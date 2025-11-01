Путь Махачева к вершине: от тени Хабиба до второго пояса. То самое поражение

Продолжаем спецпроект «Чемпионата» о самой большой звезде российских ММА на данный момент Исламе Махачеве. В ночь на 16 ноября уроженец Дагестана встретится с действующим чемпионом полусреднего дивизиона Джеком Делла Маддаленой и попытается завоевать второй пояс UFC. В очередной серии нашего сериала вспоминаем первое и единственное поражение Махачева в ММА и о том, как он с этим справлялся.

Как случилось единственное поражение Махачева

После успешного дебюта в UFC об Исламе узнали за океаном, а наличие за спиной Хабиба и Абдулманапа Нурмагомедовых заранее создало для Махачева образ очень неудобного соперника. Второй бой под эгидой главного ММА-промоушена мира Ислам проводил в октябре 2015 года на турнире UFC 192, где, помимо него, выступило ещё несколько россиян. Соперником Махачева был 33-летний бразилец Адриано Мартинс, который был очень хорошо знаком команде Ислама — в феврале того же года он раздельным решением победил Рустама Хабилова. Причём тогда воспитанник Абдулманапа Нурмагомедова не смог провести ни одного тейкдауна.

Однако Махачев был в себе максимально уверен, шёл фаворитом и, похоже, не совсем правильно оценил уровень угрозы. На стороне Мартинса был опыт (34 боя в ММА к тому моменту, 27 побед, 3-1 в UFC). А одним из самых опасных ударов в его арсенале был правый чек-хук, которым бразилец умело встречал необдуманные контратаки оппонентов. Так в одном из последних боёв перед встречей с Исламом Адриано нокаутировал Хуана Пужа.

Махачев не боялся ответа от Мартинса и решил разобраться с опытным соперником в стойке. В основном ставка была сделана на резкие выпады с размашистыми ударами. Ислам пробовал быстро сокращать дистанцию, чтобы попасть по бразильцу левым оверхендом. Один раз удалось, но в другой атаке Махачев провалился, так как не хватало скорости для работы в таком режиме. Тем не менее российский боец ещё раз рванул в атаку, завалился за своим оверхендом и пропустил тот самый правый чек-хук в область носа, от которого рухнул на канвас. Добивающий удар от Мартинса уже ничего не решал — Махачев был нокаутирован.

Какие-то споры об остановке были, однако на самом деле спорить там было не с чем, потому что Ислам в тот бой уже не вернулся бы. Комментатор Джо Роган тогда объяснял: «Правильная остановка рефери. Махачев встал сам, но посмотрите – его ноги до сих пор ватные, они трясутся. И вот на повторе мы видим, что после удара ноги отказали, голова обрушивается на канвас, и, когда Мартинс бросается добивать, взгляд Махачева выглядит так, что он не понимает, что происходит».

Слёзы Абдулманапа Нурмагомедова

Поражение за 1.46 — мощнейший удар и для Махачева, и для его команды. Больше всех сокрушался легендарный Абдулманап Нурмагомедов. В одном из интервью он говорил, что в том бою допустил свою самую большую ошибку, позволив Исламу работать в стойке. Тренер рассказывал, что воспитанник на протяжении недели ходил к нему с просьбой позволить поработать именно так, но он до последнего не соглашался.

Также Абдулманап Магомедович признавался, что плакал после поражения: «Мои единственные слёзы в спорте за последние годы — это бой Ислама Махачева с Мартинсом в Америке. Я согласился с Хавьером Мендесом, пустил Ислама в размен ударами. Хотя можно было решить вопрос в борьбе. Махачев упал, пропустил страшный удар. Единственный проигрыш в его карьере. Первое падение. Это была моя досадная ошибка в тренерской работе! Зачем я согласился?! Почему поменял свои принципы? Когда обсуждали план на бой, меня уговаривали и сам Ислам, и Хавьер Мендес: «Он готов, обыграет...» Последнее слово было за мной. Даже сегодня у меня комок к горлу, как вспомню».

Зато торжествовал Мартинс, вышедший на серию из трёх побед в UFC и убравший с пути двух учеников Абдулманапа Нурмагомедова подряд: «Мы уже до боя знали, что он постоянно идёт вперёд. Мой тренер по боксу сказал мне: «Чувак, ты должен постоянно двигаться и, когда прочувствуешь его тайминг, встреть накрывающим ударом, через руку». И когда бой начался, я сразу начал двигаться, двигаться, двигаться. Я видел, что он хотел пройти мне в корпус и перевести. Через какое-то время я уже чётко видел все его движения – когда он стартовал, что он хотел. Тренер кричал из угла: «Пора встречать, когда он пойдёт вперёд с ударом!» Какое-то время я не мог чётко подловить момент его движения вперёд, однако в итоге сделал это. Удар зашёл не очень сильно, но он попал в такую часть лица, под носом в челюсть, что ни при каких раскладах нельзя было не упасть. Я успел ещё раз ударить его на земле, и вмешался рефери. Потом говорили «рефери тебе помог, остановка ранняя», однако ни при каких раскладах после такого удара он бы не вернулся в бой».

