Титульник Мокаева в Brave и поединок Салихова в UFC. Главные бои недели

Наступает новая неделя, которая подарит любителям единоборств интересные противостояния. В ММА пройдёт очередной турнир UFC, а также ивенты от Brave CF, ACA и Open FC с титульными поединками. А в боксе состоится бой за временный пояс в дивизионе Бахрама Муртазалиева и Тима Цзю.

6 ноября. Сергей Шишкин — Кирилл Кохнюк

В Самаре пройдёт турнир промоушена Open FC. Возглавит его титульный поединок в легчайшем весе между Сергеем Шишкиным и Кириллом Кохнюком. Сергей Шишкин является чемпионом промоушена: в мае прошлого года он забрал пояс у Мыктыбека Осконбаева, после чего Шишкин совершил вояж в RCC. Правда, вояж неудачный: там он потерпел поражение от Абдулмалика Мугидинова, которое стало первым в карьере. Шишкин успел закрыть его в этом году, победив Серёжу Осипяна, и теперь Сергей будет проводить защиту пояса против Кирилла Кохнюка. Кохнюк имеет рекорд 8-3, в последних боях он выступал в промоушене Ural FC, где вышел на серию из трёх побед и получил титульный шанс в Open FC.

7 ноября. Марат Балаев — Венер Галиев

Поединок на АСА 195, участникам которого на двоих 99 лет — и этим всё сказано. 49-летний Балаев проводит свой последний бой в ММА: на этот раз ветеран уверяет, что действительно больше не вернётся в клетку. Его соперник, 50-летний Галиев, пока и вовсе заканчивать не собирается: из последних пяти поединков Венер победил в трёх, что является весьма достойным показателем. Интересно, кто победит в самом ветеранском бою 2025 года.

Марат Балаев Фото: ACA MMA

7 ноября. Кирилл Корнилов — Алихан Вахаев

Главным событием АСА 195 станет поединок за вакантный титул в тяжёлом весе между Кириллом Корниловым и Алиханом Вахаевым. Кирилл Корнилов с солидным рекордом 19-2-1 вышел на серию из четырёх побед, после того как проиграл Адаму Богатырёву удушающим приёмом в марте 2024 года. К слову, у Богатырёва Корнилов взял реванш, и теперь Кирилл оспорит вакантный титул чемпиона АСА в бою против Алихана Вахаева. Алихан имеет рекорд 14-3, причём два поражения он потерпел в начале своей карьеры, в том числе проиграв Волкану Оздемиру – действующему бойцу UFC. С 2016 года Вахаев провёл 11 поединков и уступил только однажды – бывшему чемпиону АСА Евгению Гончарову.

7 ноября. Мухаммад Мокаев — Джерард Бёрнс

В Бахрейне состоится юбилейный турнир Brave CF 100. В одном из главных поединков вечера зрители увидят титульный бой в наилегчайшем весе: чемпионский пояс оспорят Мухаммад Мокаев и Джерард Бёрнс. После увольнения из UFC непобеждённый Мухаммад Мокаев «кочует» по разным лигам, причём выступает не только в смешанных единоборствах: например, он провёл поединок на турнире Karate Combat, схватку по вольной борьбе на турнире PWL Catch 1, и даже умудрился проиграть в схватке по грэпплингу на турнире ADXC 6. В смешанных единоборствах за это время Мокаев провёл только два боя: выиграл у Джовинсента Со удушающим приёмом на турнире Brave CF 91 и победил решением судей Томаса Ассиса на турнире 971 Fighting Championship. Теперь Мокаеву предоставили титульный шанс в Brave CF, в соперниках у него будет ирландец Джерард Бёрнс с рекордом 7-1, который выиграл в промоушене четыре поединка подряд.

В ночь с 8 на 9 ноября. Верджил Ортис — Эриксон Лубин

В США состоится вечер профессионального бокса. Особое внимание будет приковано к поединку в первом среднем весе, в котором непобеждённый Верджил Ортис будет проводить вторую защиту временного титула WBC против Эриксона Лубина. Ортис – одна из главных звёзд дивизиона, американцу предлагали поединок с российским чемпионом IBF Бахрамом Муртазалиевым, но Верджил предпочёл защищать свой пояс, а не претендовать на полноценный титул. В соперниках у Ортиса будет Эриксон Лубин, которого в своё время активно сводили с Тимом Цзю, как, к слову, и Ортиса, однако бой так и не состоялся. Эриксону, кстати, тоже предлагали бой с Муртазалиевым, но и он отказался, выбрав в соперники Ортиса. В активе Верджила 23 победы в 23 боях, у Лубина рекорд 27-2, так что поединок обещает быть интересным.

В ночь с 8 на 9 ноября. Муслим Салихов — Урош Медич

Турнир UFC в Лас-Вегасе не обойдётся без российского представительства. Свой очередной поединок в промоушене проведёт 41-летний Муслим Салихов. Салихов переживает вторую молодость: после того как он оказался на грани увольнения, проиграв три поединка из четырёх, Муслим выдал серию из трёх побед. Причём два последних боя Салихов выиграл брутальными нокаутами. После победы над Карлосом Леалом Муслим бросил вызов другому ветерану UFC Стивену Томпсону, и тот даже ответил согласием, но россиянину в итоге дали другого соперника. Урош Медич – 32-летний американец с рекордом 10-3. В последних поединках Урош чередует победы с поражениями, однако всегда выдаёт в клетке яркое зрелище: из 10 побед восемь он одержал нокаутами. Так что поединок с Салиховым выглядит на бумаге крайне интригующим.

В ночь с 8 на 9 ноября. Габриэль Бонфим — Рэнди Браун

Возглавит турнир UFC в Лас-Вегасе бой полусредневесов Габриэля Бонфима и Рэнди Брауна. Бонфим имеет рекорд 18-1, единственное поражение в карьере он потерпел от Николаса Далби, но уже давно успел закрыть его. Сейчас Бонфим идёт на серии из трёх побед, однако в соперниках у него будет крепкий Рэнди Браун. В последних 10 боях он одержал восемь побед, уступив только Джеку Делла Маддалене и раздельным решением – Брайану Баттлу. У Бонфима в активе 13 побед сабмишенами, у Брауна – восемь побед нокаутами, в том числе и над Муслимом Салиховым, так что нас ожидает битва стилей.