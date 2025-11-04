Один начал в 37 лет, второй не заканчивает в 50. Зачем АСА бой двух пенсионеров?

7 ноября в Санкт-Петербурге состоится турнир АСА 195, возглавит который титульный поединок в тяжёлом весе между Кириллом Корниловым и Алиханом Вахаевым. Также особого внимания заслуживает бой двух «пенсионеров» — Венера Галиева и Марата Балаева, которым на двоих почти 100 лет!

50-летний Венер Галиев начинал свою профессиональную карьеру больше 20 лет назад. Ещё в 2004 году Башкир дебютировал в смешанных единоборствах и во втором поединке победил не кого-нибудь, а Александра Шлеменко. Правда, в этом же году в реванше Галиев уступил Шторму.

Венер Галиев Фото: ACA

За карьеру Галиев провёл 51 поединок – крайне внушительные цифры. Венер выступал, пожалуй, во всех ведущих российских лигах: М-1, Fight Nights, RCC и АСА, в последней Башкир задержался надолго. Шесть лет Галиев выступает исключительно в АСА, но поражает не это, а то, что Венер и вовсе ещё проводит бои. Башкиру идёт шестой десяток – возраст глубоко пенсионный. Александра Шлеменко-то принято называть ветераном ММА, а Галиев на девять лет старше. Но, кажется, его это не смущает.

«Целей никаких не ставлю. Как пойдёт, так и пойдёт. Получаю большое удовольствие от выступлений и тренировок. Много раз говорил, что если есть результат и желание, то я выступаю. Если результаты или желание пропадут, смысла выступать уже не будет. Тогда придется завершить», — говорил Галиев в эфире «Матч ТВ» ещё два года назад.

Понятно, что сейчас Галиева не бросают под молодых и голодных бойцов, в АСА грамотно организуют ему поединки с соперниками, с которыми он может конкурировать. А теперь в промоушене подобрали Башкиру практически ровесника – 49-летнего Марата Балаева.

Карьера Балаева ещё более удивительная. Он дебютировал в смешанных единоборствах в 37 лет – в том возрасте, в котором уже вешают перчатки на гвоздь. В юности Балаев занимался вольной борьбой, но в 2003 году угодил в тюрьму на 10 лет. После освобождения Марат увлёкся смешанными единоборствами, и не просто увлёкся, а добрался до чемпионского пояса АСВ. С рекордом 7-0 в 2016 году Балаев получил титульный шанс и одолел Юсуфа Раисова, в 40 лет став чемпионом одной из сильнейших российских лиг. Позже Марат ещё и защитил пояс в бою с Адланом Батаевым, однако затем уступил в реванше Раисову.

Марат Балаев Фото: Из личного архива Марата Балаева

Впоследствии Марат ещё дважды дрался за титул: в марте 2019 года проиграл Салману Жамалдаеву, а в декабре 2020 года уступил Фелипе Фроесу. Через год Балаев объявил о завершении карьеры, но весной этого года Балаев неожиданно для многих решил вернуться в спорт – в 49 лет. Возвращение получилось не самым удачным: Балаев потерпел два поражения от Хакрана Диаса и Энрике Барсолы. Теперь Марату, который привык быть старше своих соперников, предстоит поединок с бойцом, которому идёт шестой десяток.

Большой вопрос, для чего АСА такой поединок. В последнее время часто подвергаются критике боксёрские бои с участием ветеранов, при этом в боксе такие поединки выставочные – легенды выходят, чтобы заработать денег и при этом не рисковать здоровьем. У Галиева и Балаева же официальный поединок, который будет занесён в их рекорды и в котором, судя по всему, оба будут готовы к рубке, насколько это позволит возраст .

Да, Марат и Венер сами принимают решение о своём будущем, сами хотят выступать, но ведь промоушен может не поощрять и не организовывать такие поединки. Даст ли этот бой что-то лиге, кроме критики? Вряд ли. Бойцам на двоих почти 100 лет, одному из них уже идёт шестой десяток, однако вместо проводов их на пенсию с почестями лига организует очный бой, в котором они будут оставлять последнее здоровье. Балаев не выступал четыре года и проиграл два боя после возвращения, у Галиева за три с половиной года пять проведённых поединков при рекорде 3-2: спортивный интерес в этом бою только один – кто из них меньше постарел. И стоит ли ради этого устраивать такой поединок, да ещё и на большом турнире?