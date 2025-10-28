Волков – легенда даже без пояса UFC. За что мы любим Драго

Выступление Александра Волкова на турнире UFC 321 получилось, мягко говоря, очень непростым. Россиянину пришлось драться против максимально неудобного соперника: Жаилтон Алмейда неспроста считается лучшим борцом и джитсером супертяжёлого дивизиона. Хотя Волков долго работал над защитой от тейкдаунов, бразилец очень легко опрокидывал Драго на канвас в каждом из трёх раундов. Другое дело, что в партере Александр защищался просто великолепно и даже успевал атаковать противника, в результате чего и забрал победу раздельным судейским решением.

Этот бой стал для Волкова юбилейным, 50-м в профессиональных смешанных единоборствах. При этом нашему соотечественнику накануне турнира исполнилось 37 лет — солидный возраст даже для бойца тяжёлого веса. Самое время высказать Саше слова нашего восхищения. Ведь Александр Волков – великий российский боец . Да, в его активе пока нет пояса UFC, «только» титулы в Bellator и М-1. Возможно, Драго никогда и не станет чемпионом лучшего промоушена планеты. Но вклад Александра в российские ММА огромен уже сейчас , хотя впереди у бойца ещё как минимум пара-тройка лет карьеры.

Для начала стоит сказать об уровне оппозиции. Волков на протяжении практически всей карьеры, которая стартовала в далёком 2009 году, дерётся только с лучшими. В M-1 он дрался с Денисом Гольцовым и Максимом Гришиным, в Bellator — с Виталием Минаковым и Благоем Ивановым. В UFC Александр и вовсе набил уже 18 поединков, в большей части которых бился с просто крутыми, очень крутыми и невероятно крутыми бойцами . Фабрисиу Вердум, Алистар Оверим, Том Аспиналл, Сириль Ган, Деррик Льюис, Сергей Павлович — Драго сходился с самыми опытными и опасными парнями мира. И это в тяжёлом весе, где каждый удар может стать роковым.

Бой Деррик Льюис – Александр Волков Фото: John W. McDonough/Getty Images

Да, Волков немало проигрывал, по меркам Махачева или Хабиба — даже много. Но кто его в этом упрекнёт? Даже поражения Александра были значимыми, большими и эффектными . Знаменитый нокаут от Льюиса, выкрученная рука от Аспиналла, судейский скандал в реванше с Ганом — кто из болельщиков не помнит этих драматичных моментов? Поражения никак не мешают фанатам обожать Александра. Сложно найти настоящих хейтеров Драго: кажется, его любят даже больше, чем самых заслуженных чемпионов UFC. Да и сложно его не любить, учитывая, насколько это интересный и позитивный спортсмен.

Отсюда вытекает ещё один громадный козырь Волкова — его медийность, причём, в отличие от многих других, не завязанная на грязном трэштоке. Наш тяжеловес охотно даёт интервью, отлично шутит на пресс-конференциях и регулярно снимает забавные видео. Перед UFC 321 Драго успел: заставить расхохотаться Нину Драму шуткой про водку и россиян, которые в 21 год уже заканчивают пить, сделать вирусный пост-отсылку к Mortal Kombat и опубликовать весёлый ролик с Василием Камоцким, более известным под прозвищем Пельмень. И всё это без натужной серьёзности и менторского тона, который, давайте скажем честно, свойственен многим нашим топам.

Ну и чем хочется восхититься ещё, так это умением Александра учиться . Мы давно знаем про его начитанность и внушающий уважение интеллект: всё-таки окончить МГТУ имени Баумана по специальности «Динамика и управление полётом ракет и космических аппаратов» глупый человек вряд ли сможет. Но Волков продолжает учиться и прогрессировать именно как боец, причём даже в возрасте, когда многие уже заканчивают. Хабиб ушёл из спорта в 32 года, Александр же в 35 лет получил чёрный пояс по джиу-джитсу. И получил не для галочки: все увидели реальный прогресс Драго в этом аспекте. Плюс Саша за несколько лет из достаточно худощавого бойца превратился в раскачанную машину — для этого тоже нужно было приложить немало усилий, учитывая, что гены Волкова явно не похожи на гены условного Нганну или Оверима.

Очень хочется, чтобы Александр всё-таки завоевал чемпионский пояс UFC. Ведь Саша — один самых зрелищных, заслуженных и добродушных российских бойцов. Впрочем, Драго в любом случае уже вписал своё имя в историю ММА. Пожалуй, единственный «минус» нашего тяжеловеса — «зверский» оскал, который добродушный Волков усиленно изображает перед боем. Он выглядит неестественно и вряд ли может кого-то напугать. Во всём остальном Александр является примером для конкурентов и любимцем фанатов. Саша, ты крутой!