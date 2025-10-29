«По-прежнему ничего не видит». Собрали всё о состоянии Аспиналла

25 октября на «Этихад-Арене» в Абу-Даби, ОАЭ, прошёл грандиозный турнир UFC 321. К сожалению, в главном бою вечера случился конфуз. Сириль Ган ткнул Тому Аспиналлу в глаза в первом раунде. Причём так сильно, что британец попросту не смог продолжить поединок. В итоге – ноу-контест.

Естественно, многие стали говорить о том, что теперь парням просто необходим реванш. И ситуация, говоря откровенно, не самая уникальная. Чаще всего соперники просто снова сходятся в клетке и выясняют отношения. Поэтому эксперты призывают лигу организовать второй поединок максимально быстро. Вот только состояние здоровья чемпиона пока вызывает большие вопросы.

С самого начала ситуация выглядела довольно спорной. Всё потому, что сразу после боя Аспиналл был экстренно госпитализирован в клинику. Информация об этом появилась через считаные минуты после завершения поединка. А сам Том решил снять специальный влог. Но лишь нпоролся на огульную критику в комментариях. Многим фанатам UFC показалось, что британец в больнице выглядел подозрительно хорошо. Поэтому они предположили, что Аспиналл просто симулировал, разыграв красивое представление. Стоит напомнить, что Ган первый раунд проводил с позиции силы. А значит, вполне мог доставить Тому массу неприятностей и в дальнейшем.

В результате вновь пошли разговоры, что до реванша – рукой подать. А бывший чемпион организации в среднем весе британец Майкл Биспинг выдвинул идею организовать реванш уже на турнире UFC 323: «Реванш Аспиналла и Гана будет более громким событием. Промоушен может организовать его в конце этого года. На турнире UFC 323 уже есть Пантожа – Ван и Двалишвили – Ян, поэтому можно поставить туда третий титульный бой. Им не нужно гонять вес. Оба бойца кое-что извлекли из того, что мы видели».

Видимо, в команде Аспиналла не готовы так быстро возвращаться в октагон. Либо стараются обыграть всё так, чтобы снять лишний хейт с Тома. Британец действительно стал получать огромное количество гневных комментариев о том, что он должен был продолжать бой. А многие попросту упрекают Аспиналла в том, в чём обвиняли Алджамейна Стерлинга – в актёрстве и симуляции. И самое комичное – чемпиона не поддержал даже сам Алджо. Он выразил сомнения, что Аспиналл действительно так сильно мучился из-за тычка в глаз.

Алджамейн Стерлинг бывший чемпион UFC в легчайшем весе «Вы все думаете, что я буду на стороне Тома, но это не так. У меня очень много вопросов. Судя по кадрам, опубликованным после боя, всё в порядке. Аспиналл проигрывал этот поединок. И он сразу же сказал: «Я ничего не вижу». Нельзя так говорить. Мы знаем, что это гвоздь в крышку любого боя. Если вы хотите использовать все пять минут, чтобы попытаться продолжить, нельзя произносить такие слова. Это заставляет меня серьёзно подумать, действительно ли это было так больно, как он сказал?»

После этого в дело вступил отец британца. И Энди Аспиналл сообщил, что сейчас с состоянием здоровья сына всё очень плохо. Никакой конкретики названо не было. Ни сроков восстановления, ни медицинских терминов. Но, судя по словам отца чемпиона, вернуться в октагон в ближайшее время он не сможет. Поэтому над будущим британца повис огромный знак вопроса: «Всё плохо. Правым глазом Том по-прежнему ничего не видит. Он сказал, что перед ним есть лишь серая плёнка. Левый глаз видит только на 50%, всё очень-очень размыто».

Правда, вокруг все продолжают указывать на то, что всё это больше похоже на грамотно выстроенное театральное представление. Такой момент подметил и россиянин Сергей Павлович. Он упрекнул чемпиона в том, что тот сломался ментально: «Не знаю, насколько это было катастрофически, однако, судя по тому, что показало медицинское обследование, у него не было серьёзной травмы. Отсюда мы можем сделать вывод, что, скажем так, психологически Том сломался. Аспиналл увидел, что у него ничего не получается. У нас вид спорта, где такие вещи волей-неволей случаются. И, как бы там ни было, боец, наоборот, рвётся обратно в бой».

Том Аспиналл Фото: Waleed Zein/Getty Images

Теперь интересно последить за тем, как именно будет вести себя британец. Чемпион одним решением отвернул от себя большую часть публики. Любовь фанатов – вещь переменчивая. Теперь её придётся заслуживать заново. И если Том продолжит оттягивать реванш, от него могут отвернуться и все остальные.