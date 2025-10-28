Маккензи Дерн — «никакая» чемпионка. Женские ММА остаются в глубоком кризисе

В минувшие выходные состоялся турнир UFC 321. Конечно, основное внимание было приковано к противостояниям у мужчин: к титульному бою Том Аспиналл – Сириль Ган, к претендентскому поединку Александр Волков – Жаилтон Алмейда, к возвращению Умара Нурмагомедова. В тени остался женский поединок, который, между прочим, был титульным: Маккензи Дерн одолела Вирну Жандиробу и стала новой чемпионкой в минимальном весе.

С одной стороны, абсолютно понятно, почему поединок Жандиробы и Дерн затерялся: уж слишком много было в карде интересных противостояний у мужчин. С другой стороны, если даже титульное противостояние не вызывает интереса у фанатов, то нужно согласиться с тем, что женские бои находятся в глубоком кризисе. И это отмечают не только фанаты, но и эксперты.

«Со всем уважением, был ли когда-нибудь более незначительный титульный бой в UFC? Кажется, всем вообще всё равно на этот поединок», — отмечал перед турниром известный аналитик UFC Дин Томас.

К слову, поединок Жандиробы и Дерн за титул получился из-за попыток UFC хоть как-то взбодрить женские бои: Вэйли Чжан, которая доминировала в минимальном дивизионе на протяжении трёх лет, оставила пояс вакантным и проведёт по-настоящему большой поединок в женских ММА против Валентины Шевченко в наилегчайшем дивизионе. Расплатой за это послужило то, что в минимальном весе не осталось крупных имён, и титул оспаривали Вирна Жандироба, первый номер рейтинга, и Маккензи Дерн, занимавшая пятую строчку.

Вы спросите, что в этом такого? Первый и пятый номера рейтинга оспаривают вакантный пояс, находящиеся между ними Татьяна Суарес, Сяонань Янь и Аманда Лемос уже дрались за титул против Вэйли Чжан. Так что всё вполне объяснимо.

Но здесь нужно сказать, что ни Вирна, ни Дерн не являются звёздами промоушена, если брать спортивную составляющую, а не социальные сети, где у Маккензи благодаря фотографиям с пляжа большая фан-база. Да что говорить: к февралю 2024 года Дерн шла на серии из двух поражений, а в последних шести боях к тому моменту потерпела четыре поражения. Девушка с рекордом 2-4 через полтора года получает титульный бой, и вот это, конечно, вызывает вопросы. Да, Маккензи одержала в этот промежуток две победы, но достаточно ли этого для титульного шанса? Пожалуй, сыграла свою роль медийная составляющая Дерн, которая проигрывала и Аманде Лемос, и Сяонань Янь, однако получила чемпионский бой.

И не просто получила, а ещё и выиграла его. Поединок выдался близким, Жандироба больше пыталась забирать бой за счёт тейкдаунов и контроля в партере, Дерн лучше работала в стойке. По итогам пяти раундов судьи отдали предпочтение Маккензи, которая стала новой чемпионкой UFC.

Чемпионство Дерн доказывает, что женские бои находятся в кризисе. За всю карьеру Маккензи ни разу не победила нокаутом – а она провела 21 бой, 16 из которых выиграла. Из девяти последних боёв семь закончились судейскими решениями, один раз Дерн выиграла армбаром, а ещё в одном поединке проиграла нокаутом. Титулом чемпионки UFC владеет боец с рекордом 5-4 в последних боях – это сложно объяснить чем-то другим, кроме как кризисом в женских ММА. Маккензи, безусловно, молодец и заслуживает уважения, что воспользовалась выпавшим шансом. Но Дерн, пожалуй, самая случайная чемпионка из всех действующих обладателей поясов. И самая «никакая».