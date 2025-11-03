Паркер отвалился, Фьюри надоел бокс. Ищем того, кто может победить Усика

Александр Усик провёл свой последний поединок в июле. И с тех пор ушёл на затяжной отдых. Дистанцировался от СМИ и социальных сетей, практически не появляется в информационном поле. И ждёт своего часа. Кроме того, два самых реальных соперника теперь стоят в стороне. Тайсон Фьюри решил не заходить на трилогию, завершил профессиональную карьеру. А Джозеф Паркер потерпел болезненное поражение, после которого о его потенциальном поединке с Усиком перестали говорить . Но у Александра всё равно остаются реальные варианты для следующего боя. Более того, можно не только отправить в свою копилку очередную победу, но и озолотиться.

Самым реальным вариантом на данный момент выглядит Фабио Уордли. Непобеждённый британец имеет профессиональный рекорд 20-0-1. А главное, он снёс с пути Паркера. Получилось нокаутировать Джозефа в 11-м раунде. А после этого Уордли выразил желание сразиться с Александром: «Скажу лишь одно: Усик! На протяжении всей этой подготовки я говорил, что мы выбрали Джозефа Паркера, поскольку верю, что моё место на вершине. Я доказал это. Джозеф заслуживает всеобщего уважения со стороны боксёрского сообщества».

Стоит отметить, что в команде Усика готовы к подобному вызову . Однако, видимо, хотят дать Александру ещё немного времени. А потенциального соперника — ещё раз проверить на прочность. Об этом сообщил менеджер Сергей Лапин: «Мы пока не обсуждали результат [боя Паркер — Уордли] с Александром подробно, но я не думаю, что он был удивлён. Это бокс, поэтому случиться может всё что угодно. Есть правила, установленные WBO, других вариантов нет. Вы либо отказываетесь от титула, либо проводите обязательную защиту. Здесь нечего выдумывать, всё предельно ясно. Моё личное мнение таково: было бы здорово увидеть, как Фабио сразится с Итаумой за чемпионский титул WBO. Это был бы зрелищный бой и отличная проверка для обоих перед встречей с большим боссом бокса».

Фабио Уордли и Джозеф Паркер Фото: Steven Paston/Getty Images

Ещё один интересный вариант – Агит Кабайел. Громадный немец успел наколотить профессиональный рекорд 26-0. В последнем бою 33-летний боксёр отправил в нокаут Чжан Чжилэя. Он старается действовать активно и агрессивно. И всегда ищет возможность финишировать оппонента. Поэтому будет очень любопытно посмотреть на то, как именно его стиль попытается контрить сверхопытный Усик. Александр не раз останавливал опасных нокаутёров. Поэтому и теперь схлестнутся два стиля – две школы. Кабайел уже прошёл несколько непростых проверок на прочность. И выражает уверенность, что способен поставить Усика в тупик.

Агит Кабайел немецкий боксёр, обладатель временного титула WBC в супертяжёлом весе «Смогу ли я победить Усика? Посмотрим, я ещё ни разу не проигрывал за время карьеры. Я дрался с топовыми супертяжеловесами и победил их всех. Полагаю, этот поединок будет очень конкурентным. Мне кажется, Усик возненавидит мой стиль. Когда я бью по корпусу, бью по голове, и, знаете, это другое. Этот бой будет другим. Для Усика лучше просто завершить карьеру».

Есть и ещё один вариант. Причём есть ощущение, что Александру он вполне может понравиться. Это тот самый Джейк Пол. Блогер давно бросает Усику вызовы. А поединок с Трудным ребёнком сулит многомиллионные контракты. Да, вряд ли по деньгам это сравнится с тем, что Александр получил за Тайсона Фьюри, но и уровень оппозиции будет совсем другим. Более того, сам Усик дал добро на проведение такого поединка. Правда, по правилам MMA: «Хороший план. Только я здесь не за пятым местом — мне нужно первое. Скоро переверну страницу бокса, а потом — жду тебя в клетке. Посмотрим, что у тебя там: реальное мужество или просто любовь к заголовкам».

И вот в октагоне всё действительно может быть не так однозначно. В ринге мало кто даст блогеру реальные шансы. Однако по правилам MMA оба – новички. А значит, посмотреть на их рубку может быть максимально интересно. Кроме того, уже подкидывалась мысль, что после одного поединка может быть второй – реванш по правилам профессионального бокса. А значит, это станет для Александра отличной возможностью заработать большие деньги на финишной прямой карьеры. Особенно если учесть, что в спортивном плане Усик всё и всем доказал.