Путь Махачева к вершине: от тени Хабиба до второго пояса. Операция на сердце и дебют в UFC

В рамках спецпроекта «Чемпионата» мы продолжаем говорить обо всех этапах жизни Ислама Махачева на пути к поединку за второй пояс UFC. Уже в ночь на 16 ноября российский боец встретится с чемпионом полусреднего дивизиона Джеком Делла Маддаленой. В очередной серии вспоминаем начало карьеры Махачева в ММА и его путь к дебюту в UFC.

Начало карьеры в ММА

Прежде чем окончательно перебраться в профессиональные ММА Ислам Махачев наращивал любительскую базу выступлений и параллельно принимал участие в соревнованиях по самбо. В августе 2010 года он выступил на турнире Tsumada FC. На ивентах этого регионального промоушена Абдулманап Нурмагомедов, как правило, обкатывал свою молодёжь. В том числе и своего сына Хабиба, который к моменту дебюта Махачева набил рекорд 8-0 и активно выступал в М-1. У Орла в резюме есть победы на турнире по панкратиону, которые учтены как выступления по ММА на всех статистических порталах, специализирующихся на этом. Та же история была в дебюте у Ислама.

Бой Махачева с Магомедом Бекболатовым тоже проходил по профессиональному панкратиону, но в итоге бы засчитан как дебют в ММА. После этого Ислам продолжал выступать и в любителях, а с начала 2011 года уже плотно сосредоточился на профессиональной карьере в смешанных единоборствах. За тот календарный год Махачев провёл пять поединков на разных турнирах: Pro FC (два боя, однажды был представлен… украинским бойцом), Tsumada FC, М-1 Selection, Siberian FC. Самым сложным соперником для Ислама на том этапе стал будущий чемпион Fight Nights Global Владимир Егоян. С ним Махачев прошёл всю дистанцию боя и победил лишь раздельным решением, а по ходу самого поединка даже были моменты, когда Егоян сам переводил юного бойца. А вот остальных ученик Абдулманапа Нурмагомедова уверенно финишировал. Были два нокаута (один за 30 секунд) и два сабмишена.

Параллельно Ислам начал осваивать боевое самбо, где тоже добился серьёзных успехов. Для начала это были локальные победы, затем Махачев стал побеждать на чемпионатах Дагестана и трижды первенствовал на таких турнирах. В ММА же случилась небольшая пауза. Если в 2011-м Махачев провёл пять боев, то в следующем году был лишь один — в Lion’s Fights. Там будущий чемпион UFC впервые в профессиональной карьере победил болевым приёмом (армбар). Ислам вспоминал слова тренера: «Когда я был молодым, Абдулманап постоянно говорил мне: «Ты станешь чемпионом». Но в то время я думал, что это будет слишком трудной задачей. Однако тренер говорил, чтобы я усердно тренировался – тогда стану чемпионом».

Переход в М-1, бой с Забитом и операция на сердце

В 2013 году заметно окрепший Махачев с рекордом 7-0 был подписан в М-1 Global. Уровень оппозиции мгновенно подрос. В апреле Ислам получил в соперники Мансура Барнауи, который в дальнейшем станет чемпионом М-1, а также завоюет пояса в промоушенах Road FC и BAMMA. В углу у Махачева к тому времени стабильно появлялись Абдулманап и Хабиб Нурмагомедовы. Бой с Барнауи позволил Махачеву продемонстрировать все свои навыки: он и переводил соперника, и не стеснялся размениваться в стойке, хорошо попадал. Мансур оказал серьёзное сопротивление, однако потерпел поражение единогласным решением судей. Ещё через 4,5 месяца Махачев бился с непобеждённым Рандером Жунио. Бразилец сумел в одном из эпизодов перевести Ислама и закрепиться в партере, но в итоге российский боец победил единогласным решением судей.

Две уверенные победы над крепкими соперниками заставили говорить о таланте Махачева. Одноклубник Ислама Руслан Хабилов восхищался тем, как 21-летний боец прибавил: «Когда он начал побеждать хороших бойцов в М-1, тогда уже было видно, что с каждым боем он рос. И физически было видно, я даже шутил, что руки не Ислама, как будто поставили ему руки другого человека. Большие здоровые руки у него стали. Естественно, физическая сила в руках у него есть. Технику тоже быстро набирал».

