«Я не боюсь умереть в клетке». Бойцы UFC ополчились против Аспиналла

25 октября на «Этихад-Арене» в Абу-Даби, ОАЭ, прошёл грандиозный турнир UFC 321. К сожалению, в главном бою вечера случился конфуз. Сириль Ган ткнул Тому Аспиналлу в глаза в первом раунде. Причём так сильно, что британец попросту не смог продолжить поединок. В итоге – ноу-контест.

Стоит отметить, что даже спустя неделю не утихают ожесточённые споры. Всё дело в том, что разделились мнения относительно решения Аспиналла не продолжать поединок. Одни считают, что боец просто не захотел рисковать своим чемпионским поясом, поэтому поступил мудро. Но другие накинулись на Тома с огульной критикой . Причём очень сильно британцу достаётся от коллег по цеху.

Первым негодование высказал бывший боец, который ныне совершенно по праву занимает своё место в Зале славы UFC. Бывший чемпион в среднем весе британец Майкл Биспинг заявил, что его соотечественник фактически ограбил фанатов. Да, передал ему пожелания здоровья, выказал сопереживание. Однако всё-таки указал на то, что бой вполне мог продолжиться: «Поединок между Аспиналлом и Ганом обещал стать громким событием. Нас всех ограбили. Конечно, в первую очередь все мои мысли с Томом. Мы надеемся, что он полностью поправится и с ним всё будет хорошо — держим за него кулачки. Но нас всех здесь ограбили. Никто не ушёл отсюда довольным».

Россиянин Сергей Павлович не упустил возможности уколоть своего бывшего соперника. Он отметил, что отказ от продолжения боя связан далеко не с глазом. А с тем, что Том сломался психологически . Десантник напомнил: парни в UFC стараются продолжать борьбу до конца – при любых условиях и вводных: «Не знаю, насколько это было катастрофически, однако, судя по тому, что показало медицинское обследование, у него не было серьёзной травмы. Отсюда мы можем сделать вывод, что, скажем так, психологически Том сломался. Аспиналл увидел, что у него не получается ничего, поэтому начал проигрывать. У нас тот вид спорта, где такие вещи, они волей-неволей случаются. И, как бы там ни было, боец, наоборот, рвётся обратно в бой».

Том Аспиналл Фото: Chris Unger/Getty Images

Но ещё жёстче по Аспиналлу прошлись парни, которые считаются действительно воинами, самыми жёсткими рубаками своих дивизионов. Не поддержал решение Тома Иржи Прохазка. Чешский Самурай всегда славился тем, что свои поединки проводит при любых ситуациях, рубится до самого конца. А главное, Иржи уже показывал себя джентльменом, который не особенно держится за чемпионский пояс. Когда Прохазка получил серьёзную травму, он просто отказался от титула, сделал его вакантным. Поэтому теперь чех не мог одобрить действия британца: «Действительно не знаю, насколько сильным был тычок в глаз в бою между Аспиналлом и Ганом на прошлой неделе, но для меня победа [в такой ситуации] была жизненно важна».

А самой яркой фразой отметился «российский» бразилец – Вальтер Уокер . Он заявил, что таким действием Том бросил тень на всех тяжеловесов: «Том выставил тяжеловесов в невыгодном свете. Потому что мы большие и сильные парни — этот парень однажды ткнул тебя в глаз, тебе дали пять минут на восстановление, и ты решил выйти из боя. Он выставил нас, тяжеловесов, в невыгодном свете. На мой взгляд, мы олицетворяем гладиаторов в современном мире. Нужно выкладываться по максимуму. Я сломал ногу и почувствовал, что что-то не так, однако продолжал бороться до конца. Я старался изо всех сил, потому что знаю, что работаю в UFC, и знаю, что, если что-то пойдёт не так, они оплатят операцию и позаботятся обо мне. Я не боюсь умереть в клетке, а тут ещё этот парень, которому ткнули в глаз и вывели из боя. Он выставил нас в плохом свете, потому что некоторые парни не рискуют на главном карде».

Такие мнения имеют право на жизнь. Потому что история действительно знает множество ситуаций, когда после таких тычков в глаз парни продолжали борьбу. И, главное, добивались желаемого результата. Что примечательно, такой момент случился буквально накануне – на турнире UFC Fight Night 263. В главном карде вечера прошёл поединок шестого и девятого номеров рейтинга тяжёлого веса – Вальдо Кортес-Акосты и Анте Делии. Хорват жёстко попал оппоненту в глаз, после чего у того была возможность отказаться от продолжения поединка. Американец корчился и рычал от боли, изображал огромное страдание. Затем принял решение продолжить поединок. И за считаные секунды растерзал Анте.

Но нужно напомнить, что ситуация Аспиналла всё-таки стоит особняком. А всё потому, что это был титульный поединок. А в нём на кону стоят совсем другие вещи. Возможно, в обычном бою героизм и характер оценит руководство. Однако титульник – особенное место. И проблемы с глазом могли привести к поражению. А теперь Том получил возможность спокойно восстановиться, провести новую подготовку и выступить в оптимальном состоянии. Пусть многих это и не устраивает.