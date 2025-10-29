Кыргызстанка, россиянка, перуанка. Шевченко — самая многонациональная чемпионка UFC

В ночь с 15 на 16 ноября на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, США, состоится, пожалуй, самый ожидаемый турнир года для российских фанатов смешанных единоборств – UFC 322. Помимо исторического поединка Ислама Махачева за второй пояс, в карде вечера пройдёт ещё один громкий титульный бой: чемпионка UFC в наилегчайшем весе и лидер женского рейтинга P4P Валентина Шевченко проведёт защиту пояса против бывшей чемпионки в минимальном дивизионе Вэйли Чжан.

Имя: Валентина Шевченко

Валентина Шевченко Дата рождения: 7 марта 1988 года

7 марта 1988 года Место рождения: Фрунзе, Киргизская ССР, СССР

Фрунзе, Киргизская ССР, СССР Рост: 165 см

165 см Размах рук: 170 см

170 см Рекорд: 25-4-1

25-4-1 Весовая категория: наилегчайшая

наилегчайшая Место в дивизионе: чемпионка

чемпионка Команда: Tiger Muay Thai

Tiger Muay Thai Прозвище: Пуля

Кыргызстан, детство, рекорды

Валентина родилась в Кыргызстане, где, собственно, и начала заниматься единоборствами. Шевченко росла в спортивной семье: мама – заслуженный тренер Кыргызстана по тайскому боксу и обладатель чёрного пояса по тхэквондо, отец в юности увлекался футболом. Валентина пошла по стопам матери и вслед за старшей сестрой Антониной в пять лет начала заниматься тхэквондо. Там она познакомилась со своим первым тренером Павлом Федотовым. Когда упоминают первого тренера спортсмена, то обычно обходятся парой строк, однако Федотов и Шевченко – исключительный спортивный союз. Павел до сих пор тренирует Валентину и является неотъемлемой частью не только её команды, но и её жизни.

Валентина Шевченко с тренером Фото: Из личного архива Валентины Шевченко

База Шевченко в смешанных единоборствах – это кикбоксинг и тайский бокс, которыми она занималась с детства. И не просто занималась, а устанавливала различные рекорды. В Кыргызстане, например, она выиграла чемпионат страны в 13 лет, что было уникальным достижением. В ММА Пуля дебютирует чуть позже, в 15, однако два года будет завышать себе возраст – чтобы не смущать ни соперниц, ни организаторов.

Валентина Шевченко Фото: Из личного архива Валентины Шевченко

Россия, вольная борьба, дзюдо

В 2004 году вместе с Павлом Федотовым Валентина перебирается в Россию. Годом ранее Пуля уже дебютировала в ММА, но при этом продолжала развиваться и совершенствоваться в самых разных направлениях. Например, базовый ударник Шевченко выступала на соревнованиях по вольной борьбе, а по дзюдо и вовсе выполнила норматив мастера спорта. Как, собственно, и по боксу. Однако основной акцент всё равно делался на тайский бокс и кикбоксинг.

Ради них Валентина даже делала паузу в выступлениях в смешанных единоборствах. С 2006 по 2009 год Пуля активно занималась муай-тай и становилась многократной чемпионкой мира. Интересной деталью в её резюме являются встречи с Йоанной Енджейчик – будущей чемпионкой UFC. Шевченко трижды побеждала польку на чемпионатах мира по муай-тай, а ведь Енджейчик тоже не раз выигрывала мировое первенство по муай-тай в различных версиях. Позже девушки встретились и в октагоне UFC, где вновь сильнее оказалась Пуля.

Перу, третье гражданство, мировые титулы

Отдельной главой жизни для Валентины является пребывание в Перу. Интересно, что именно там Пуля основательно начала свой путь в смешанных единоборствах и за восемь лет жизни в южноамериканской стране получила третье гражданство: у Шевченко, помимо паспортов Кыргызстана и России, есть ещё и паспорт Перу.

