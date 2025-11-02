«Танк ушёл, всё — его нет». Джервонта Дэвис окончательно разрушил свою карьеру

В ночь на 15 ноября в Майами должен пройти вечер бокса, главным событием которого станет выставочный поединок между звёздным легковесом Джервонтой Дэвисом и Джейком Полом, который по-прежнему воспринимается многими как блогер, решивший проверить себя в боксе. Несмотря на существенную разницу в габаритах, бой был санкционирован, но зато теперь оказался под угрозой из-за одного из участников.

За Джервонтой Дэвисом уже давно тянется шлейф скандалов, который впечатляет точно не меньше, чем его послужной список на ринге. Теперь у боксёра новый скандальный эпизод — бывшая девушка Танка подала на него в суд, обвиняя спортсмена в нанесении побоев и попытке похищения. В заявлении отмечается, что 27 октября Дэвис напал на неё в стриптиз-клубе, где та работает официанткой, силой вывел из заведения и привёл в гараж. Там Джервонта, по словам пострадавшей, несколько раз ударил её ладонью по затылку и душил её . В довесок к этому девушка утверждает, что на протяжении их отношений (познакомились в 2022-м и встречались около пяти месяцев) Танк неоднократно применял физическую силу, а ещё дважды в письменном виде обещал её убить.

Разумеется, на фоне таких новостей под угрозой оказался и предстоящий ивент, до которого менее двух недель. В Netflix, который транслирует турнир, по информации BoxingScene, рассматривают замену соперника и перенос поединка. Репутацией стриминговый сервис рисковать не намерен, так что уже сейчас ищут замену для Дэвиса. Считается, что основной вариант — Райан Гарсия, однако в этом случае бой перенесут на декабрь. Из других опций для Джейка Пола упоминались Карл Фроч, с которым у него конфликт в социальных сетях, и Даррен Тилл. Также мелькали имена Фрэнсиса Нганну и Нейта Диаза.

Джейк Пол Фото: Leonardo Fernandez/Getty Images

Все трое уступают Джервонте с точки зрения звёздного статуса, но зато и список их «грешков» не такой обширный. Не считая нового эпизода, ещё в июне этого же года Дэвис обвинялся в инциденте с домашним насилием, однако никакого наказания не понёс. И до этого тоже было немало случаев, которые показывали боксёра не с лучшей стороны. В 2017 году он ударил друга по голове боксёрской перчаткой, а у того затем обнаружилось сотрясение мозга, через год подрался на улице в Вашингтоне и был арестован, ещё через год ударил сотрудницу стриптиз-клуба — ту госпитализировали с травмой головы.

С феврале 2020 года Дэвиса обвиняли в домашнем насилии — во время благотворительного баскетбольного матча он схватил свою бывшую девушку за горло и потащил её в отдельную комнату. В ноябре того же года Джервонта стал участником ДТП, в котором пострадали четыре человека, включая беременную женщину. Виновником был Дэвис, проехавший на красный свет, однако признался он только спустя два года. К тому времени успел случиться другой скандал — Танка обвинили в домашнем насилии по отношении к девушке Ванессе Посо, после чего спортсмена приговорили к 90 суткам домашнего ареста, трём годам условно и к 200 часам общественных работ. Позже, после нарушения домашнего ареста Дэвис провёл за решёткой 44 дня.

Неудивительно, что на Джервонту обрушивается столько критики. А ко всем вышеперечисленным случаям добавляются претензии, касающиеся бокса : Дэвис заставляет соперников подписывать пункт о регидратации, не бьётся с топовой оппозицией, а порой выбирает тех, кто даже не из его весовой категории. И в последнем бою, когда ради боя с Джервонтой в дивизион поднялся Ламонт Роуч, Танка спас от поражения рефери, не отсчитавший ему нокдаун за то, что тот «взял колено». В итоге вышла ничья, а вместо реванша Дэвис предпочёл выставочный бой с Полом.

При всём этом Джервонта — большое имя в профессиональном боксе, единственный из суперзвёзд, кто не подписался с саудовскими шейхами, но при этом всё равно солидно собирает PPV и получает большие деньги. Всё это в том числе часть наследия Флойда Мейвезера, который вёл карьеру Дэвиса. Однако это не мешает Танку уничтожать собственную карьеру постоянными скандалами и топтанием на месте. Не так давно Дэвис заявлял, что бокс мёртв, а сам он покинет спорт как раз после боя с Полом.

А бывший чемпион мира, ныне эксперт, Тимоти Брэдли считает, что Джервонта уже закончился как спортсмен: «Танк ушёл — всё, его нет, жаль вам это говорить. Вы должны понимать, что приходит вместе со славой. Слава — это палка о двух концах. Думаю, с ним никто об этом не говорил. Это здорово, деньги — это круто, но люди постоянно лезут в твои дела, всё твоё всегда на виду, камеры всегда направлены на тебя, люди беспрестанно о тебе судачат. Однако с Танком никто об этом не говорил, и жаль, что так — я хотел бы, чтобы ему это объяснили».

Карьера Дэвиса действительно развалилась на глазах, и виноват в этом он сам. Пока нет абсолютно никаких предпосылок к тому, что Джервонта вдруг возьмётся за голову и напоследок ярко выстрелит на ринге. Скорее, всё идёт к бесславному закату. И это логично.