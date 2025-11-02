Анте, у нас отмена! Делия «победил» Кортес-Акосту, но в итоге улетел в нокаут

В Лас-Вегасе, США, состоялся турнир UFC FIGHT Night 263. В главном карде вечера прошёл поединок шестого и девятого номеров рейтинга тяжёлого веса – Вальдо Кортес-Акосты и Анте Делии.
Хорват хорошо знаком российским фанатам ММА. В своё время Делия выступал в России, в 2015 году он даже претендовал на титул чемпиона М-1 в тяжёлом весе, но проиграл другому действующему бойцу UFC Марчину Тыбуре, получив травму ноги. Анте долго восстанавливался, его простой составил почти три года – к боям Делия вернулся только в 2018 году и оказался в PFL, где и выступал до недавнего времени.
В 2021 году Анте победил в полуфинале Гран-при промоушена Дениса Гольцова, но в финале уступил Бруно Каппелоззе, а через год Анте стал победителем Гран-при тяжеловесов. В апреле 2024 года хорват проиграл Валентину Молдавскому и решил покинуть PFL. Ученик Мирко Филиповича провёл один победный поединок, после чего подписал контракт в UFC. Интересно, что в первом же бою Делия встретился с Тыбурой, взял реванш за поражение десятилетней давности и получил в соперники Кортес-Акосту.
Вальдо тоже знаком российским фанатам ММА. В своём последнем поединке Кортес-Акоста встречался с Сергеем Павловичем. Да, Вальдо проиграл, но смотрелся в этом поединке вполне неплохо и прошёл всю дистанцию. До этого у доминиканского бойца была отличная серия из пяти побед, в том числе над Андреем Орловским, Робелисом Деспанье и Сергеем Спиваком. Всего на момент боя с Делией у Вальдо был рекорд 14-2, и он собирался закрыть поражение от Павловича и вернуться в титульную гонку.
Старт поединка получился довольно вязким. Делия пытался оказывать давление, после чего бойцы дважды оказывались в клинче у сетки. А затем случился эпизод, который ещё долго будут обсуждать: Анте зажал соперника у сетки и взорвался многоударной серией боковых, Кортес-Акоста пытался отвечать, но в одном из эпизодов Вальдо просто стал перекрываться, и рефери остановил поединок. Казалось, на этом всё, хорват одержал уверенную досрочную победу, которую успел отпраздновать со своей командой.
Вальдо Кортес-Акоста – Анте Делия
Фото: Chris Unger/Zuffa LLC
Но после этого началось самое интересное. На повторе оказалось, что Делия в попытке добить соперника совершил тычок в глаз – именно после этого Вальдо стал перекрываться в глухой защите. В октагоне появился доктор, который стал осматривать состояние Кортес-Акосты, тот корчился и рычал от боли и изображал огромное страдание. В это время судьи решили переиграть ситуацию, рефери сообщил Вальдо, что он остановил секундомер, и у бойца есть время на то, чтобы восстановиться и продолжить бой, хотя минутой ранее этот самый рефери остановил бой и зафиксировал победу Делии – чудеса, да и только!
Через пять минут, отведённых на восстановление, Кортес-Акоста принял решение продолжить бой. Трудно представить, что в это время было в голове у Делии, который уже победил и отпраздновал важнейший успех в своей карьере. Поединок продолжился, и тут же снова завершился, но уже в другую сторону. Кортес-Акоста вложился в правый оверхэнд, которым срубил Делию: несколько добивающих ударов – и рефери снова остановил поединок, на этот раз окончательно. Вальдо и после победы продолжал держаться за глаз, а Делия, конечно, был разочарован: несколько минут назад он праздновал успех, а теперь приходил в себя после нокаута – фантастический исход поединка двух тяжеловесов. И где-то в этот момент недоумевает один Том Аспиналл: а что, так можно было?