А ещё бразилец рассказал, что перед боем в команде Ислама над ним смеялись, но после поражения вели себя очень уважительно: «Помню, на представлении сначала объявили Ислама, потом – меня. Когда Брюс Баффер меня представлял, Хабиб и его отец начали смеяться мне в лицо. Просто хохотали. Я не понял почему. Однако после боя Хабиб подошёл ко мне, он был очень вежлив, поздравил с победой, поговорил. Махачев тоже подошёл. Мне нравится отношение этих ребят к вере, это круто. То, во что они верят. Он поблагодарил меня, обнял, сказал, что бог всё знает, Аллах всё знает. Я такое уважаю, это был очень хороший поступок с их стороны».

Забегая вперёд – после победы в бою с Махачевым Мартинс победил всего раз в карьере, причём относительно недавно — в марте 2024 года на турнира Kongs FC 2 ему удалось одолеть Донована Десмае. А сразу после триумфа в бою Исламом бразилец выдал серию из пяти поражений. Сначала дважды проиграл в UFC и был уволен, затем уступил Александру Шаблию на турнире Fight Nights Global 87, а потом начал выступать в местечковых промоушенах. В феврале 2025 года Адриано вернулся в Россию, выступил на AMC Fight Nights 126 и проиграл решением Александру Сарнавскому. Ещё один интересный штрих к карьере Мартинса — он помогал Арману Царукяну готовиться к титульному реваншу с Махачевым, который должен был состояться в начале 2025 года. Адриано был одним из тех, кто старался копировать стиль Ислама, но бой, как мы помним, не состоялся.

Как Махачев справлялся с поражением

А что сам Ислам? Как Махачев переживал поражение? За последние годы он неоднократно отвечал на этот вопрос, и всё сводилось к тому, что в силу молодости Махачев переоценил себя, решил, что сможет побеждать на чистом таланте, и поплатился за это. Ислам был уверен, что за 15 минут точно не устанет ни при каких обстоятельствах и в случае чего сможет вернуться к борьбе. Также будущий чемпион UFC подчёркивал: «Я бы не сказал, что проиграл сильному бойцу».

«Я был очень готов. Мы смотрели, разбирали его бои. Во всех поединках он делал атаку и сразу начинал отдыхать, потому что был возрастной. Он много отдыхал, восстанавливался. Было видно, что он в бою устаёт. План был такой, чтобы просто дать темп. В голове было, что, если устану я, он устанет в два раза больше. Такой был план. Ничего не получилось. В самом начале боя нарвался на встречный удар, и судья остановил. У меня в голове не было такой мысли, что меня может кто-то ударом остановить. У меня никогда не было нокдаунов. Я вообще не был в таком состоянии. На тренировках пропускал сильные удары и не чувствовал их. Такая самоуверенность была сильная. Просто бросался на него. Для меня это послужило уроком. Любой удар может быть последним. Я верующий человек, значит, так было суждено. Дальше — облегчение», — вспоминал Ислам.

Что касается того, как это поражение повлияло на него в психологическом плане, то Махачев довольно легко отпустил этот результат. Не было, как у Магомеда Анкалаева, который думал о завершении карьеры после поражения от Пола Крэйга в дебютном бою в UFC. Ислам, конечно, переживал, однако достаточно быстро пришёл в себя.

«Я не так сильно был в нокауте, в нокдауне. И после боя проходит пять минут, а у меня в голове: «Как бы эти пять минут вернуть назад и оказаться снова в клетке?» 10 минут: «Как быть? 10 минут вернуть назад и оказаться снова в бою, чтоб вернуть всё, перемотать назад». И долго об этом рассуждал, думал. Когда стало легче, я это просто отпустил и сказал: «То, что мне предписано, никто не может изменить, и то, что мне не предписано, никто не может мне дать». И стало намного легче. Когда отпустил? Наверное, через пару часов после боя, когда поговорил с Абдулманапом, с Хабибом. Мы были вместе в раздевалке. Потому что когда мы выигрываем, радуемся, а когда проигрываем… Переживать из‑за этого не стоит, потому что и поражения, и победы нам предписаны», — рассуждал Махачев о своей неудаче.

С того поражения прошло чуть больше 10 лет, карьера Ислама тогда разделилась на до и после. Отчасти результат боя с Мартинсом пошёл Махачеву на пользу — он стал более вдумчивым бойцом, не идёт на лишние риски и постоянно совершенствуется во всех аспектах боя. Мы уже успели увидеть, насколько улучшилась его стойка. Сейчас Ислам пропускает 1,53 акцентированного удара в среднем за минуту, а сам работает точнее любого другого бойца в лёгком весе — 59,5% точных значимых ударов. Причём до недавнего времени показатели, касающиеся защиты, были ещё лучше.

Сам Махачев тоже считает, что стал лучше после встречи с Мартинсом: «Думаю, я в принципе вырос с того момента как боец, не просто стал как-то по-другому перекрываться или наносить удар. Понял, что тут, в ММА, маленькие перчатки и стоит быть чуть аккуратнее».

Поражение от Мартинса остаётся единственным в карьере Ислама. Он уже вышел на серию из 15 побед, побил все рекорды в лёгком весе, связанные с титульными боями, больше года провёл на первой строчке P4P, но всё это было потом, а после боя с Мартинсом Махачева ждали едва ли не самый насыщенный год в жизни и затем долгая дорога к титульнику.

Об этом — в следующей части, которая будет совсем скоро!