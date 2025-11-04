В UFC — громкий ставочный скандал. Бойца уволили за договорняк?

UFC – лучшая лига по смешанным единоборствам на планете. Но даже её сотрясают громкие скандалы. Казалось бы, с 2022 года не было резонансных случаев, связанных со ставками на спорт. А на минувших выходных «громыхнуло». Состоялся турнир UFC Fight Night 263, который особенно ярких по именам поединков не готовил. Казалось, он может выйти абсолютно рядовым. Однако сразу после него посыпались события, которые приковали внимание фанатов смешанных единоборств. Видимо, один из бойцов попался на попытке манипулировать результатом своего события для получения прибыли . Поэтому теперь в промоушене Даны Уайта начато масштабное расследование.

Сначала – о главном. В одном из поединков вечера схлестнулись американец Исаак Дулгарян и кубинец Ядьер Дель Валье. Представитель США подходил к бою с профессиональным рекордом 10-1 (против 8-0 – у соперника). Он шёл фаворитом у экспертов и букмекеров. Поэтому все ждали от Исаака победы. Вот только дальше начали происходить странные вещи. Прямо перед стартом поединка мощно обрушился коэффициент на победу кубинца. А главное, как стало известно, большинство ставок делались на три исхода: на завершение боя сдачей, на финиш в первом раунде, а также на победу Дель Валье сдачей в первом раунде. Естественно, все букмекерские конторы начали бить тревогу.

Что же случилось в самом поединке? Дулгарян выглядел странно, практически не сопротивлялся, быстро отдал спину и сдался… в первом раунде. Именно так. Был зафиксирован ровно тот результат, на который и пришлась огромная волна ставок, совершённых в последний момент. Естественно, большинство букмекерских контор зафиксировали подозрительную активность и обнулили ставки. Но так поступили далеко не все. Именно по этой причине начал разгораться грандиозный скандал. Всё это быстро дошло до руководства UFC. И боссы пообещали разобраться в произошедшем. Видимо, быстро появились доказательства виновности Исаака, поскольку его контракт с организацией был разорван.

Исаак Дулгарян и Ядьер Дель Валье Фото: Chris Unger/Getty Images

Теперь – о подробностях. Ещё до того, как Дулгаряна выгнали, представители UFC вышли с официальным обращением. И пообещали досконально во всём разобраться: «Как и многие профессиональные спортивные организации, UFC сотрудничает с независимой службой обеспечения честности ставок, которая отслеживает активность по размещению ставок на наших турнирах. Наш партнёр по обеспечению честности ставок, IC360, отслеживает ставки на каждом турнире UFC и проводит тщательный анализ фактов, связанных с поединком Дулгарян — Дель Валье, который состоялся в субботу, 1 ноября. Мы очень серьёзно относимся к таким обвинениям, и, наряду со здоровьем и безопасностью наших бойцов, нет ничего важнее честности в нашем виде спорта».

Казалось бы, разве можно устраивать подставные поединки на таком высоком уровне, когда серьёзное внимание приковано буквально к каждому шагу? Видимо, да, поскольку информация быстро нашла своё подтверждение от других бойцов. Авторитетный канадо-американский журналист и инсайдер Ариэль Хельвани заявил, что сразу нескольким представителям UFC предлагали сдать свои встречи: «Мне несколько человек рассказывали, что к ним подходили и спрашивали: «Хотите сдать бой?» Это серьёзная проблема для UFC. Учитывая сомнительное судейство в последнее время, невольно задумываешься об этом».

Естественно, опираться исключительно на слова журналиста и нескольких бойцов нельзя, чтобы однозначно говорить, что Дулгарян действительно виноват в случившемся. Вот только есть и другой момент, который заставляет по-новому взглянуть на ситуацию. Последний громкий скандал в UFC со ставками был зафиксирован в 2022 году. А его расследование продолжается и по сей день. Тогда фигурантом стал тренер Джеймс Краузе. Тогда 5 ноября состоялся турнир UFC Fight Night 214, на который наставник готовил и выводил Дэррика Миннера. Количество ставок на его быстрое поражение стремительно выросло за несколько часов до начала поединка. В итоге подопечный Краузе продержался против Шайлана Нурданбека лишь чуть больше минуты и проиграл техническим нокаутом. Ситуация сразу вызвала повышенный интерес, поскольку показалась очень подозрительной. Ничего не напоминает?