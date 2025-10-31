Хамзин покоряет США. Karate Combat — топ-лига для противников возни в партере

В ночь с 31 октября на 1 ноября в Майами, США, состоится турнир Karate Combat 57. В главном событии вечера в титульном поединке в среднем весе сойдутся российский боец Ильяс Хамзин и американец Адриан Уэзерсби. Помимо этого, на турнире относительно молодой лиги выступят Дамир Исмагулов, Юрайя Холл и многие другие экс-бойцы UFC. Кард выглядит вполне конкурентным и смотрится даже выигрышнее, чем на турнире UFC Fight Night 263, который тоже пройдёт в ближайшие выходные.

Karate Combat – относительно молодая лига. Она была основана только в 2018 году. За это время промоушен сделал огромные шаги вперёд. И пока UFC увлечён конкуренцией с PFL, которая есть только на словах, Karate Combat привлекает всё больше и больше зрителей, а в кардах турниров можно увидеть бойцов с большими именами.

Бой на Karate Combat Фото: karate.com

Вы наверняка знаете тех фанатов ММА, которые активно осуждают борцов, критикуют поединки, в которых много грэпплинга и работы в партере. Karate Combat – идеальный вариант для таких фанатов. Организаторы лиги как будто прислушались к этой аудитории и создали промоушен без борьбы.

Karate Combat – это поединки в стойке. Правилами запрещены борьба и грэпплинг – никаких бросков и сабмишенов. Если один из бойцов оказывается на полу, то у оппонента есть пять секунд на добивание – после этого, если финиша не случается, судья поднимает бойца в стойку. Бой проходит в классических для ММА маленьких перчатках, при этом соперники выступают в штанах от кимоно и с поясом – дань традициям карате.

Отдельно стоит отметить, что схватки проходят в так называемой «яме». Площадка для поединка – маты, а по краям – стены из матов, наклонённые под углом в 45 градусов. Их, кстати, тоже можно задействовать в поединке. В остальном в правилах нет особых различий по сравнению со смешанными единоборствами. Оценивают поединок трое судей по привычной для ММА 10-балльной шкале. Бой длится три раунда по три минуты, чемпионские поединки, как и в смешанных единоборствах, – пятираундовые.

Есть схожесть, например, с кикбоксингом в маленьких перчатках, который продвигает промоушен RCC Fair Fight на Урале, но в Karate Combat нет постоянных пауз из-за клинча, поединки смотрятся максимально зрелищно и динамично и, конечно, зачастую заканчиваются нокаутами – идеальный мир ММА для фанатов ударной техники. И для бойцов, которые любят зарубиться в стойке.

Одним из таких бойцов является Ильяс Хамзин. Он давно стал «домашней» звездой RCC, в Екатеринбурге у него действительно много фанатов, потому что Хамзин всегда закатывал в клетке настоящие бескомпромиссные рубки – без разницы, выигрывал он при этом или проигрывал. Кстати, два поражения в официальной статистике ММА из четырёх у него сабмишенами, возможно, поэтому Ильяс сделал выбор в пользу Karate Combat.

Хамзин давно говорил о желании попробовать себя в зарубежных лигах, метил в RCC, однако оказался в относительно молодой лиге, где успел стать звездой. За этот год Ильяс провёл три поединка в Karate Combat. Дебютировал с обиднейшего поражения дисквалификацией, когда сильно увлёкся добиванием локтями в бою с бывшим чемпионом Brave Лукасом Мартином, но уже в первом бою показал свой потенциал и впечатлил руководство лиги.

«Никаких апелляций мы подавать не стали, тем более это был первый поединок в новой лиге. Будем доказывать боями. Мне президент лиги сразу сказал, что я ему понравился, назвал меня «крейзи меном». И вскоре мне дали второй бой, в котором я победил», — рассказывал Ильяс в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Хамзин закрыл поражение двумя досрочными победами в лиге, совершил вояж домой, где финишировал Исака Силву Соузу на большом турнире RCC 23, и теперь получил титульный шанс в Karate Combat. В соперниках у Ильяса будет яркий и зрелищный Адриан Уэзерсби, который в промоушене одержал три победы в трёх боях, две из них – нокаутами, так что предстоящий поединок обещает быть крайне интересным.