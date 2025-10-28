Тычки в глаза — проблема UFC. Как с ними бороться и возможно ли это?

В выходные турнир UFC 321, проходивший в Абу-Даби, завершился так, как никто не ожидал. Вместо полноценной разборки топовых тяжеловесов в бою за титул мы получили No Contest из-за того, что Сириль Ган ткнул пальцем в глаз Тому Аспиналлу, а британец не смог продолжить поединок. По сути, это первый случай, когда титульник в UFC признали несостоявшимся. Был ещё бой Джона Джонса и Даниэля Кормье, но там результат аннулировали уже постфактум, а здесь прямо по ходу турнира стало ясно — тут No Contest.

Этот эпизод разбил фанатов ММА на два лагеря. Немало тех, кто сочувствует Аспиналлу и принимает/понимает, почему он вышел из боя. Однако, как выяснилось, было достаточно и тех, кто поставил под сомнение решение британца. Чейл Соннен и Энтони Смит утверждают, что нужно быть готовым драться и с одним глазом, если ты чемпион. Дастин Порье отметил, что только Аспиналл знает, насколько там всё было серьёзно, но добавил, что сам он не раз дрался и после тычков в глаза.

А Алджамейн Стерлинг и вовсе намекнул, что Том просто воспользовался шансом не продолжать бой, который складывался неудачно: «Знаю, вы все думаете, что я буду на стороне Тома, но это не так. У меня очень много вопросов. Судя по кадрам, опубликованным после боя — всё в порядке. Аспиналл проигрывал этот поединок, и он сразу же сказал: «Я ничего не вижу». Нельзя так говорить. Мы знаем, что это гвоздь в крышку любого боя. Если вы хотите использовать все пять минут, чтобы попытаться продолжить, то нельзя произносить такие слова. Это заставляет меня серьёзно подумать о том, действительно ли это было так больно, как он сказал?»

Вообще, тычки в глаз — это большая проблема и UFC, и ММА в целом. И обсуждается она давно, но теперь, когда тычок сильно повлиял на столь значимый бой, негатива стало в разы больше. Одним из главных читеров в этом плане всегда считался Джон Джонс, который неоднократно попадал пальцами в глаза соперников: «Я никогда не говорил, будто я не считаю это грязным приёмом. Это то, что я делаю инстинктивно. Это вещь, над которой я должен продолжать работать, но это продолжает происходить. Я понимаю, что делаю это, и я понимаю критику, которую я получаю всякий раз. Однако это действие совершается не нарочно. Если вы пересмотрите мои поединки, то увидите, что люди получают тычок в глаза, когда я просто держу руку вытянутой. Я действительно помещаю свою кисть на лбы противников, чтобы контролировать дистанцию, однако говорить, что намеренно тыкаю людям в глаза — неправильно. Я не грязный боец. Много людей говорят об этом, однако у меня нет какого-либо злого умысла в моих действиях. Я наношу удары сверху в колени. Это тактика, которой я тренируюсь, и я знаю, что ударю так Кормье в некоторый момент времени. Но это не имеет никакого отношения к его травмам, это просто то, как я дерусь».

Джон Джонс Фото: Getty Images

Даниэль Кормье помимо того, что сам испытывал не самые приятные ощущения от тычков Джонса, ещё и проделывал похожий «трюк» со Стипе Миочичем, который по сей день испытывает проблемы со зрением. И Кормье тоже объяснял всё контролем дистанции. Было множество других бойцов, которые страдали от тычков: Белал Мухаммад, Генри Сехудо, Дональд Серроне, Александар Густафссон и много других менее известных спортсменов. Какие-то бои в итоге останавливали и признавали несостоявшимися, какие-то продолжались вопреки возникшим проблемам.

Всегда очень сложно распознать, насколько умышленным было действие, приведшее к тычку в глаза. Часто мнения по этому вопросу зависят от предпочтений в конкретном бою — так фанаты Аспиналла либо те, кто просто поддерживал в этом бою британца, не сомневаются, что Ган намеренно засунул палец в глаз сопернику.Однако это всё предположения — правду мы можем узнать только от самого нарушителя. Точно так же только сам пострадавший может достоверно сказать, что он чувствует. Но при этом мы понимаем, что никто и никогда не признается в симуляции или намеренном нарушении правил.

