Бонус за нокаут и заоблачные цифры гонораров. Сколько заработают Пол и Танк за свой бой

В ночь с 14 на 15 ноября на арене «Касейя Центр» в Майами, США, состоится интереснейший боксёрский вечер. Его главными действующими лицами станут Джейк Пол (12-1-0) и Джервонта Дэвис (30-0-1). Поединок пройдёт в промежуточном весе до 195 фунтов (88,5 кг) и будет состоять из 10 раундов по три минуты с использованием 12-унцевых перчаток. Показательный бой будет оцениваться тремя боковыми судьями, победителя объявят, однако результат не войдёт в официальный рекорд спортсменов.

Видимо, этот бой хоть и является выставочным, но может стать настоящей золотой жилой для парней. Соперники вряд ли бы согласились на поединок без должной финансовой подпитки. Особенно это касается Джервонты, которому придётся сражаться с огромным блогером. И если Дэвис вдруг проиграет, то очень сильно рискует своей дальнейшей карьерой. Однако всё с лихвой компенсируется предложенными деньгами. По имеющейся информации, гарантированные гонорары парней – $ 10 млн каждому. Но при этом итоговые цифры должны быть намного более существенными и приятными для боксёров. За счёт продаж платных трансляций Пол может получить около $ 50 млн, Дэвис – около $ 30 млн.

Если говорить откровенно, это запредельные цифры. Даже после боя между легендарным Майком Тайсоном и блогером они были ниже. Поэтому у многих могут возникнуть совершенно справедливые вопросы. Напомним, тогда организаторы заплатили $ 20 млн Тайсону и $ 40 млн — Полу. Однако теперь они решили перебить планку, которая казалась недосягаемой. Тогда права на показ были у Netflix, и на выходе мы получили самый транслируемый спортивный поединок в истории, а выручка от билетов составила более $ 18 млн, что тоже является рекордом для бойцовских мероприятий, проводившихся в Техасе. Интересно, насколько сопоставимыми цифры окажутся теперь.

Видимо, у боя дополнительно будет и очень приятная бонусная система. Об этом рассказал один из его участников – Пол. Джейк пришёл в подкаст Doubl3 Coverage, где обсуждал предстоящий выставочный поединок. Он отметил, что, помимо стандартных выплат, организаторы предусмотрели специальный бонус за досрочный финиш. Да, поединок будет носить выставочный характер. Но слишком уж мощно выглядят вывеска и обещанные гонорары, чтобы парни просто «подвигались» в ринге: «Не знаю, могу ли я об этом говорить, однако будет очень и очень большой бонус за нокаут».

Джервонта Дэвис и Джейк Пол Фото: Leonardo Fernandez/Getty Images

Идея организаторов выглядит действительно круто. В последнее время скучные бои стали реальностью и обыденностью даже на профессиональном уровне. Поэтому давно шли разговоры, что необходимо использовать дополнительную систему стимулирования. Если пообещать действительно классный бонус, парни начнут буквально гоняться за нокаутом. Так что организаторы пошли на очень крутой шаг. Они, видимо, пообещали действительно мощную прибавку к гонорару. Иначе парням не было бы особого смысла настолько закладываться на досрочный финиш.

Сами боксёры, вероятно, решили, что нет ограничения по деньгам, которые можно заработать за один бой. И дополнительно заключили пари. Проигравший должен будет выплатить победителю $ 2 млн. Об этом сообщает Netflix Sports. Ещё один неплохой бонус к итоговому гонорару победителя. А главное – пари всегда является делом принципа. Никто не захочет ощущать себя проигравшим дважды. Такая дополнительная мотивация может стать ещё одним фактором успеха.

В общем, боксёрский мир ждёт ещё одно громкое событие. Да ещё и буквально засыпаемое деньгами от организаторов. Поэтому всех фанатов ждёт интереснейшее сражение.