Такой бокс нам не нужен. Отмена боя Пола и Танка — лучшее решение

В ночь с 14 на 15 ноября на арене «Касейя Центр» в Майами, США, состоится интереснейший боксёрский вечер. Его главными действующими лицами должны были стать Джейк Пол (12-1-0) и Джервонта Дэвис (30-0-1). Но появилась официальная информация, что поединок был отменён. Виновником называется Танк, из-за личных обстоятельств которого и пришлось сорвать бой. Правда, складывалось ощущение, что парням и не стоило сходиться в ринге. Огромная разница в весе, контрастный уровень мастерства, оппозиции и подготовки . Поэтому многие были уверены, что поединок – лишь шоу на потеху публике. А теперь у Трудного ребёнка есть прекрасная возможность провести более серьёзный бой.

Новость об отмене поединка не стала неожиданностью. Дело в том, что слухи пошли заранее. Сообщалось, что основной причиной являются проблемы Танка с законом. А команда Джейка начала активно рассылать предложения другим бойцам. В карьере Джервонты действительно давно наметилась стагнация. Он намного ярче мелькает в информационном поле, чем проявляет себя в ринге. Поэтому, как бы ни прозвучало странно, против Дэвиса у Пола были неплохие шансы. Однако есть ощущение, что изначально американец воспринимал это исключительно в качестве возможности лишний раз громко напомнить о себе.

Пол сообщил, что проблема заключалась не только в проблемах Танка с законом. Он отметил, что Джервонта демонстрировал полнейший непрофессионализм: «Джервонта Дэвис – настоящий ходячий кусок мусора. Работать с ним – сущий кошмар. Непрофессионализм, непонятные запросы и многочасовые опоздания на съёмки. А также многочисленные аресты и связанные с ними судебные иски. Если вы болеете за этого человека, то поддерживаете самый гнусный грех. Я не хочу жертвовать временем с близкими и детьми только ради того, чтобы этот дурак снова потерял свой ум. Страшно, когда такие дьявольские люди оказываются на вершине культуры, спорта и власти. Надеюсь, вы, ребята, пройдёте мимо его фальшивого уличного образа и найдёте что-то более глубокое, за что можно болеть. Что же касается меня, то я перехожу к следующему сопернику».

Джервонта Дэвис Фото: Leonardo Fernandez/Getty Images

Складывается ощущение, что мало кто будет сильно расстраиваться из-за отмены этого поединка. А всё потому, что он изначально выглядел скорее шоу, чем реальным спортом. С одной стороны, парни действительно классно работали на «микрофоне», шикарно прогревали потенциальное противостояние. А ещё готовили пари и хвалились цифрами гонораров. Но современный профессиональный бокс отчаянно нуждается в классной спортивной составляющей. А с этим в паре были бы ощутимые проблемы. Слишком уж «цирковым» выглядел подбор оппонентов.

Конечно, история Давида и Голиафа – не новая. Она имеет долгую историю, тянущуюся с давних времён. Однако разве тут фанаты могли увидеть красивое зрелище? Есть уверенность, что нет. Танк давно боксирует не лучшим образом. В этом поединке он мог просто уйти в оборону, живо перемещаясь на ногах подальше от громадного оппонента. А Джейк, как огромный бык, просто пытался бы догнать этого «тореадора». Болельщики хотят конкурентных боёв и зрелища. А могли вновь нарваться на тех самых «Тома и Джерри», о которых в своё время говорил Турки Аль аш-Шейх.

При этом промоушен заявил, что не собирается отказываться от проведения поединка для Джейка в 2025 году. Они рассчитывают, что в ближайшие недели Пол всё-таки выйдет в ринг. Об этом сообщил генеральный директор Most Valuable Promotions Никиса Бидарян: «Наша команда тесно сотрудничала со всеми сторонами, чтобы ответственно разрешить эту ситуацию. Хотя мы не станем проводить это мероприятие, наш план остаётся прежним: Джейк Пол возглавит событие на Netflix в 2025 году. Детали о новой дате, месте, сопернике Джейка и дополнительных боях будут объявлены, как только они будут окончательно согласованы».

Один из основных вариантов – находящийся на протяжении долгого времени без работы Фрэнсис Нганну. По информации обозревателя Майка Коппинджера, основной целью организаторов стал именно Хищник. Более того, он уже получил официальное предложение выступить против блогера. Правда, сам Фрэнсис пока воспринял это без особенного восторга: «Как они могли перейти от Джервонты Дэвиса к Фрэнсису Нганну? Это же бессмыслица. Я был в таком замешательстве. Подумал: «Нет, чувак. Не проявляй ко мне такого неуважения. Мне это неинтересно».

Правда, пока слова Нганну вовсе не выглядят гневом или реальным недовольством. Скорее, Фрэнсис недоволен своей ролью замены, а не главной звезды. Либо просто набивает себе цену. Хищник прекрасно понимает, что такой поединок вряд ли таит для него серьёзную опасность. Но, главное, станет возможностью заработать большое количество денег. И такими действиями Нганну может добавить «ноликов» в своё соглашение. Поэтому Фрэнсис, складывается ощущение, может и принять предложение от команды Пола. И тогда боксёрский мир увидит противостояние совсем другого уровня.

Здесь спортивной составляющей будет намного больше. Во-первых, потому что парни похожи по габаритам, выступают в одной весовой категории. Во-вторых, уровень может подравняться из-за разницы в подготовке. Пока Джейк пахал в зале, Нганну – отдыхал. А теперь попытается вернуться после длительного простоя. А главное, Фрэнсис тоже не является профессиональным боксёром. Он перебрался в новую дисциплину из MMA. А значит, бой может стать праздником для фанатов джентльменского вида спорта.