Царукян — единственный, кто может свалить Топурию. Россиянин реально хорош

22 ноября состоится первый катарский турнир UFC Fight Night 265. Возглавит его поединок двух топовых легковесов: второго номера рейтинга Армана Царукяна и седьмого номера Дэна Хукера.

Имя : Арман Царукян

: Арман Царукян Дата рождения : 11 октября 1996 года

: 11 октября 1996 года Место рождения : Ахалкалаки, Грузия

: Ахалкалаки, Грузия Рост : 170 см

: 170 см Размах рук : 185 см

: 185 см Рекорд : 22-3

: 22-3 Весовая категория : лёгкая

: лёгкая Место в дивизионе : второе

: второе Команда : Leon Heart

: Leon Heart Прозвище: -

От хоккея к грэпплингу

На сегодняшний день Арман Царукян является одним из главных претендентов на пояс UFC в лёгком весе. Он занимает вторую позицию в рейтинге, выше только Ислам Махачев, который скоро дебютирует в полусреднем дивизионе, и чемпион Илия Топурия. И сейчас трудно представить, что такой боец, как Царукян, мог и не оказаться в единоборствах.

С детства Арман занимался вольной борьбой и… хоккеем. Причём после того, как он вместе с семьёй перебрался в Россию, хоккей вышел на первый план, и до 17 лет Царукян видел себя именно хоккеистом. Более того, были и вполне неплохие успехи: будущий боец UFC выступал в молодёжке «Амура» и грезил КХЛ и НХЛ, не задумываясь о боях, и только после того, как он не сумел пробиться в основной состав команды, Царукян решил завязать с хоккеем. В тот момент он заинтересовался грэпплингом, физическая сила и база вольной борьбы помогли ему довольно быстро освоиться в новой дисциплине.

«Ну, когда я оставил хоккей, по комплекции, грэпплинг как раз, он только начинал развиваться. Это, по-моему, 2014-2015 год был, бум пошёл по нему, и я пошёл тренироваться, меня грэпплинг заинтересовал. Потом я увидел бои и понял, что я хочу быть бойцом, перешёл на бои. Но первое, чем я начал заниматься, — это грэпплинг. Мне очень понравилось, я начал включаться, смотреть турниры, которые проводились в Америке», — рассказал Царукян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Грэпплинг, к слову, остаётся большой любовью Царукяна и сегодня. Во время вынужденной паузы без боёв, например, он успел дважды выступить именно в этой дисциплине, и выступить удачно: на турнире Karate Combat 54 в Дубае (ОАЭ) он победил решением судей одноклубника Ислама Махачева – Маккашарипа Зайнукова, а недавно в Москве на турнире ACB JJ 18 «задушил» бывшего чемпиона UFC Бенсона Хендерсона. Кстати, на старте своей карьеры в ММА Арман тоже параллельно выступал на соревнованиях по грэпплингу, и, конечно, эти навыки в дальнейшем пригодились ему в смешанных единоборствах.

Добавил в кикбоксинге

Удивительно, но базовый вольник и грэпплер Царукян, видимо, впечатлившись пиковым Конором Макгрегором, из-за которого, по словам самого Армана, он узнал про UFC, решил влететь в ММА с ярких заруб в стойке. Получилось с переменным успехом: в первых трёх боях он одержал две победы нокаутами и один раз проиграл – тоже нокаутом. Затем Арман понял правила игры, сменил ориентиры и в следующих шести боях одержал шесть побед, пять из них – удушающими: уже больше похоже на человека с базой грэпплинга.

При этом Арман, как и многие бойцы нового поколения, старался развиваться со всех сторон. Это раньше все прокачивали свои сильные навыки: кто-то делал акцент исключительно на борьбу, кто-то – на ударную технику. Сейчас же бойцы стремятся быть более универсальными, многие, кстати, вообще не имеют никакой базы и сразу начинают заниматься в смешанных единоборствах, благо есть возможности. Царукян подтягивал и стойку, добавлял именно кикбоксёрскую технику, совмещал кики по этажам с боксом, и прогресс был виден: перед подписанием в UFC Арман одержал две яркие победы нокаутами, вырубив Хаотяна Ву «вертушкой» в корпус, а Фелипе Оливьери – хай-киком.

Без слабых мест

Конечно, сейчас Царукян уже совсем другой боец, который набрался опыта и стал гораздо лучше, чем был на старте карьеры. И интересно, что Царукяну всего 29 лет – за 12 лет из подающего надежды хоккеиста он вырос в одного из лучших бойцов UFC в своём весе.

И Арман, если убрать за скобки Махачева, который перебрался в полусредний дивизион, является главной и, пожалуй, единственной угрозой для Илии Топурии. У Царукяна нестандартные габариты, которые позволяют ему получать преимущество как в стойке, так и в партере. Например, Арман одинакового роста с тем же Топурией, но при этом в размахе рук имеет превосходство в 10 см. За счёт этого Царукян вполне может сдерживать испанца на дистанции, а также проводить тейкдауны.

С Топурией ещё никто не пытался откровенно бороться. Был Райан Холл, который скручивал соперникам пятки ещё до Вальтера Уокера, но он уж слишком откровенно пытался поймать Илию на один и тот же приём и в итоге был финиширован. Был Дэймон Джексон с хорошими навыками грэпплинга и с 14 сабмишенами в активе на момент боя с Топурией, но он даже не пытался зайти в борьбу. Был Брайс Митчелл, который, кстати, успешно переводил Илию. Был Чарльз Оливейра, который тоже решил поиграть по правилам Топурии. Но у Царукяна есть и физическая сила, и навыки вольной борьбы, чтобы перевести Илию в борьбу и проверить чемпиона там, где его ещё не проверяли. И это может стать для Топурии настоящим испытанием. А ещё Царукян достаточно умный боец, который не будет откровенно искать разменов с чемпионом, а будет навязывать ему свой стиль.

Арман Царукян борется с Чарльзом Оливейрой Фото: Chris Unger/Getty Images

К слову, в стойке Арман тоже неплох. Конечно, ударная техника Топурии, особенно его бокс, наводят страх на соперников, он вырубает одного оппонента за другим, но и Царукяна не стоит сбрасывать со счетов. У Армана хорошие кики, которые могут доставить чемпиону проблемы: не забываем, что Топурия улетал в нокдаун в бою с Джеем Хербертом, и именно после пропущенного хай-кика, которые как раз любит использовать Арман. Да и в целом Царукян в стойке может доставить Илии проблемы.

Арман находится на пике карьеры, он в отличной форме и максимально неудобен для Топурии: достаточно молод, обладает физической силой и навыками вольной борьбы и грэпплинга, хорошо работает в стойке и, что немаловажно, имеет бойцовский интеллект. Понятно, почему Илия избегает этого поединка, или, по крайней мере, делает всё, чтобы его отсрочить: Арман – тот боец, который может доставить чемпиону проблемы. Который не будет подставлять под удары челюсть, у которого будут свои преимущества, свой геймплан, и он будет ему следовать.