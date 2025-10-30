Новый «Триллер в Маниле» не случился. Очередной провал внука Мохаммеда Али

На Филиппинах состоялся турнир по профессиональному боксу IBA.PRO 11, который был посвящён 50-летию легендарного шоу «Триллер в Маниле» и трилогии между Мохаммедом Али и Джо Фрейзером. В карде турнира выступил внук Величайшего — Нико Уолш, но повторить успех деда полувековой давности он не сумел: бой с малоизвестным Киттисаком Клинсоном завершился вничью, причём ни один судья не увидел победы Уолша.

25-летний Нико Уолш — внук Величайшего, сын старшей дочери Мохаммеда Рашиды и племянник Лейлы Али. Казалось, с такими генами парню точно обеспечено успешное будущее в боксе, и, конечно, Нико с детства начал тренироваться. Мохаммед, по словам Уолша, поддерживал его, и именно легендарный боксёр уговорил внука не бросать спорт, когда тому приходилось тяжело.

«Я бы определенно не боксировал, если бы не получил благословение дедушки. Мне было около 14 лет, было тяжело, и я хотел бросить заниматься. Тогда спросил его, и он не позволил мне уйти. Он подталкивал меня продолжать, продолжать и продолжать. И я всё время хотел, чтобы он сказал мне закончить с этим, и я мог уйти, но он не позволил мне», – рассказывал Нико.

Мохаммед Али и Нико Уолш Фото: Из личного архива Нико Уолша

Конечно, к Уолшу было приковано колоссальное внимание, даже ещё до дебюта. Нико настолько спешил оказаться в профессиональном боксе, что провёл в любителях всего 30 боёв. Возможно, его поторапливал Фрэнк Уоррен: один из самых известных промоутеров мира, который в своё время работал и с Мохаммедом Али, подписал контракт и с внуком, и скорее хотел монетизировать эту историю.

На дебют Уолш вышел в белых шортах деда, которые достались ему после смерти Мохаммеда, в ринге Нико старался подражать великому родственнику и завершил бой с Джорданом Уиксом уже в первом раунде, вскинув руки вверх, как это делал Али. Красивая история, согласитесь? Любители бокса словили нотку ностальгии и стали следить за карьерой Нико. Хотя звоночек о том, Уолш – лишь часть масштабной промоутерской кампании, был уже в его первом поединке. Рефери вмешался в бой и остановил его, хотя Уикс стоял на ногах и даже ни разу не побывал в нокдауне: просто было важно, чтобы Нико дебютировал ярко.

Тень Мохаммеда поедала Уолша. Мало того, что все вокруг сравнивали Нико с легендарным родственником, так и сам Уолш постоянно вспоминал об Али, старался повторять его путь во всём. Но ни Фрэнк Уоррен, ни тренер Тайсона Фьюри Шугар Хилл, с которым впоследствии стал работать Нико, не могли сделать из парня копию Величайшего. Не помогали ни белые шорты, ни схожая манера ведения поединков, которую Уолш пытался перенять.

Собственно, и результаты стали говорить о том, что вся эта история с Уолшем – лишь красивая обёртка, а содержание оставляет желать лучшего. Нико не всегда справлялся даже с теми малоизвестными парнями, которых ему давал Фрэнк Уоррен. Промоутер сводил Нико не совсем с джорнименами, но с теми боксёрами, которых перспективный проспект просто обязан был побеждать. Но Уолш в моментах буксовал. Например, получив бой на «Мэдисон Сквер Гарден» в карде турнира с Василием Ломаченко в конце 2021 года, Нико с трудом одолел Рейеса Санчеса большинством судейских голосов. После этого Уолш одержал пять побед подряд (три досрочно), заставив вновь говорить о себе, но с тех пор карьера Нико пошла под откос.

Поединок с Дэнни Розенбергером дошёл до судейского решения, где была объявлена ничья. Уолш впервые в карьере не победил, правда, впоследствии стало известно о проваленном допинг-тесте Розенбергера, и поединок признали несостоявшимся. А следом Нико и вовсе проиграл. Внук Али ничего не смог поделать с африканцем Соной Акале, который навязал парню с громкой фамилией свой бокс и забрал победу решением судей.

Уолш, казалось, сумел справиться с неудачной серией, закрыл её тремя победами, в том числе и над Акале в реванше. Но в начале этого года Нико вновь проиграл, и вновь не кому-то известному, а скромному Хуану Луису Герре. Уолш даже в поединках с боксёрами, которые должны были стать для него джорнименами, не то, что не показывал высокий уровень, он и побеждал-то не всегда. И, конечно, становилось всё более очевидно, что фамилия может помочь в раскрутке, в продвижении, но не на боксёрском ринге. И что Уолшу до Величайшего очень и очень далеко.

И «Триллер в Маниле», который организовала Международная ассоциация бокса (IBA) и Мэнни Пакьяо, стал очередным доказательством посредственности внука Али. Нико вновь получил в соперники малоизвестного соперника – Киттисака Клинсона из Таиланда, но здесь и не нужен был топовый оппонент: наверняка по задумке организаторы надеялись на то, что родственник Мохаммеда Али одержит победу на знаковой для Величайшего арене в Маниле и привлечёт внимание к турниру. Но планам не суждено было сбыться: Уолш в очередной раз провалился.

Уолш кошмарно смотрелся на старте поединка, где таец постоянного прессинговал именитого соперника, колотил размашистыми боковыми, прорывался через джеб на ближнюю дистанцию и обрабатывал корпус. Нико старался много двигаться, опять же, в стиле Али, но выглядело это нелепо: работы ног не хватало, чтобы уходить даже от малоизвестного боксёра из Таиланда. Во второй половине боя Клинсон заметно просел, но Уолш этим не особо пользовался. Нико часто заигрывал с публикой, видимо, думая, что забирает бой по очкам. В концовке поединка Уолш выдал фирменную разножку Али, после чего попытался взорваться серией на ближней дистанции, но провалился, а Клинсон опрокинул внука Али на пол и даже успел над ним посмеяться.

В итоге, мягко говоря, не самый зрелищный бой дошёл до судейского решения, где один рефери отдал предпочтение Клинсону – 77-75, два других насчитали ничью (76-76), которая и была в итоге зафиксирована. «Триллера в Маниле» не случилось, Уолш провёл крайне посредственный поединок с парнем из Таиланда, который, судя по его реакции, вряд ли рассчитывал на такой исход. И это в очередной раз наталкивает на утверждение, что одной громкой фамилии мало: внук Али не просто находится в тени своего родственника, но и вряд ли когда-то из неё выберется с такими выступлениями.