«Настоящий кошмар, лучший боец». Как дерётся Ислам Махачев

В ночь с 15 на 16 ноября на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, США, состоится огненный турнир – UFC 322. Он обещает порадовать фанатов смешанных единоборств из России. В главном событии вечера выступит экс-чемпион организации в лёгком весе Ислам Махачев. Он проведёт титульный поединок с австралийцем Джеком Делла Маддаленой. На кону будет стоять пояс полусреднего дивизиона.

Для Махачева этот бой – серьёзнейший вызов. Россиянин решил пойти на покорение второго дивизиона, поскольку в своём стал доминирующей силой. И, что важно, теперь будет чувствовать себя намного комфортнее в плане весогонок. Очень любопытно, насколько сильно изменится стиль Ислама.

Имя: Ислам Махачев

Дата рождения: 27 октября 1991 года

Место рождения: Махачкала, Россия

Рост: 178 см

Размах рук: 178 см

Весовая категория: лëгкая; полусредняя

Рекорд: 27-1

Место в рейтинге UFC: первое

Команда: Eagles MMA

Начало карьеры — следы боевого самбо

Стоит отметить, что за профессиональную карьеру стиль Махачева менялся сразу несколько раз. И врывался Ислам с солидным бэкграундом в боевом самбо. Естественно, молодой россиянин сразу хотел показать свои навыки работы в стойке. И за три поединка на стартовом отрезке оформил два нокаута. Он обладал «инстинктом убийцы» и идеально чувствовал момент, в который можно перейти в разительную атаку. Поэтому сразу стало понятно, что парня ждёт большое будущее. Правда, всё это было довольно рискованным развитием событий. А все прекрасно знают, что Хабиб Нурмагомедов был приверженцем того, что результат – превыше всего. Поэтому вплоть до попадания в UFC Ислам начал менять свою манеру.

Молодой Ислам Махачев Фото: Anthony Geathers/Getty Images

В следующих девяти поединках Махачев уделял очень большое внимание борьбе. При любом удобном случае Ислам утягивал соперников в «глубокие воды». А главное, там демонстрировал свою разносторонность. Россиянин не пытался просто контролировать соперников в партере. Он менял позиции, выходил на удушающие и болевые. И в шести из девяти проведённых боёв победил досрочно. Естественно, Махачевым заинтересовались в UFC. И это при том, что парень даже не успел стать чемпионом лиги M-1 Global.

Старт пути в UFC — шторм и лихорадка

А вот в лучшей лиге на планете сначала было непросто. Да, получилось уже во втором раунде финишировать Лео Кунца, оформив красивый дебют. Там вновь помогла борьба. Однако поединок с бразильцем Адриано Мартинсом обернулся провалом. Уже в первом раунде в попытках поработать в стойке Махачев совершил ошибку и допустил роковой удар. В итоге был нокаутирован крепким южноамериканцем. И свой статус в UFC пришлось зарабатывать заново. Было ли это просто? Вряд ли. На пять последующих поединков пришлось аж три судейских решения. Но ещё два матча получилось забрать максимально ярко. Глейсон Тибау был отправлен в нокаут, а Кайан Джонсон попался на болевой.

Затем в карьере Махачева было ещё два поединка, завершившихся единогласными решениями – с Арманом Царукяном и Дави Рамосом. И, кажется, именно эти бои стали определяющими. Ислам понял, что в UFC нужно быть максимально разносторонним. Уметь абсолютно всё. И начал пробовать себя абсолютно во всём. Россиянин задушил Дрю Добера и Тиаго Мойзеса, поймал на болевой Дэна Хукера, вырубил Бобби Грина. Стало понятно, что Махачев превращается в универсала. Уже к 2022 году Ислам стал превращаться в невероятного бойца. Однако было понятно, что свои притязания нужно будет подтверждать в противостояниях с более сложной оппозицией.

