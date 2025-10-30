«Могу кушать всё и улыбаться». Махачев больше не «гоняет», а кто главный по весам в UFC?

В ночь с 15 на 16 ноября на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, США, состоится огненный турнир – UFC 322. Он обещает порадовать фанатов смешанных единоборств из России. В главном событии вечера выступит экс-чемпион организации в лёгком весе Ислам Махачев. Он проведёт титульный поединок с австралийцем Джеком Делла Маддаленой. На кону будет стоять пояс полусреднего дивизиона.

Для Махачева этот бой – серьёзнейший вызов. Россиянин решил пойти на покорение второго дивизиона, поскольку в своём стал доминирующей силой. И, что важно, теперь будет чувствовать себя намного комфортнее в плане весогонок. Давно шли разговоры, что под поединки Исламу приходится худеть на 15-20 кг. Видимо, теперь процесс подготовки станет намного более комфортным и приятным.

Сам Махачев раньше действительно сбрасывал слишком много. И зачастую это давалось большой ценой. На взвешивания россиянин выходил буквально обессиленным, едва стоял на ногах. А затем за сутки набирал обратно около 10 кг. Именно так было перед турниром UFC 311. Естественно, всё это сильно ощущается на дистанции. Со временем влияние таких весогонок на организм становится губительным. Поэтому давно шли разговоры, что Исламу стоит рассмотреть переход к полусредневесам. Да, Махачев принял это решение именно из-за желания укрепить своё наследие. Но попутно решил и вопрос с отказом от изнурительных весогонок.

Теперь же россиянин с удовольствием рассказывает, как именно изменилась его жизнь, насколько более приятным стал процесс подготовки к поединкам. Видимо, Махачеву действительно очень комфортно в новых условиях: «Всю жизнь я был обязан думать, что ем на обед. Сейчас же могу наслаждаться лагерем, кушать всё, что захочу, улыбаться и тренироваться. Стал ли я счастливее? Конечно. Я всегда укладывался в вес, но это было очень сложно. По правде говоря, всегда ощущал, что восстановиться перед боем полностью нельзя. Те, кто сбрасывает больше 10 кг, никогда не восстанавливаются на 100%».

Да, переходил в новый дивизион Ислам не из-за весогонок. Однако думать о возвращении назад он вообще не спешит. Более того, уже начинает намекать лиге, что просто так вновь спускаться к легковесам не собирается: «Продолжить карьеру в полусреднем весе — это лучше для меня. Если снова потребуется гонять вес, чтобы уложиться в лимит лёгкого дивизиона, мне будет тяжело. Дане придётся заплатить».

Стоит отметить, что Махачев перестал гонять вес, но остались парни, которые буквально прославились этим навыком. Например, в топ-3 совершенно точно можно занести Алекса Перейру. У него речь в последнее время идёт не о количестве сброшенного, а о скорости. В своё время спускаться приходилось в средний вес. И это действительно выглядело чудом от громадного бразильца. Однако сейчас всё намного комфортнее, когда Поатан стал выступать в полутяжах. Правда, и тут он придумывает себе любопытные испытания. Например, буквально за неделю сбрасывает около 15 кг. А затем набирает назад 10-11 кг за сутки. И во время поединков зачастую выглядит настоящей глыбой.

Видимо, и его постепенно начинают изнурять такие эксперименты с организмом. Поэтому Алекс на протяжении долгого времени ведёт разговоры о потенциальном переходе в тяжёлый вес. Правда, рассчитывает исключительно на титульный поединок. Но при этом вряд ли вклинится в треугольник Тома Аспиналла, Сириля Гана и Александра Волкова в ближайшее время. Хотя организация славится своими нестандартными и не всегда популярными решениями. Поэтому вряд ли кто-то удивится, если Перейра получит шанс сразиться за титул в дивизионе тяжеловесов вне очереди.

Алекс Перейра на взвешивании и после боя Фото: Getty Images

Внезапно в звезду весогонок превратился Ренье де Риддер. Для среднего веса он выглядит настоящим монстром. 193 см роста дополняются шикарным размахом рук – 203 см. А главное – де Риддер активно использует трюк с весом, который подвластен и Перейре. Нидерландец буквально за день набирает назад около 12-13 кг. И во время поединка это становится мощнейшим преимуществом перед соперниками. Причём Ренье – любитель экстремальных весогонок. Он взвесился за несколько дней до последнего боя в одежде и показал 100 кг (при лимите в 84 кг). Но на взвешивании всё равно уложился в рамки.

Правда, де Риддера это очень сильно в итоге подвело. В бою с Бренданом Алленом он выглядел очень тяжёлым, не смог задавить соперника габаритами и физикой. А после боя намекнул, что переусердствовал с тренировками и весогонками: «Если мы тренировались, то вы знаете, что я склонен работать больше и усерднее остальных. Но за последние два лагеря переусердствовал. Я был настолько зациклен на том, чтобы завоевать титул и быть готовым к шансу, что перестал слушать своё тело. И это проявилось в бою».

Ренье де Риддер на взвешивании и во время боя Фото: Getty Images

Однако, пожалуй, главным «фокусником» остаётся Пэдди Пимблетт. Британец, выступающий в лёгкой весовой категории, между боями набирает по 20-25 кг, причём с огромной скоростью. После последнего поединка ему на это понадобилось всего лишь две недели! Пимблетт сам признавался, что слишком любит сладкое: шоколадки и пончики являются его главной слабостью. Порой Пэдди наедал за день около 11 тысяч калорий, что в несколько раз превышает норму взрослого мужчины. Любопытно, что при всей своей любви к еде британец ни разу (!) не провалил весогонку.

«Я всегда остаюсь собой. Признаю, что мне не идёт на пользу такой вес. Это лишь вредит мне, когда начинаю его гонять. Но я люблю поесть. Когда сажусь кушать, то включаюсь на полную катушку. Вы даже не представляете, сколько я ем. Как-то раз я съел на 11 тысяч килокалорий за сутки. По-моему, это было в понедельник или во вторник после того, как я подрался. Примерно 5 тысяч ккал содержались в шоколаде и батончиках, которые я съел в течение суток. Также я съел разные печенья и пончики. Завтрак состоял примерно из 3 тысяч ккал», — рассказывал Пимблетт в одном из интервью.

Пэдди Пимблетт на взвешивании и после боя Фото: Getty Images

Ислам же отказался от таких испытаний для организма. И теперь попробует пройти непростую проверку на прочность. Он очень хочет закрепиться в новом дивизионе, чтобы больше не переживать ужасы изнурительных весогонок.