«Величайшая женщина-боец в истории». Шевченко дерётся так, что поразила даже Макгрегора

В ночь с 15 на 16 ноября на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, США, состоится огненный турнир – UFC 322. Помимо исторического поединка Ислама Махачева за второй пояс, в карде вечера пройдёт ещё один громкий титульный бой: чемпионка UFC в наилегчайшем весе и лидер женского рейтинга P4P Валентина Шевченко проведёт защиту пояса против бывшей чемпионки в минимальном дивизионе Вэйли Чжан.

Для Пули этот поединок – невероятно важный шаг для закрепления наследия. Да, она – великая, с чем сложно спорить. Но сражение двух чемпионок притягивает к себе запредельное внимание. И победа в нём лишний раз может подчеркнуть, насколько фундаментальными являются позиции Валентины в лучшей лиге на планете.

Имя: Валентина Шевченко

Валентина Шевченко Дата рождения: 7 марта 1988 года

7 марта 1988 года Место рождения: Фрунзе, Киргизская ССР, СССР

Фрунзе, Киргизская ССР, СССР Рост: 165 см

165 см Размах рук: 170 см

170 см Рекорд: 25-4-1

25-4-1 Весовая категория: наилегчайшая

наилегчайшая Место в дивизионе: чемпионка

чемпионка Команда: Tiger Muay Thai

Tiger Muay Thai Прозвище: Пуля

Лучшая женщина-тайбоксёр мира

Валентина проделала огромный путь в MMA. Она, и в это сложно поверить, дебютировала в далёком 2003 году. Однако параллельно выступала и в других дисциплинах. Пуля 11 раз стала чемпионкой мира по муай-тай, трижды завоевала планетарный титул по кикбоксингу и K-1. И именно это сказалось на стиле Шевченко. Вообще, в молодости Валентина попробовала себя практически во всём. Она является мастером спорта международного класса по тхэквондо и муай-тай, мастером спорта России по боксу и дзюдо. А ещё девушка обладает почётным званием «Лучшая женщина-тайбоксёр мира».

Валентина Шевченко с чемпионским поясом UFC Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Валентину действительно называют одной из самых разносторонних девушек-бойцов на планете. Лучше всего этот тезис доказывает профессиональный рекорд – 24-4-1. А главное, любопытно выглядит распределение способов победы. На счету Шевченко девять решений, восемь нокаутов и семь сабмишенов. А в предстоящем поединке эта статистика может дополнительно подровняться. Пуля совершенно точно умеет абсолютно всё. Кажется, что она старается больше внимания уделять работе в стойке. Но совсем не избегает и партера. Главное оружие Валентины – баланс.

Точная и аккуратная, но разящая Пуля

Стоит отметить, что одно из важных качеств Валентины – это точность. За долгую карьеру в UFC Пуля выбросила по соперницам 2022 акцентированных удара. Согласитесь, статистика внушительная. Однако, что более важно, 52% из них (1059) – достигли цели. В среднем за минуту девушка наносит 3,14 удара. Больше всего – в стойке (72% – 763). Если учитывать стиль и базу тайского бокса, в этом нет ничего удивительного. В клинче выбрасывается 9% ударов – 96. А в партере – 200 (19%). Примечательно, что Шевченко совсем не любит работать на очки. Хотя побед решениями в её копилке достаточно. Но больше всего атак летит именно в голову (66% – 701). По корпусу (13% – 136) и ногам (21% – 222) удары наносятся не так часто. В этом и залог такого большого количества нокаутов. А главное – топовая защита. В минуту в среднем пропускается всего лишь 2,06 удара. Валентина умеет классно перекрываться и держать дистанцию. Защита от акцентированных атак – шикарная (63%).

Валентина любит переводить соперниц на канвас, чтобы дополнительно «накидать» в партере. Успешность таких попыток – 60%. Здесь вновь будет логично напомнить, что по ходу своей любительской карьеры Шевченко перепробовала практически всё. Поэтому имеет неплохую школу работы в партере. Сама же девушка защищается очень уверенно. Помогает умение классно держать баланс, пользоваться своей устойчивостью. У Пули 76% защиты от тейкдаунов. И это при том, что многие оппонентки пытались затащить Валентину в борьбу. Вся указанная статистика наглядно демонстрирует, что Пуля – одна из самых универсальных девушек-бойцов на планете.

Величайшая женщина-боец в истории

Бои Пули – это всегда ярко и интересно. Она действительно демонстрирует феноменальный уровень, идёт по карьере невероятно. И влюбила в себя огромное количество болельщиков по всему миру. Признают её высочайший уровень даже самые статусные коллеги по цеху. Например, в полнейшем восторге от Валентины одиозный ирландец – Конор Макгрегор: «Валентина Шевченко просто неземная! Великолепная женщина-боец. Для меня она – величайшая женщина-боец в истории».

Конечно, легендарное наследие Валентины уже не перечеркнуть. Но предстоящий поединок может стать его очередным подтверждением.