Ветеран UFC и рекордсмен по количеству боёв и побед в промоушене Джим Миллер резко критикует бойцов, которые используют тычки: «Вот бы тупые профессиональные бойцы ММА могли контролировать свои пальцы, правда? Ковыряние в глазах, тычки в глаза — это фол, и если этот фол сделан намеренно и поединок не может продолжаться, то нарушитель дисквалифицируется. Но решает, было это сделано намеренно или нет, только рефери — и, может быть, члены комиссии, сидящие по сторонам октагона. И, похоже, такие фолы никогда не бывают преднамеренными. У меня навсегда испортилось зрение из-за тычков в глаза. На самом деле, это никак не влияет на мою способность драться или видеть что-либо вблизи. Единственный способ остановить это — сделать так, чтобы бойцы, допускающие такие нарушения, получали настоящее наказание за них. Только тогда это прекратится. Дело не в перчатках, а в самих бойцах и их культуре. Человек, которому ткнули в глаз, всегда плохой, потому что решил не продолжать схватку. Того, кто допустил этот фол, плохим никогда не считают. Их никогда не наказывают. Нет-нет, виноват слабак, который сказал: «Эй, я ничего не вижу из-за того, что мой оппонент не может сжать кулак. И теперь я плохой парень, потому что сказал об этом докторам». Это меня очень раздражает. У рефери есть возможность покончить с этим, однако они ничего не делают.

Другая легенда ММА Деметриус Джонсон, напротив, уверен, что искоренить тычки попросту невозможно: «Люди не понимают и не поймут. Они всегда будут спорить о том, как же устранить этот момент. Спорить о том, как убрать тычки в глаза из ММА. Поймите, ничего у вас не получится. Почему это вообще происходит? Это ММА. Это обычная человеческая реакция — раскрыть руку, когда кто-то к тебе подходит. Именно это и произошло в случае с Ганом и Томом. Это была просто обычная человеческая реакция на ситуацию».

Деметриус Джонсон Фото: Getty Images

Что можно делать с проблемой тычков? Например, снятие баллов. Тут всё целиком зависит от рефери, его манеры судейства и его видения эпизодов. Субъективный фактор многое решает, как, в принципе, и сейчас. Однако могут измениться рекомендации — например, потребуют снимать балл за каждый тычок, независимо от того, намеренным он был или нет. И у этого метода тоже будут противники, потому что точно станут появляться ситуации, когда снятый балл за случайное попадание в глаз влияет на исход. И будет больше симуляций, либо бойцы начнут преувеличивать страдания, чтобы выбить преимущество. Тоже двоякое и неоптимальное решение.

Можно вернуться к обсуждению перчаток. Несколько лет назад уже были сравнение перчаток времён Pride и современных. Там отмечалось, что в японском промоушене проблемы тычков в глаза практически не существовало именно из-за в формы перчаток, которая закрывала часть пальцев и не позволяла их выпрямить. В UFC же пришли к более современному виду экипировки, но пострадала безопасность глаз. В прошлом году лига ввела новые перчатки в том числе для борьбы с тычками. Модель была сконструирована так, чтобы бойцам было проще держать руку в естественном положении. По идее, это должно было повлиять на сокращение нарушений с тычками, однако по факту этого не произошло.

Как объяснял Рэнди Браун, действующий боец, проблема была не в дизайне, а в том, что бойцы не закрывают ладонь, если не атакуют, а ловят удары открытой рукой. Примерно то, о чём говорил и Деметриус Джонсон. В итоге тычков меньше не стало, зато уменьшилось число нокаутов, так что в UFC вернулись к старому дизайну. Эксперимент признали неудачным.

Снятие очков и смена перчаток — единственные рычаги, которыми хоть как-то можно повлиять на проблему тычков. Да, тоже с нюансами, но в противном случае всё останется как есть. Возможно, это те риски, на которые в UFC без проблем пойдут. Если брать глобальную картину, то всё не столь критично, потому что No Contest из-за тычков встречаются не так часто. Просто в этот раз конфуз случился в главном событии номерного турнира. Однако негатив спадёт, и всё вернётся на круги своя. Это ни в коем случае не значит, что пренебрегать здоровьем бойцов — правильный путь, но весьма вероятно, что в UFC, а за ними во всех ММА, сейчас выбирают именно это направление, предпочитая не бороться с тычками.