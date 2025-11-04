Скидки
Муслим Салихов — Урош Медич, ММА 9 ноября 2025 года,, UFC Vegas 111, Муслим Салихов: карьера, возраст, нокауты

В UFC не ценят Салихова. У Короля кунг-фу нет времени бить ноунеймов
Игорь Некрасов
Аудио-версия:
Муслим заслужил большие бои — даже в 41 год.

В ночь с 8 на 9 ноября в США состоится турнир UFC Vegas 111. В главном карде вечера очередной поединок в промоушене проведёт российский полусредневес Муслим Салихов, который разделит клетку с американцем Урошем Медичем.

UFC 2025. UFC on ESPN 73, Лас-Вегас, США
Муслим Салихов — Урош Медич
09 ноября 2025, воскресенье. 03:30 МСК
Муслим Салихов
Не началось
Урош Медич

Муслим Салихов не перестаёт удивлять своих фанатов. В UFC он выступает с 2017 года, и после неудачного старта в бою с Алексом Гарсией Король кунг-фу выдал серию из пяти побед и даже попал в топ-15. Однако затем началась чёрная полоса.

Муслим проиграл три поединка из четырёх и оказался не только за пределами топ-15, но и вовсе на грани увольнения. Многие заговорили про возраст российского бойца и что ему уже пора на пенсию: к моменту третьего поражения от Рэнди Брауна Салихову было 39 лет. Однако Муслим доказал всем, что его ещё рано списывать.

Российский боец переживает вторую молодость. Сначала он в непростом поединке одолел Сантьяго Понциниббио, а затем стал дарить промоушену яркие хайлайты. Муслим в бою с Кэньань Суном доказал, почему его называют Королём кунг-фу: нокаут с вертушки запомнился многим фанатам UFC.

А в последнем бою Салихов разобрался с Карлосом Леалом – тем самым, который дал очень сложный бой Ренату Фахретдинову. Казалось, что Салихову предстоит тяжёлый поединок, но Муслим вырубил бразильца первым же ударом, потратив на это 42 секунды.

Как Салихов вырубил Леала:
42 секунды на нокаут — и это в 41 год! Шикарная победа Короля кунг-фу
42 секунды на нокаут — и это в 41 год! Шикарная победа Короля кунг-фу

Три победы подряд, две из них шикарными нокаутами – Салихов точно заслужил получить в соперники топового бойца или хотя бы бойца с большим именем. Одному из них Муслим даже бросил вызов сразу после победы над Леалом.

«Мне 41 год. У меня возраст идёт в обратную сторону. Спасибо моим тренерам, команде. Я тренировался долгое время, не видел семью. И очень рад своей победе. Тренирую удары руками, удары ногами. Ожидал, что мой соперник попытается оказать давление. Но я готов выдержать всё что угодно. Нокаут мне нравится. Вандербой (Стивен Томпсон), я готов драться с тобой!» — сказал Салихов в интервью после боя.

Интересно, что Томпсон не прошёл мимо этого вызова.

«Салихов хочет боя между «старичками», поехали. Уважение», — написал Томпсон в соцсетях.

Однако до дела с бывшим претендентом на пояс у россиянина не дошло – в UFC не заинтересовались таким поединком. Были и другие выгодные для Салихова варианты: например, Кевин Холланд, который хорошо известен в США и победа над которым приблизила бы Муслима к топ-15. Но ни Томпсона, ни Холланда, ни кого-то другого российский боец в соперники не получил. Вместо этого он проведёт бой с малоизвестным американцем Урошем Медичем с рекордом 5-3 в UFC.

Почему Салихов хорош и в 41 год?
В 41 всё только начинается. Как же хорош Муслим Салихов
В 41 всё только начинается. Как же хорош Муслим Салихов

Даст ли такой бой что-то Салихову, кроме рисков? Медич при всех его неудачах в промоушене из 10 побед в карьере восемь одержал нокаутами, так что бить этот парень умеет, а значит, всегда есть опасность в боях с такими соперниками. А вот победа над Урошем ничего не принесёт Муслиму в плане продвижения.

Кажется, в UFC не особо ценят заслуги российского бойца. Муслиму 41 год, и, пока у него идёт подъём, этим нужно пользоваться. У Салихова просто нет времени на бои с ноунеймами, при всём уважении к Медичу. Муслим явно заслужил более знаковый и громкий бой, однако вместо этого разделит клетку с парнем, который чередует победы с поражениями и которого никто не знает. Так что Салихову придётся ещё раз доказывать, что он заслуживает больших поединков и места в топ-15 – даже в 41 год.

