Пётр Ян постарел или стал мудрее? Как менялся стиль экс-чемпиона UFC

В ночь с 6 на 7 декабря в Лас-Вегасе, США, состоится грандиозный турнир – UFC 323. Его главными действующими лицами станут грузинский чемпион в легчайшем весе Мераб Двалишвили и россиянин Пётр Ян. Парням предстоит громкий реванш, поэтому уже сейчас к нему приковано запредельное внимание.

Бойцы будут сражаться за пояс, Беспощадный получил новый шанс выправить положение дел. Он ведь уже был чемпионом дивизиона, но титул утратил обиднейшим образом – дисквалификацией в бою с Алджамейном Стерлингом. Однако со временем очень мощно поработал над своим стилем, который существенно поменялся .

Имя: Пётр Ян

Дата рождения: 11 февраля 1993 года

Место рождения: Дудинка, Красноярский край, Россия

Рост: 170 см

Размах рук: 170 см

Рекорд: 19-5

Весовая категория: легчайшая

Место в дивизионе: третье

Команда: «Архангел Михаил»

Прозвище: No Mercy.

Ранние годы — шикарный бокс и крепкий «держак»

У Петра – мощнейшая школа бокса, которым он с огромным удовольствием занимался в молодости. Естественно, после перехода в MMA база осталась неизменной. Ян делал акцент на работу в стойке и ударную технику. Бросалось в глаза, что Беспощадный был намного быстрее и техничнее своих оппонентов. Примечательно, что с самого начала Пётр продемонстрировал – у него полный порядок с «держаком». Многие поединки доходили до решений, Ян получал болезненные удары, но постоянно быстро восстанавливался, трудностей с этим не было. В итоге за девять поединков в России четыре победы получилось добыть досрочно.

Пётр Ян Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Боксировал Ян действительно шикарно, отлично пользовался своими навыками. И был разносторонним, максимально нацеленным. Чаще всего, конечно, атаковал в голову. Однако грамотно менял этажи, находил корпус. Поэтому против Петра было неудобно действовать всем парням, хорошо работающим в плане ударки. Правда, уже тогда бросалось в глаза, что могут быть проблемы в борьбе. Ян прекрасно понимал, что в лучших лигах на планете этот компонент невероятно важен. Поэтому стал уделять ему намного больше внимания. Но всё равно акцентировал внимание именно на стойке.

Попадание в UFC и яркий прорыв

Яркого бойца заметили на мировом уровне очень быстро. И со статистикой 8-1 подписали в UFC. На руку сыграло абсолютно всё. И манера драться, и образ сибиряка из России. Всё намекало на то, что в лучшей лиге на планете будет получаться. А Пётр сохранил свою неповторимую ударную работу и умение действовать выверенно. Он не гонялся за нокаутами и тогда. Но если попадал, то превосходно умел развивать свой успех. Не нужно заблуждаться относительно того, что от ударов Яна падали люди. Он работал методично, насыпал большое количество атак. А затем срабатывал накопительный эффект. В итоге две важнейшие победы (в претендентском бою и титульнике) россиянин оформил нокаутами.

В тот момент было видно, что все действия Яна – выверенные и точные. До сих пор он обладает высокой эффективностью атак. А тогда они ещё и проверялись на не самой сильной оппозиции. А ещё можно было сделать однозначный вывод – Пётр не хочет бороться. Лишь в самом крайнем случае он пытался завязаться в этом компоненте. Понимал, насколько мощный «динамит» в его кулаках, не хотел терять главное оружие. И, кажется, такие действия были абсолютно оправданными и верными. Победы шли в копилку, а чемпионский пояс оказался на плече. Разве можно было тогда подумать, что совсем скоро всё обернётся тотальным провалом?

Роковая ошибка и череда неудач

А затем случился злополучный поединок с Алджамейном Стерлингом. Тот самый, в котором у Петра было тотальное преимущество и он доминировал. Казалось, что всё может закончиться ровно так же, как и с Жозе Альдо чуть раньше – красивым нокаутом. Однако россиянин не справился с волнением и допустил роковую ошибку. Он нанёс запрещённый удар коленом в голову, после чего американец попросту не смог продолжить поединок. В итоге россиянина дисквалифицировали, а чемпионский пояс перешёл в руки Алджо. Да, то поражение получилось довольно быстро прикрыть. Беспощадный оказался сильнее Кори Сэндхагена. Но вскрылись проблемы Петра, которые дали карты в руки его оппонентам.

Алджамейн Стерлинг и Пётр Ян Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Соперники быстро поняли, что Ян с трудом справляется с борьбой. А сам, даже если контролирует ситуацию в партере, практически не пытается её развивать. Этим и воспользовался в реванше Стерлинг, который в некоторых моментах просто висел на россиянине «рюкзаком». Кроме того, в противостоянии с Шоном О’Мэлли не сработала своя борьба. А Мераб Двалишвили (даже при учёте травмы Беспощадного) доминировал целиком и полностью. Правда, борьба грузинского чемпиона – это давно марка качества. Но факт остаётся фактом. Проблемы выглядели колоссальными.

Терпение и труд — всё перетрут

Ян начал действовать осторожнее. И это дало свои плоды. Россиянин выдал серию из трёх побед – над Сонг Ядонгом, Дейвисоном Фигейреду и Маркусом Макги. А главное, показал всем, что способен меняться. Беспощадный стал действовать намного осторожнее и внимательнее. Подтянул статистику практически во всех компонентах. И сделал всё, чтобы наконец-то вернуться в титульную гонку. Причём так, что достаточно быстро получил возможность вновь сразиться за пояс. Конечно, в некоторых поединках было заметно, что Ян действует осторожнее обычного. Однако на то были причины – желание добиться реванша с Мерабом.

Пётр мощно прокачал свою борьбу и делает тейкдауны с эффективностью в 48%. А сам обороняется от них просто великолепно – 86% защиты. Ещё Ян классно перекрывается, хотя «держак» и по-прежнему очень хорош. Просто теперь россиянин старается давать соперникам меньше шансов нанести по себе урон. В среднем за минуту пропускается 4,14 удара (59% защиты от акцентированных атак). И всё это накладывается на то, что Пётр всё ещё классно «фехтует» на руках. За 60 секунд им в среднем выбрасывается 5,12 удара. А главное – точность, с которой работает Беспощадный. Он доносит 54% своих атак (2422 из 1317), что для дивизиона выглядит просто великолепным показателем. А теперь Пётр попытается всё это перенести на титульный реванш с Двалишвили.