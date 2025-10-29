Не ждите от Умара уровня Хабиба. Это будет только мешать

В январе этого года позиции Умара Нурмагомедова серьёзно пошатнулись — он проиграл Мерабу Двалишвили. Мало того, что это было первое поражение в профессиональной карьере и оно бросило тень на весь клан Нурмагомедовых, так ещё и оказалось, что Двалишвили бился с ворохом травм и в итоге передышал россиянина. Спустя девять месяцев Умар восстановился после перелома руки и закрыл поражение.

В Абу-Даби на турнире UFC 321 Нурмагомедов встретился с Марио Баутистой. Несмотря на то что это девятый номер рейтинга дивизиона, у него к моменту встречи с Умаром накопилась серия из восьми побед — третий результат в истории дивизиона. Бой не вышел простым, в одном из эпизодов Нурмагомедов даже пропустил колено навстречу и оказался во флеш-нокдауне. Кроме того, в борьбе, на которую сделал ставку Умар, тоже было не так уж гладко — Баутиста много раз вставал, а однажды опасно выходил на хилл-хук. Тем не менее это уверенные 30-27 в его пользу, но, как отметил Дана Уайт после турнира, Нурмагомедов не доминировал так, как обычно доминируют бойцы из этой команды.

Победа с такими шероховатостями стала поводом для многих в очередной раз начать проводить параллели с Хабибом Нурмагомедовым и его выступлениями. Это, очевидно, неправильный и даже вредный для бойцов путь. Наверное, в принципе сложно найти бойца в мире, у которого будут такие же феноменальная трудовая этика, дисциплина, дух, упорство и фанатизм в тренировках. Хабиб в этом плане уникум, его сделал таким Абдулманап Нурмагомедов, а сам экс-чемпион ещё не таком уровне, как тренер, чтобы настолько сильно вдохновлять подопечных.

Сам Умар на пресс-конференции после турнира сетовал на то, что выступил далеко не так, как хотел, и рефлексировал по поводу сравнений с Хабибом: «Он мог приехать домой из тяжёлой поездки в полночь, мог переодеться и пойти бегать. Он мог не успеть за день сделать одну тренировку хотя бы, но ночью он бил по лапам на квартире. Разница между нами, что он этому делу отдавал всего себя, а мы не отдаём. Надо быть честным. Я в полночь могу пять раз из 10 пойти побегать, потому что я думаю: «Он же шёл, он же делал, и я должен, если хочу добиться». Но только на пять меня хватает. А он это делал 10 раз из 10. Он был очень фанатичен в тренировках. Может, потому, что Всевышний дал ему эту физическую силу. У меня в зале всё получается, я могу держать ребят, могу на болевые заходить. Но в клетке он, видимо, и психологически намного лучше меня, а мне в клетке чего-то недостаёт. Я буду стремиться. Когда я говорю, что Хабиб был на другом уровне, то дело не в том, что я хочу хвалить своего брата. Я Джона Джонса тоже хвалю. Просто этот человек не просто выходил и дрался — он доминировал и ломал людей. Когда люди под ним оказывались, они как будто последний глоток искали. А когда с нами люди дерутся, они думают до конца, что могут у нас выиграть. А с ним туда попадали и сдавались, понимали, что с этим монстром ничего нельзя сделать. В этом разница».

Умар и Хабиб Нурмагомедовы Фото: Из личного архива Умара Нурмагомедова

На самом деле довольно мощная и откровенная речь, где Умар сказал много правильных тезисов. Сразу после боя Нурмагомедов тоже признавался, что хотел бы выступать так же убедительно, как Хабиб, однако у него не получается. Конечно, понятно, что на Умаре сильно сказывается давление фамилии (да, она не только помогает быть на слуху, но и возлагает большие ожидания) — подсознательно он старается побеждать именно так, как это делал Хабиб. А поражение от Двалишвили добавило нервозности, и теперь есть, возможно, даже избыточное желание во что бы то ни стало доказать свою силу.

Однако Умар и так отличный боец. Надо понимать, он не такой же монстр в партере, как Хабиб. И Умар, и его младший брат Усман, выступающий в PFL, в первую очередь ударники, которые строили свой стиль в стойке, где мастерски умеют ломать соперникам темп и предпочитают работать киками, чтобы оставаться на приемлемой для себя дистанции. Если учитывать то, в какой они команде, без борьбы тоже не обходится. Она не на таком уровне, чтобы переезжать любого соперника, однако она достаточно хороша, чтобы влиять на исход поединка с 80-90% соперников.

При этом прямые сравнения с Хабибом Умару всегда будут только вредить. В принципе, странно воспринимать успехи одного спортсмена исключительно через призму достижений одного из лучших бойцов в истории. Это только добавляет давления и ответственности. Важно, что сейчас Умар хорошо вернулся после поражения и пытается сбросить с себя груз наследия Хабиба. И всем остальным тоже нужно начать оценивать их по отдельности.

Умар и без сравнений с братом хороший боец очень высокого уровня, который точно в состоянии победить любого соперника в дивизионе. Да, включая Двалишвили, потому что в первом бою мы уже видели, что ключи у Нурмагомедова есть. По сути, не хватило пары минут активной работы в третьем раунде, чтобы и он ушёл в его пользу. Уже этого хватило бы для победы решением. Если грамотнее подойдёт к подготовке, то вполне способен дожать Мераба в реванше. Именно дожать, не уничтожить, как это мог бы сделать Хабиб.

Умар Нурмагомедов Фото: Mikael Ona/Zuma/ТАСС

И радует желание Умара вернуться быстрее. Он уже нацелился на январь, и это было бы идеальным решением. Можно будет закрыть второй победой то самое поражение и ждать титульника, потому что ситуация в дивизионе к этому располагает.