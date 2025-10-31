Чеченский волк в деле! Биярсланов устроил Липинцу кровавое избиение

В ночь с 30 на 31 октября в Монреале, Канада, состоялся вечер профессионального бокса. В карде турнира очередной поединок провёл непобеждённый российский боксёр Артур Биярсланов. В соперниках у него оказался экс-чемпион мира IBF Сергей Липинец. На кону стоял региональный пояс чемпиона NABF, которым владел Биярсланов.

Чеченский волк – именно такое прозвище носит Биярсланов. Артур в детстве вместе с семьёй перебрался в Канаду, там же строил любительскую карьеру, в том числе пять раз становился чемпионом страны и даже принимал участие в Олимпийских играх, где проиграл во втором круге. Слишком много аналогий с другим Артуром – Бетербиевым, у боксёров действительно схожий жизненный и карьерный пути.

Артур Бетербиев Фото: Getty Images

В профессионалах Биярсланов выступает с декабря 2018 года. За без малого семь лет Артур провёл 19 поединков, во всех одержал победы. Причём в 16 случаях Биярсланов финишировал своих оппонентов. Довольно мощный послужной список, но при этом по-настоящему больших имён в нём не было, и Сергей Липинец должен был исправить эту ситуацию.

36-летний представитель Казахстана в профессионалах имеет гораздо больше опыта. Ещё в 2017 году, за год до дебюта Биярсланова, Липинец уже был чемпионом мира IBF. Правда, утратил пояс в первой же защите. Через три года Сергей претендовал на титул чемпиона IBF в полусреднем весе, дал близкий бой Кастьо Клейтону, который в итоге завершился вничью. А затем у Сергея был поединок со звёздным Джароном Эннисом, после которого Липинец вернулся в первый полусредний вес. В последних боях у Сергея рекорд 2-2, в этом году он претендовал на титул IBO, но проиграл нокаутом Адаму Азиму на «Уэмбли». Но, несмотря на последние не самые удачные выступления Липинца, он превосходил Биярсланова в опыте, который мог сыграть важную роль в предстоящем поединке.

Бой начался с прессинга от Биярсланова. Артур активно работал передней рукой, теснил Липинца к канатам, после чего старался развивать атаки. Сергей отстреливался с дистанции, но в основном одиночными ударами. Не рисковали боксёры в стартовых отрезках, присматривались друг к другу, Липинец в моментах пытался перехватывать инициативу, но действовал осторожно. В третьем раунде Биярсланов добавил в эффективности. Артур работал плотно, серийно, менял этажи атак. Много напропускал Липинец, и под конец раунда оказался на полу: Артур подловил соперника, потерявшего равновесие, и плотным боковым по корпусу буквально снёс Сергея с ног.

После этого бой стал раскрываться. Биярсланов попытался развить преимущество, но Липинец за минуту перерыва восстановился и стал отвечать Артуру гораздо агрессивнее. Уже Сергей включил прессинг, вкладывался в плотные боковые, работал по корпусу – хороший раунд провёл Липинец, который не так давно побывал в нокдауне. К пятому отрезку на лице Липинца стала образовываться гематома, которая с каждой минутой становилась всё больше и постепенно закрывала глаз Сергея. А Артур грамотно доставал соперника передней рукой именно в эту точку.

В начале второй половины поединка Биярсланов контролировал дистанцию, хорошо работал джебом и прямыми. Преимущество Артура в скорости становилось всё более очевидным, Липинец в моментах пытался прорываться на ближнюю дистанцию, но проваливался, а Артур отлично встречал его боковыми. В начале восьмого раунда Биярсланов в одном из таких эпизодов уронил летевшего соперника передней рукой, правда, судья на этот раз не стал отсчитывать нокдаун.

Сергей стал замедляться. Его размашистые атаки были очевидными, и Биярсланов легко уходил за счёт работы ног, при этом и сам успевал контратаковать. Гематома, закрывавшая один глаз Липинца, выглядела страшно: к ней добавилась сечка на лбу, которая заливала его лицо кровью, судья даже останавливал поединок, чтобы доктор осмотрел повреждения Сергея. Нужно отдать должное бывшему чемпиону мира: несмотря на все сложности, на то, что бой не особо получался, на то, что соперник явно перебивал его, Липинец продолжал идти вперёд, вкладываться в мощные боковые, но Биярсланов контролировал ситуацию в ринге. Он не форсировал события, а спокойно отрабатывал с дистанции.

В итоге поединок прошёл все десять раундов. Особой интриги не было: 97:92, 99:90, 96:93 – убедительная победа Артура Биярсланова, которая стала для него 20-й в карьере. Впервые Артур победил такого статусного соперника и доказал, что готов к серьёзным вызовам.