А Абдулманап и без того всегда восхищался учеником и призывал всех оценить талант Ислама. В том же 2013 году Махачев на одном из турниров по боевому самбо победил будущего бойца UFC Забита Магомедшарипова, а в начале следующего года Ислам отправился на чемпионат России по боевому самбо. Интересно, что выступал Махачев за Нижегородскую область — благодаря дружбе Абдулманапа Нурмагомедова и главы сборной этого региона Алексея Чугреева. Надо сказать, что иногда за область в этой же категории выступал и Хабиб Нурмагомедов.

Ислам выиграл чемпионат России и готовился к тому, чтобы отправиться на чемпионат мира по боевому самбо, но столкнулся с проблемой, которая могла поставить крест на его дальнейшей карьере. У Махачева обнаружились проблемы с сердцем, и его не пустили на мировое первенство. Причём сняли Ислама с турнира буквально за неделю до выезда. Спустя годы боец подробно рассказал о ситуации и проблемах, которые в дальнейшем частично всплыли и в UFC, однако об этом в другой части. Забавно, что, делая небольшую операцию, Махачев даже не сказал ничего дома. Узнали о ней только спустя пару лет.

«Я выиграл чемпионат России по боевому самбо, должен был ехать на чемпионат мира. Прошёл со всеми ребятами сбор в Подмосковье и через пять-шесть дней должен был вылететь в Японию. И тогда меня поставили перед фактом, что у меня проблемы с сердцем — и меня не могут отправить на ЧМ. Хотя в сборной мне могли сказать об этом сразу. Чемпионат России я выиграл в феврале, ЧМ был в ноябре. Потому что ты выигрываешь Россию, и тебя сразу отправляют на полное медобследование, и проблемы выявили уже тогда. Тогда я не стал разбираться, не знаю, может, кому-то выгодно было – сказать мне об этом прямо перед чемпионатом мира, чтобы я не мог ничего исправить. Тогда начал больше узнавать о своей проблеме. И мне попался очень хороший врач.

Посоветовался, он сказал: «Если планируешь провести большую карьеру, долго выступать, то давай проведём маленькую операцию». У меня сердце билось как у обычного человека, но в другом месте ещё один скачок давало, лишний раз билось. Проблему убрали просто прижиганием этого места. Да, я провёл эту маленькую операцию, и больше ничего нет.

Общался с врачом: он делал операцию биатлонисту Малышко, и тот через полгода Олимпиаду выиграл, так что я не волновался. Однако дома никому ничего не сказал: только брату и другу, всего трём-четырём людям. Поехал в Москву, сделал операцию. У меня был весь список документов, такая пачка истории болезни, как я все обследования проходил. Потом меня поймали на мельдонии: позвонил брату, сказал, что надо быстро все документы отсканировать. Он оставил все документы дома на столе. Мама посмотрела – всю ночь изучала, что это. На следующий день звонит мне с такими эмоциями: «Ты что, провёл такую операцию, никому ничего не сказал!»

Я тогда сразу пошёл к врачу и проконсультировался. Что, как, нужно мне это или нет, смогу ли дальше тренироваться, как это повлияет на мою карьеру. Операция на сердце не шутки. Может, я сделаю её и не смогу больше заниматься. Может, не сделаю — и смогу. Я всё это анализировал и пришёл к выводу, что нужно сделать. По-любому здоровье должно быть прежде всего. Но когда организм молодой, думаешь умолчать: это же мелочь, вон я все нагрузки выдерживаю, тренируюсь. Это сейчас, не задумываясь, пошёл бы делать. Если бы я не согласился тогда на операцию, это бы мне очень помешало сейчас. В UFC проходил бы медобследования, и ничего бы не прокатило, просто снимали бы с боёв. Тогда у меня ещё мечта была: выиграть чемпионат мира по той версии, в которой Фёдор Емельяненко выступал. Понимал, что если не сделаю операцию, то больше не буду выступать по самбо», — вспоминал Ислам.

