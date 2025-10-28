Внук Али подерётся в новой версии «Триллера в Маниле». А что у него с карьерой?

29 октября на Филиппинах пройдёт боксёрский турнир IBA.PRO 11, который посвящён 50-летию легендарного шоу «Триллер в Маниле» и трилогии между Мохаммедом Али и Джо Фрейзером. Символично, что вечер бокса также пройдёт в Маниле, на той же самой арене, что и полвека назад, а в карде турнира выступит внук Мохаммеда Али – Нико Али Уолш.

Нико Уолш – 25-летний внук Али, сын старшей дочери Мохаммеда Рашиды и племянник Лейлы Али. С такими родственными связями совершенно неудивительно, что Нико тоже выбрал путь боксёра. Ещё в детстве маленький Нико хвастался легендарному дедушке, показывая видео своих спаррингов. И именно Мохаммед уговорил внука не бросать бокс, когда у парня был сложный период в спорте.

«Я бы определенно не боксировал, если бы не получил благословение дедушки. Мне было около 14 лет, было тяжело, и я хотел бросить заниматься. Тогда спросил его, и он не позволил мне уйти. Он подталкивал меня продолжать, продолжать и продолжать. И я всё время хотел, чтобы он сказал мне закончить с этим и я мог уйти, но он не позволил мне», – рассказывал Нико.

Нико Уолш с Мохаммедом Али Фото: из личного архива

Увы, дебют внука в профессионалах Мохаммед Али не застал, Нико начал карьеру в 2021 году – через пять лет после смерти Величайшего. Нико стал использовать фамилию Али между своими именем и фамилией, а также взял прозвище The Legend Lives On — Легенда Жива. Естественно, такой боксёр не остался без внимания ещё до профессионального дебюта. В 2021 году он подписал контракт с Бобом Арумом – известным промоутером, который в своё время успел поработать и с Мохаммедом Али. Глупо отрицать, что фамилия Али помогла Нико на старте карьеры, не каждого новичка с 30 любительскими боями подписывает один из самых влиятельных промоутеров мира.

Дебютировал Нико Али Уолш в соглавном событии турнира в США, что тоже говорило о больших авансах, выданных родственнику Величайшего. На свой первый бой Нико надел легендарные белые шорты деда, которые достались ему после смерти Мохаммеда. Ну а после победы над Джорданом Уиксом за 70 секунд Уолш вскинул руки вверх — как это делал Али. Символизма во всём этом было много, и, конечно, все сравнивали Нико с дедом.

«Все хотят сравнить меня с дедушкой, я очень ценю это. Хотел бы я быть похожим на него, но никто не будет похож на Мохаммеда. Я не буду похож, и никто никогда не будет похож на него», – отмечал Уолш.

Идеальный дебют Уолша продолжился ещё двумя победами в 2021 году. Сначала он нокаутировал Джеймса Уэстли, а следом получил бой в карде масштабного турнира в «Мэдисон Сквер Гарден», который возглавил Василий Ломаченко. В тот вечер внук Али впервые дошёл до судейского решения и победил Рейеса Санчеса лишь большинством голосов.

Бой Нико Уолша в «Мэдисон Сквер Гарден» Фото: Sarah Stier/Getty Images

В 2022 году Уолш провёл четыре поединка, все выиграл, причём три – нокаутами, в том числе финишировав в реванше всё того же Санчеса. Казалось, у Нико большое будущее, он ярко проявлял себя в ринге, а родственная связь с Мохаммедом Али открывала перед ним все двери. Однако карьера Нико неожиданно забуксовала. Сначала он свёл вничью поединок с Дэнни Розенбергером, правда, впоследствии бой был признан несостоявшимся из-за проваленного Розенбергером допинг-теста. А следом Уолш потерпел первое поражение – в бою с Соной Акале. Камерунец сумел навязать внуку Али свой стиль, постоянно прорывался на ближнюю дистанцию, где разбирал Нико многоударными сериями: двое судей посчитали, что Уолш в этом бою уступил, ещё один насчитал ничью.

После этого карьеру Уолша вряд ли можно назвать выдающейся. Нико сумел взять реванш у Акале, выиграл ещё три боя, но все – судейскими решениями. Уолш перестал блистать в ринге, как это было на старте карьеры, и, конечно, интерес к нему стремительно падает. Тут же стоит сказать, что в начале 2025 года Нико проиграл во второй раз в карьере – Хуану Луису Герре.

Да, Уолшу всего 25 лет, и в целом он ещё может «выстрелить», однако для этого нужны более-менее большие бои и убедительные победы в них. Пока же Боб Арум держит Нико на «диете» из малоизвестных соперников, и тот всё равно допускает осечки. Ещё одним таким оппонентом станет Киттисак Клинсон из Таиланда. Конечно, Уолшу важно победить в шоу, которое отсылает к «Триллеру в Маниле», всё-таки Филиппины – знаковое место для Мохаммеда, и та победа над Джо Фрейзером была одной из главных в карьере Величайшего. Поэтому Нико не стали бросать под серьёзную оппозицию в такой знаковый вечер. Но при этом в дальнейшем Уолшу нужно делать шаги вперёд. На одной фамилии Али далеко не уедешь: Боб Арум, конечно, сделает всё, чтобы Нико смог получать большие бои, поединки за титулы, однако для этого и Нико нужно доказать, что он не просто внук Мохаммеда, а самостоятельный боксёр. Пока всё же карьера Уолша строится на воспоминаниях, сравнениях с Али и белых шортах деда.