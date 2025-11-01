Джейк Пол ищет замену Танку? Подбираем варианты для блогера

В ночь с 14 на 15 ноября на арене «Касейя Центр» в Майами, США, состоится интереснейший боксёрский вечер. Его главными действующими лицами должны стать Джейк Пол (12-1-0) и Джервонта Дэвис (30-0-1). По предварительной информации, поединок пройдёт в промежуточном весе до 195 фунтов (88,5 кг) и будет состоять из 10 раундов по три минуты с использованием 12-унцевых перчаток. Показательный бой будет оцениваться тремя боковыми судьями, победителя объявят, однако результат не войдёт в официальный рекорд спортсменов.

Правда, сейчас все фанаты профессионального бокса томятся в ожидании. Появились новости, что поединок может сорваться. Стало известно, что команда Джейка активно ищет замену Джервонте. А всё потому, что Танк столкнулся с очередными обвинениями. На сей раз американскую суперзвезду пытаются привлечь за насилие. В гражданский суд округа Майами-Дейд поступил иск от бывшей девушки Джервонты. Она обвиняет боксёра в нанесении побоев и похищении. И, если говорить откровенно, особенных поводов выказывать ей недоверие попросту нет. Все прекрасно знают, что Танк часто попадал в неприятные криминальные истории. Кажется, проблемы с законом могут возникнуть и теперь.

Стоит отметить, что Джейк вряд ли будет искать соперника долго. Особенно на фоне того, какие цифры гонорара и бонусов маячили перед Джервонтой. Скорее всего, многие могут буквально открыть охоту на блогера. И есть ощущение, что последнее слово при выборе оппонента будет именно за ним. И в профессиональном боксе есть такие вызовы, которые могут быть очень интересны самому Полу. Команда бойца рассчитывает, что организовать поединок получится в самое ближайшее время. Именно по этой причине уже начинают называться имена потенциальных соперников.

Джейк Пол Фото: Alex Menendez/Getty Images

Главным претендентом на данный момент выглядит другой суперзвёздный и очень громкий боец – Райан Гарсия. Об этом сообщил со ссылкой сразу на два источника обозреватель Sports Illustrated Крис Мэнникс. Он отметил, что представители Пола уже сделали боксёру официальное предложение. И даже определились с примерной желаемой датой – декабрём нынешнего года. Но, как информировал журналист, это не единственный потенциальный соперник, которому уже было сделано предложение о проведении поединка. Поэтому место Джервонты, если бой всё-таки сорвётся, может занять самый расторопный и решительный.

Гарсия – действительно самый возможный вариант. Ещё и потому, что он вполне вписывается в общую концепцию поединка. Яркий боксёр, громкий трэш-токер, статусное имя. Но, что главное для Пола, Райан находится на спаде. За четыре последних поединка у него всего лишь одна победа. А ещё проваленный допинг-тест. Против Роландо Ромеро Гарсия выглядел посредственно и даже упал в нокдаун. Танку боксёр также проигрывал. Поэтому Райан – привлекательная цель для Джейка. Правда, нужно понимать и то, что сам Гарсия может выйти на поединок максимально заряженным. Для него это и жирный чек, и возможность немного реабилитироваться за все последние осечки.

Второй неплохой вариант – Томми Фьюри. Да, брат Цыганского короля. И парни уже сталкивались между собой в ринге. Тогда сильнее оказался именно Томми. Но лишь раздельным решением судей. Поэтому история вряд ли совсем закрыта. Кроме того, за два года Фьюри провёл всего лишь один профессиональный поединок. И вряд ли он находится в оптимальных кондициях. Поэтому у Джейка появляется прекрасная возможность поквитаться с обидчиком. А фамилия возможного оппонента говорит сама за себя. Этот бой не будет нуждаться в дополнительной раскрутке. Однако можно не сомневаться, ажиотаж будет огромным. А добавит огня отец Томми – Джон. В своё время он едва не полез драться с Джейком самолично.

Правда, сейчас на подобную авантюру может не решиться сам Фьюри-младший. А всё потому, что все последние годы он будто топтался на месте. А в это время Джейк прогрессировал, причём делал это стремительно. Поэтому для Томми он может стать действительно непреодолимой преградой. Сейчас боксёр стал намного более избирательным в плане выбора оппозиции. Поэтому может и не рискнуть «ноликом» в графе поражений. Сейчас британец идёт с профессиональным рекордом 11-0. И это придаёт ему статуса. А вот поражение может лишить всего, что есть на данный момент. Если честно, возникает ощущение, что выстраивать великую карьеру с опорой на будущее Томми не собирается. Но его может заманить в ринг потенциальная сумма.

Джейк Пол и Томми Фьюри Фото: Francois Nel/Getty Images

Конечно, всегда есть варианты с ветеранами… Реванш с Майком Тайсоном, битва с Куинтоном Джексоном, который сам бросил вызов блогеру. Однако есть ощущение, что всё это постепенно начинает надоедать самому Полу. Он перерос тот уровень, старается делать громкие вещи. Поэтому будет очень любопытно посмотреть на его бой с Танком. А если поединок всё-таки сорвётся – с Гарсией.