Рождение настоящего монстра

Махачев добился того, что получил возможность провести первый титульный поединок. И внезапно решил продемонстрировать, что действительно стал практически безупречным. С самого начала он остался с бразильцем Чарльзом Оливейрой в стойке. И максимально показательно продемонстрировал, что способен делать ровно то, что сам захочет. Сначала потряс оппонента в стойке и отправил на канвас, а там вышел на «ручной треугольник» и заставил постучать. А главное, повесил на своё плечо заветный чемпионский пояс. В тот момент стало понятно, что Махачев может стать настоящим кошмаром для своего дивизиона. И, говоря откровенно, ровно так и получилось.

Ислам Махачев и Чарльз Оливейра Фото: Chris Unger/Getty Images

Стоит отметить, что особняком встали два противостояния с очень опытным Александром Волкановски. Первый поединок получился напряжённым, прошёл всю дистанцию и порадовал накалом страстей. Но всё равно чувствовалось, что Махачев работает с огромным запасом прочности. А во втором бою Ислам просто вышел и выбросил такой мощный хай-кик, что добивание стало лишь делом времени. Однако от россиянина ждали другого. Все хотели вновь того самого шикарного сочетания зубодробительной рубки в стойке и безупречной работы в партере. В итоге Махачев дал аудитории всё, чего хотели фанаты.

Фантастические поединки за величие

Следующим соперником Махачева стал Дастин Порье. И с ним Ислам закатил просто шикарный поединок. Забегая вперёд, парни забрали и «лучший бой вечера», и «выступление вечера». Во многом это была заслуга россиянина, который не стал утягивать оппонента в борьбу сразу, хотя мог это делать. Американец никогда не славился особенной безупречностью этого компонента. Но Махачев очень хотел порадовать фанатов, которые буквально предвкушали кровавое зрелище. В итоге, пусть и получив большое количество урона, Ислам смог потрясти соперника, отправив на канвас и финишировать. Россиянин поймал американца на достаточно сложный приём – Д’Арсе. И лишний раз подтвердил свою крутость.

После этого все ждали, что Махачев проведёт долгожданный реванш с Арманом Царукяном. Однако он сорвался не по вине Ислама. Более того, россиянин принял достаточно опасный бой – с бразильцем Ренато Мойкано. Рискнул многим, поскольку не хотел подводить фанатов. И в итоге спокойно разобрался с южноамериканцем на классе. Сначала поигрался с Ренато в стойке, а под самый занавес первого раунда отправил на канвас и финишировал. Примечательно, что снова Д’Арсе. Это было показательное представление, которое продемонстрировало идеальную готовность Махачева к любым вызовам.

Переход в новый вес — что будет дальше?

Теперь россиянина ждёт совершенно новое испытание. Это противостояние в «чужом» дивизионе с Делла Маддаленой. И его уже предвкушает Хорхе Масвидаль, который считает Ислама абсолютно лучшим бойцом организации на данный момент: «Я считаю, что Ислам – лучший в партере. Когда дело доходит до партера, ему нет равных в контроле и приёмах, в партере он настоящий кошмар. Помимо этого, он наносит урон в стойке. Я без колебаний скажу, что сейчас Ислам – лучший боец на земле».

Ислам Махачев Фото: Harry How/Getty Images

Махачев – универсальный солдат. Но будет любопытно посмотреть на то, как именно он станет биться с Джеком. Конечно, во всех последних поединках Ислам, без сомнений, оставался в стойке. Вот только теперь будет противостоять очень жёсткий ударник, который, ко всему прежнему, может сильно превосходить в плане габаритов. Станет ли в такой ситуации сильно рисковать Махачев? Большой вопрос. Речь уже пойдёт не о зрелищности или красочном шоу, а о наследии, будущем в новом дивизионе. Поэтому Махачев вполне может изменить свой стиль. Сейчас у Ислама 16-1 в UFC. А ещё россиянин горит желанием вернуть себе первое место в рейтинге P4P.