Уход из М-1 и контракт с UFC

Летом 2014 года Махачев вновь выступил на турнире М-1. Соперником стал опытнейший Юрий Ивлев, побеждавший в командном первенстве М-1 Challenge. Ислам очень уверенно разобрался с ветераном, оформив армбар за три минуты. После этого боя контракт Махачева с организацией истёк, но по просьбе руководства лиги он позже выступил ещё на одном турнире в сентябре 2014-го. Ислам встретился с хорватом Ивицей Трушчеком и победил довольно редким обратным треугольником. К слову, тот бой проходил в промежуточном весе до 75 кг из-за проблем с весогонкой у соперника Махачева.

Несмотря на успехи против серьёзной оппозиции, Махачев так и не сразился за пояс М-1, но это было обговорено изначально, о чём рассказывал Ислам: «С самого начала у нас было понимание, что можем попробовать себя за океаном. И в контракте был пункт, что я не дерусь за пояс, потому что если ты становишься чемпионом М-1, то твой контракт автоматически продлевается на год или полтора. И с каждой последующей защитой контракт ещё продлевается. Поэтому за пояс не бился, у нас было условие, чтобы я мог подписаться в UFC или ещё куда-то».

Так и вышло – после победы в поединке с Трушчеком Махачев подписал контракт с UFC, будучи непобеждённым с солидным рекордом 11-0. Уже тогда Ислам был достаточно сбалансированным бойцом, который хорошо показывает себя в стойке и обладает солидным арсеналом приёмов на земле. В октябре 2014 года появилась информация, что Ислам подписал контракт с промоушеном на четыре боя. Позже уже сам Махачев говорил, что соглашение было рассчитано на шесть боев, о чём он пожалел, так как это отразилось на его гонорарах. Однако при этом Ислам был счастлив самому факту подписания в UFC, говорил, что это изменило его карьеру и возложило на него большую ответственность.

В преддверии дебюта Махачев вылетел в зал АКА, где уже тренировался Хабиб, который к тому моменту накопил шесть побед под эгидой организации. Позже Ислам вспоминал, как впервые в жизни вошёл в октагон: «Это был первый раз, когда я увидел клетку. В Дагестане нет клеток, у нас просто маты. И я попросил Хабиба: «Можешь, пожалуйста, сказать Хавьеру, что я хочу войти в клетку, провести там несколько раундов?» Хавьер сказал: «Да, но у нас есть один парень, немного крупный, он отличный ударник». Хабиб переводит мне, и я подумал: «Это мой первый спарринг в США, в АКА. Они дают мне какого-то хорошего спарринг-партнёра. Я просто сказал: «Да, погнали». В этот момент тренер сказал: «У него очень хороший хай-кик левой, будь осторожен». Мы спарринговали с Леоном Эдвардсом, я повалил его, но у нас был отличный раунд. В тот момент он работал в АКА, чтобы улучшить борьбу».

В мае 2015 года Махачев дебютировал в организации на турнире UFC 187. Соперником стал Лео Кунц, для которого это тоже был первый бой под эгидой промоушена. Ислам попал в кард, наполненный звёздами (Даниэль Кормье, Энтони Джонсон, Крис Уайдман, Витор Белфорт, Дональд Серроне, Андрей Орловский), и не потерялся, а продемонстрировал весь свой арсенал. Махачев показал себя и в стойке, и в клинчах, и в партере, а во втором раунде задушил Кунца, закрепив успешный дебют.

«Я знаю, что это высший уровень спорта, но для меня важна только конкуренция. Я продолжу бороться так же, как и всегда, и бороться за победу, как и всегда. Я вышел на свой первый бой UFC, планируя победить своего противника, и сделал всё возможное, чтобы добиться этого», — говорил Ислам.

Махачев сразу громко заявил о себе, улучшил свой рекорд до 12-0, заработал первые деньги в UFC и с позитивом смотрел в будущее. Однако дальше его ждало, возможно, одно из главных разочарований в жизни.

Следующая часть — совсем скоро!