Титульник UFC — вещь без правил. Одни ждут годами, другие получают просто так

Титульные бои UFC – это самое грандиозное и яркое, а также ожидаемое, что могут получить фанаты лучшего промоушена на планете. Естественно, к ним прикован запредельный интерес со стороны болельщиков. Но стоит отметить, что в последнее время в этом остаётся всё меньше логики. Одни бойцы совершенно неожиданно получают свой шанс, хотя только-только попадают в промоушен. А другие могут сидеть и ждать годами, причём штампуя постоянные победы. Именно по этой причине стоит получше рассмотреть сам механизм титульных поединков и их организации в UFC.

Первый момент, который, как кажется, сильно влияет на быстрое продвижение к титульному шансу. Это умение ярко вести себя и в октагоне, и за его пределами. Да, в UFC любят «болтунов». Именно по этой причине так долго сидел в «запасе» Анкалаев. В 2018 году он получил контракт с UFC, но впервые подрался за пояс лишь в 2022-м. И к тому моменту успел наколотить солидный профессиональный рекорд – аж 9-1. На этом фоне буквально выделяются другие бойцы, которые очень быстро проложили себе путь к вершине. Они были яркими и интересными, пользовались своими шансами засветиться. Например, Иржи Прохазка, который выступает в той же весовой категории. Ему понадобилось всего лишь два (!) боя в UFC, чтобы подраться за пояс.

Примерно по тому же принципу устроено всё было и в полулёгком весе. Там на протяжении долгого времени очень уверенно выступает Мовсар Евлоев. И действительно прикладывает максимальные усилия для того, стать главным действующим лицом всей лиги. Но делает это в октагоне, где по-прежнему безупречен. В девяти боях – девять побед. Правда, есть нюанс. Все они были добыты именно решением. Более того, однажды – даже раздельным. Илия Топурия добился своего шанса быстрее – за шесть боёв. Причём успел снискать статус звезды, поскольку свои поединки проводил ярко, постоянно закладывался на финиш. А в UFC очень любят именно зрелище.

Илия Топурия Фото: Chris Unger/Getty Images

Ещё один важнейший фактор: наличие солидного послужного списка или красивой истории с кем-то из действующих бойцов UFC. Кто-то, наверное, может посчитать этот фактор не самым очевидным. Однако достаточно вспомнить два наглядных примера. Первый – Алекс Перейра, который заходил в лигу, имея за спиной целое противостояние с Исраэлем Адесаньей. В итоге максимально быстро бразильца вывели на титульное сражение с Иззи. И никто особенно не пытался заявлять о несправедливости этого решения. Напротив, поединки парней стали настоящим украшением своих турниров. А ещё более показательным стал момент с титульником для Кая Асакуры. Он получил шанс в первом (!) бою в UFC.

Очень история японца притянута и к тому, что в «короли» дивизиона часто пытаются вывести парня, за спиной которого будет огромная аудитория. Например, сейчас Аспиналл – один из самых важных активов в копилке организации. А всё потому, что если провести поединок за титул в Англии, то он соберёт абсолютно любой стадион, причём битком. Топурия работает сразу на два рынка – испанский и грузинский. Поэтому он в статусе чемпиона максимально выгоден организации. Это открывает большие возможности для того, чтобы продвигать свои турниры на территории стран, парни из которых удерживают пояс.

Том Аспиналл Фото: Chris Unger/Getty Images

Ещё один момент, который может помочь получить шанс – необходимость реванша. Например, именно по этой причине, как кажется, награждён титульной возможностью Пётр Ян. Он, конечно, на серии побед. Но вряд ли её хватило бы в обычных условиях, если бы не то самое поражение от действующего чемпиона. Поэтому хочется верить, что свой титульный реванш получит и Александр Волков. Он вновь доказал, что является претендентом №1 в дивизионе. Однако, видимо, будет вынужден подождать ещё немного. А всё потому, что первый бой между Аспиналлом и Сирилем Ганом результата не принёс, тычок в глаз повлёк за собой ноу-контест. Но хочется, чтобы Дана Уайт и его парни больше не оставляли Драго на «обочине».

Да, босс лиги и его промоутеры – это ключевые люди в вопросах определения участников титульника. И если они захотят, то могут выставить в бой за пояс любых оппонентов. А значит, новый каждый поединок за титул – это определённая лотерея от руководства промоушена. Да, в ней есть логика, однако далеко не всегда. Евлоев не даст соврать.