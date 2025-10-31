В российских MMA кризис имён. Никто не хочет драться на родине

Не за горами декабрь – месяц интереснейших событий в мировых MMA. В России традиционно любят ставить самые яркие турниры в канун Нового года. Но в 2025 году пока нет ясности, получится ли у организаторов собрать действительно яркие карды. А всё потому, что наметился ощутимый кризис в плане подбора бойцов. Ветераны постепенно собираются на заслуженный отдых, новых ярких звёзд не так много. А те парни, что вспыхивают яркими звёздами, спешат побыстрее отправиться за границу. В итоге прямо сейчас в России есть лишь один боец, который мощно выделяется среди остальных – Владислав Ковалёв по прозвищу Белаз. Вот только и он представляет Беларусь .

В итоге получается, что поиски топ-соперника для Белаза превращаются в настоящее мучение. Пока в списке претендентов, по сути, только ветераны. Сам Владислав горит желанием всё-таки провести бой с Магомедом Исмаиловым. Вот только есть момент, который сильно смущает. Лысый хищник давно не проводил поединков даже по правилам бокса. А уж по смешанным единоборствам не выступал ещё дольше – с декабря 2022 года. Теперь же Ковалёву бросает вызов Армен Петросян. Если принимать во внимание кикбоксинг, он идёт на серии из четырёх поражений. Странный выбор возможного участника титульного боя для лиги RCC. Как бы организации не пришлось давать возможность Белазу и Александру Шлеменко провести трилогию. И это при том, что пока уверенно лидирует Владислав – 2-0.

Есть ощущение, что основная причина проблем в российских MMA – это условия. Да, многие бойцы после завершения карьеры за рубежом спешат на родину. Но в тот момент, когда находятся за границей, не особо лестно высказываются о возможности драться в России. Например, об этом говорила Ирина Алексеева, которая на тот момент ещё выступала в UFC: «В России такие гонорары не предложат. А за местные копейки выходить не собираюсь. У меня очень высокий класс. Нужно ещё поискать такого бойца на любительском уровне. У меня регалий больше, чем у кого-либо».

Ирина Алексеева Фото: Getty Images

Лиги научились считать свои деньги. Они прекрасно понимают, что молодых бойцов не стоит заваливать деньгами. А ветераны зачастую требуют запредельные гонорары, что ставит крест на потенциальных противостояниях. В СМИ появилась информация, что Магомед Исмаилов затребовал за своё возвращение 50 млн рублей . С одной стороны, есть возможность затащить в октагон одного из самых ярких российских бойцов. С другой – такие суммы не фигурируют даже в контрактах некоторых звёзд UFC. Вот и получается, что организациям легче давать возможность развиваться молодым, но не особо известным, чем удовлетворять аппетиты глыб.

Ещё один важнейший момент – статус. К сожалению, в России пока слабо выстроена система лиг. Да, есть две, которые на данный момент стоят особняком – RCC и ACA. Из-за репрессий в отношении поп-MMA молодые бойцы потеряли очень приличный трамплин. Вот и получается, что, помимо этих лиг, пробовать себя, расти и развиваться фактически негде. Поэтому, говоря откровенно, многие стараются максимально быстро отправиться за границу. Можно ли говорить, что кризис настиг российских бойцов? Вряд ли. Сейчас наши парни на ведущих ролях в лучших лигах на планете – UFC, PFL, Brave, One. Причём некоторые не успели провести и 10 поединков на профессиональном уровне.

Почему же топовые россияне так спешат побыстрее уехать? Всё банально. Зарубежные лиги, пусть и не самые топовые, под пристальным вниманием промоутеров UFC и PFL. Это своеобразная витрина, которая позволяет засветиться, показать себя во всей красе. А вот российские лиги они обходят стороной. Да, иногда наши парни пробиваются в лучшие промоушены, находят такой шанс. Но намного легче подписаться именно из зарубежной организации. Самый яркий пример – всё тот же Ковалёв. Сейчас Белаз – суперзвезда в России. За ним гоняются, его вызывают. Вот только всё это не вызвало особого фурора за рубежом. Да, Владислав ездил на один из турниров UFC, про него даже задавали вопрос на пресс-конференции Дане Уайту. Однако пока Ковалёв продолжает выступать в России. И есть ощущение, что он даже не получал конкретных предложений о переходе, поэтому и остаётся. Такая же история была с Шовхалом Чурчаевым, Эдуардом Вартаняном.

И всё-таки российские MMA-лиги – крутой конвейер, который готовит новые имена. Да, сложно сказать, что промоушены славятся огромным числом суперзвёзд. Но свою задачу выполняют на отлично. Они дают возможность сделать первые шаги, чтобы затем спокойно отправиться за границу. Очень хочется верить, что со временем эти площадки станут настолько статусными, что молодые суперзвёзды из-за рубежа будут рваться к нам сами.