«Идея путешествий, открывания всего нового, интересного — в первую очередь идея Павла Федотова. В те годы мы жили в России, было мало возможностей выступать профессионально, потому что мы уже провели бои со всеми другими девушками. Павел просто захотел двигаться дальше. Получилось так, что мы приехали в Перу. Местные жители там хотят учиться. Поскольку мы приехали командой, они сразу попросили проводить мастер-классы, семинары в разных городах. Мы начали там преподавать, оставались-оставались — и так прожили восемь лет», — рассказывала Шевченко в интервью «Спорт-экспрессу».

В 2010 году, спустя четыре года простоя, Валентина вернулась в ММА, но неудачно: она проиграла американке Лиз Кармуш – бой остановил доктор. Кстати, впоследствии Пуля возьмёт у Кармуш реванш – уже в UFC. После этого за четыре года Шевченко проведёт только четыре боя в ММА, продолжая выступать на соревнованиях по муай-тай и кикбоксингу, однако в декабре 2015 года Пуля оказалась в UFC, и это изменило её жизнь.

Дебют в UFC, битвы с Нуньес, Холм и Пеньей

С приходом в UFC Шевченко сконцентрировалась на карьере в смешанных единоборствах. Интересно, что к моменту дебюта Пули Йоанна Енджейчик, с которой она встречалась на ЧМ по муай-тай, уже была чемпионкой промоушена. Валентине же только предстояло прокладывать путь на вершину, и путь этот получился крайне непростым.

Дело в том, что уже в начале карьеры Шевченко получала в соперницы очень сильных спортсменок. В дебюте она победила раздельным решением судей бывшую чемпионку Strikeforce Сару Кауфман, а после этого разделила клетку с Амандой Нуньес – уже во втором поединке в лиге. Тот бой Валя проиграла, но быстро закрыла поражения победами над бывшей и будущей чемпионками UFC — Холли Холм и Джулианной Пеньей соответственно, получив реванш с Нуньес.

Аманда Нуньес и Валентина Шевченко Фото: Codie McLachlan/Getty Images

Второй поединок с Амандой был титульным, и судейское решение, которое было в пользу Нуньес, до сих пор у многих, в том числе и у самой Валентины, вызывает вопросы. В первых пяти боях в UFC Шевченко подралась с бывшей чемпионкой Strikeforce, дважды встретилась с Амандой Нуньес, побеждала Холли Холм, сносившую саму Ронду Роузи, и Джулианну Пенью, которая в последствии одолеет Нуньес. Такого резюме у многих нет за всю карьеру, а Валентина собрала его меньше чем за два года.

Чемпионский титул, доминация, история

После второго поражения от Нуньес Шевченко решила перейти в наилегчайший вес, где, собственно, царит и до сих пор. Валентина стала настоящим кошмаром для дивизиона. Символично, что титул Пуля забрала у Йоанны Енджейчик и больше четырёх лет доминировала над всеми соперницами. Шевченко провела семь успешных защит, казалось, что её просто невозможно остановить. Но в марте 2023 года Валя неожиданно попалась на удушающий и сенсационно проиграла Алексе Грассо.

На то, чтобы вернуть пояс, Валентине потребовалось полтора года. В реванше Грассо и Шевченко свели бой вничью, хотя, как и во втором поединке с Нуньес, было много вопросов к судейским запискам. А в третьем поединке Шевченко в доминирующем стиле разобрала Грассо и вернулась на вершину.

Алекса Грассо и Валентина Шевченко Фото: Christian Petersen/Getty Images

Валентине уже 37 лет, но она и не думает о завершении карьеры. В этом году Шевченко одолела опасную француженку Манон Фиоро и сохранила у себя пояс чемпионки. Теперь Пуле предстоит ещё один серьёзный бой — против крепкой и жёсткой китаянки Вэйли Чжан. Как бы ни закончился этот поединок, Шевченко уже навсегда вписала своё имя в историю UFC. Но, кажется, Пуля не сказала последнего слова: на горизонте маячит потенциальное возвращение Аманды Нуньес, которая хочет провести бой с Кайлой Харрисон. Ну а кто, если не Шевченко, достоин встретиться с победительницей этой пары?