрывая его атаки. Из других положительных моментов — Алискеров очень чётко слышал подсказ из угла, следовал рекомендациям тренеров и Хабиба Нурмагомедова в частности. Плюс мы убедились, что борьба Икрама может работать даже сквозь усталость. Глобально это крепкая победа (никаких сомнений она не вызвала) над хорошим соперником, но теперь точно будут вопросы по кардио и по тому, как Алискеров покажет себя в боях с более высокоуровневыми оппонентами.

Как вообще Икрам распределяет силы на дистанцию и был ли бой с Паком «единоразовой акцией», где у него просела выносливость? Насколько хватает его ударки для бойцов из топ-15? А что будет, если Алискеров не сможет контролировать на земле условного Романа Долидзе, потому что с Паком такие сложности возникали? И как дела с «держаком», ведь ещё не так давно Икрам побывал в нокауте после апперкота от Уиттакера?

Да, справедливости ради, Пак и правда очень боевитый и неуступчивый, а пройти полную дистанцию боя зачастую бывает полезнее быстрого финиша, однако вряд ли дальше будет кто-то попроще. Икрам уже заявил, что хочет кого-то из топ-15, да ещё и с именем: «Конечно, хотелось бы кого-то эпатажного – Пауло Косту, например. Или реванш с Робертом Уиттакером. Это было бы громкое заявление, если бы я прошёл этот бой. Поэтому хотелось бы вот таких имён».

На Косту можно рассчитывать, их уже пытались свести, а сейчас бразилец занимает 13-ю строчку в рейтинге. Если бы Алискеров финишировал Пака в первом раунде, то да, он вполне мог бы получить соперника даже из топ-10, но сейчас, скорее всего, придётся соглашаться на более приземлённые варианты. Например, на победителя боя Марвин Веттори — Брунно Феррейра, который пройдёт в декабре, Романа Долидзе, Джареда Каннонье. Ну и тот же Коста ещё есть. Вполне рабочие варианты, которые позволят точнее ответить на вопросы о потенциале Икрама. А вот замахиваться на реванш с Уиттакером, пожалуй, рано.

Икрам Алискеров Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC

Записывать его окончательно в середняки, конечно, очень рано. Алискеров всё ещё отличный универсал с хорошей ударкой, над которой он постоянно работает с Магомедом Багандовым, и довольно сильной борьбой, которая в теории пройдёт со многими топами среднего дивизиона. До Рамадана есть четыре месяца, и за это время Икрам вполне может провести ещё один поединок, если позволяет здоровье. При самом удачном раскладе уже в начале 2026 года Алискеров окажется в топ-15, потенциал для этого есть.

Однако теперь нужно сбавить ожидания от россиянина и посмотреть, как он себя покажет в боях со сложными соперниками. И точно нужно на время перестать говорить о потенциальном реванше с Хамзатом Чимаевым. До этого боя сейчас очень далеко, об этом заявляет и сам Алискеров, так что и смысла пока в таких рассуждениях нет.