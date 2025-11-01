Руководство UFC безгранично верит в россиянина. Сусуркаев бьёт даже рекорды Чимаева

В ночь с 15 на 16 ноября на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, США, состоится огненный турнир – UFC 322. Он обещает порадовать фанатов смешанных единоборств из России. Свой очередной поединок в лучшей лиге на планете проведёт Байсангур Сусуркаев. А в соперники ему организация отрядила очень крепкого американца Эрика Макконико.

Байсангур, если принимать во внимание только срок пребывания, новое лицо для промоушена. Сложно поверить, что ещё в феврале 2025 года он выступал на турнире от лиги Fury FC. Но смелый россиянин не забывал о желании стать бойцом UFC. Упорство было вознаграждено сполна. Сейчас Сусуркаев – один из самых ярких парней в дивизионе, хотя только-только пробился в лигу. А главное – Охотник уже активно переписывает историю организации.

Дорогу в UFC россиянин проложил через Dana White's Contender Series. Там ему противостоял крепкий представитель Бахрейна Муртаза Талха Али. Но его удалось поставить в тупик уже в первом раунде. Сусуркаев мощно пробил ногой по корпусу, после чего всё было кончено. Такой красивый нокаут, естественно, сразу дал боссам лиги понять, что от Байсангура можно ждать очень крутых вещей. Но дальше началось реально шоу. Охотник попросил у Даны Уайта место на предстоящем номерном турнире – UFC 319. И, что для многих стало неожиданностью, получил его. Своей наглостью, в хорошем смысле этого слова, удалось ускорить свой взлёт.

Дебют в лучшей лиге на планете состоялся спустя четыре (!) дня после триумфа на шоу Уайта. И важно отметить, что россиянин вновь справился с весогонкой. А это далеко не так просто, как может показаться. Дело в том, что после взвешивания представители дивизиона часто набирают очень много. Поэтому Сусуркаеву пришлось постараться, чтобы повторно втиснуться в установленные рамки. Но с этой задачей Байсангур справился. А всё ради того, чтобы дебютировать сразу на номерном турнире . Важно подметить, что лишь считаные бойцы получали такой шанс. А из парней без огромного послужного списка (как, например, у Кая Асакуры) – совсем единицы.

Байсангур Сусуркаев на взвешивании Фото: Louis Grasse/Zuma/ТАСС

Бой с Эриком Ноланом сложно назвать простым. В погоне за достижением Хамзата Чимаева (когда поединки Борза разделял отрезок в 10 дней) Байсангур сильно рискнул. Однако продемонстрировал, что способен на такие перформансы. Действительно, многие даже успели покритиковать россиянина за то, что в первом раунде ему приходилось очень тяжело. Но во втором он всё-таки нашёл свой шанс и заставил оппонента сдаться после удушения сзади. И будет справедливым вступиться за Охотника. Он вышел на второй поединок за четыре дня. Пришлось биться против совсем другого соперника, под которого не могло быть полноценного лагеря. Да и две весогонки за такой короткий срок – сложнейшее испытание для любого. В итоге на Дану россиянин произвёл серьёзное впечатление именно своей смелостью.

Дана Уайт президент UFC «Слушайте, этот парень принял бой на четырёхдневном уведомлении, победил, вернулся и снова подрался на четырёхдневном уведомлении. Само давление, с которым ему пришлось столкнуться [и которое пришлось преодолеть], впечатляет. И мне также понравился Нолан. Я подошёл к нему после боя и сказал: «Вернись домой, отдохни, проведи время с семьёй, поскольку ты никуда не уходишь». Мы подпишем контракт с ним».

Байсангур уже громко заявил о себе в UFC. И от многих получил лестные сравнения с Чимаевым. Однако, конечно, громкие авансы придётся подтверждать. И прекрасная проверка – второй бой, который также станет частью номерного ивента. Руководство лиги демонстрирует, что действительно доверяет молодому и талантливому бойцу. В свои 24 года он получает третий важный вызов за год. И сложно представить, что в таком возрасте кто-то выходил в октагон в рамках номерных турниров UFC с разницей в три месяца. Но Сусуркаева такая перспектива не смущает. Он готов вновь продемонстрировать, за что его подписали в лучшую организацию на планете.

Испытание действительно должно получиться стоящим. А всё потому, что на пути россиянина крепкий американец Макконико. У него приличный профессиональный рекорд – 10-2-1. И Эрик славится умением оформлять красивые финиши. Есть ощущение, что, если Байсангур справится с задачей, его дальнейшее продвижение по просторам дивизиона существенно упростится. В такой ситуации главное не «перегореть», стараясь взлететь стремительно. Однако Сусуркаев уже доказал – сложных испытаний он не боится.