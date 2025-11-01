Хамзин – новый чемпион Karate Combat! Ильяс забрал пояс в нервном поединке

В Майами, США, состоялся турнир Karate Combat 57. В главном событии вечера российский боец Ильяс Хамзин провёл титульный поединок в среднем весе против Адриана Уэзерсби.

Ильяс Хамзин – одна из главных звёзд промоушена RCC. Он выступал с самых первых турниров лиги и влюбил в себя многих фанатов единоборств не только на Урале, но и в России в целом. Хамзин всегда отличался зрелищностью, он выходит в клетку, чтобы рубиться, и все его поединки вызывали большой интерес у публики. Став «домашней» звездой, Ильяс захотел попробовать себя в других лигах. Он неоднократно говорил о том, что хотел бы оказаться в UFC, но карьерный путь привёл его в относительно молодую лигу Karate Combat, где он моментально завоевал сердца местных фанатов и впечатлил руководство промоушена.

И это при условии, что первый бой Ильяс проиграл. Правда, дисквалификацией. В бою с бывшим чемпионом Brave Лукасом Мартином Хамзин доминировал, но слишком увлёкся добиванием соперника и нанёс запрещённый удар локтем, за что и был дисквалифицирован. Тем не менее, руководство лиги осталось довольно ярким бойцом из России, и вскоре Хамзин добрался до титульного боя. Ильяс одержал две победы, обе – нокаутами, на этот раз без запрещённых приёмов. И теперь Хамзин вышел на чемпионский поединок в американской лиге.

В соперниках у него оказался непростой американец Адриан Уэзерсби. Адриан – опытный кикбоксёр, а также двукратный чемпион мира по карате. Уэзерсби одержал в лиге три победы, две – жёсткими нокаутами, так что титульный бой обещал быть очень интересным.

Уэзерсби начал бой с жёстких джебов и киков по этажам, старался прессинговать Хамзина. На старте поединка бойцы много клинчевали и пытались бороться, что запрещено правилами, поэтому рефери часто приходилось вмешиваться в бой. Ильяс отвечал киками с дистанции и сериями на руках, но особо не форсировал события – чемпионский бой был пятираундовым. Второй раунд начался с разменов на руках с дистанции и с двух бросков от Хамзина: если бы бой проходил по правилам ММА, то у Ильяса было бы серьёзное преимущество. Оба бойца имели хорошие попадания, Хамзин бы активнее, чем в стартовом отрезке, больше бил и попадал, в моментах просто швыряя соперника на пол.

Третий раунд начался с давления от Уэзерсби, который вставил жёсткое колено, пробил несколько киков и продолжал использовать джеб. Но Хамзин отвечал сопернику сериями на руках, в том числе и по корпусу, доносил хорошие плотные боковые и перебивал американца. В концовке отрезка бойцы обменялись попытками добить соперника на земле – безуспешно.

Поединок дошёл до чемпионских раундов. На старте четвёртого отрезка бойцы много клинчевали, пытаясь развить атаки на ближней дистанции, Хамзин был эффективнее в таком вязком поединке и несколько раз эффектно бросал Уэзерсби, за что рефери сделал Ильясу замечание. После этого бойцы стали рубиться на руках, хотя было видно, что силы на исходе и у Хамзина, и у Уэзерсби, хотя Ильяс попадал чаще, чем оппонент. В пятом раунде рефери снял с Ильяса балл за повторяющиеся броски, что, конечно, в таком близком поединке могло сыграть решающую роль. Российский боец стал активно работать на руках с дистанции, хорошо попадал, но Адриан навязывал клинч и вязал Хамзина при каждой опасной ситуации, не давая россиянину развивать атаки.

В итоге поединок дошёл до судейского решения. В воздухе повисло напряжение, но даже снятый балл не лишил Хамзина победы. 48-46 на карточках всех судей – Ильяс стал новым чемпионом Karate Combat в среднем весе!