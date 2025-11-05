Главные звёзды в деле. Сборная России едет на чемпионат мира по самбо за россыпью золота

Самбо – яркая и очень зрелищная дисциплина, которая приковывает к себе повышенное внимание. И особенно осенью, когда традиционно проходит чемпионат мира. Лучшие спортсмены со всей планеты определяют триумфаторов, а также делят солидный призовой фонд. Кроме того, нынешний чемпионат мира стоит особняком. А всё потому, что это юбилейный розыгрыш – 50-й! Естественно, организаторы готовят большой праздник спорта с 7 по 10 ноября на территории Бишкека, Кыргызстан. И особенно приятно, что участие примет сборная России. Наша национальная команда не просто посетит турнир, но и выглядит одним из главных фаворитов.

На сей раз организаторы подготовили очень насыщенную программу мероприятий. В ней можно найти спортивное самбо, боевое самбо и соревнования по самбо слепых среди мужчин. Естественно, юбилейный розыгрыш медалей не мог обойтись без рекордного призового фонда. Поэтому стимул у спортсменов существенно повысился. Общий призовой фонд турнира составляет $ 341 тыс. Распределяться во всех форматах (и у мужчин, и у женщин) он будет следующим образом: первое место – $ 4 тыс., второе – $ 3 тыс., третье – по $ 2 тыс. каждому из призёров. Кроме того, очень важно отметить и следующее. Помимо медалей и денег, на кону рейтинговые баллы, которые также являются ценной наградой для спортсменов.

Смотреть все схватки в прямом эфире уже по традиции можно будет на ресурсе Sambo Live. Это можно будет сделать бесплатно, но потребуется пройти процесс регистрации. Открывается программа соревнований ранним утром 7 ноября. А 10 ноября пройдёт официальная церемония закрытия. Организаторы приняли решение ставить финалы не в один соревновательный день, а разбросать на все три. Это лишь дополнительно подогревает интерес со стороны зрителей. Ключевые схватки будут проходить ежедневно после 15:00 по московскому времени.

БОЕВОЕ САМБО Фото: РИА Новости

В полной боевой готовности на турнир отправляется сборная России. Парни и девушки поедут под руководством двух наставников – Александра Конакова и Дмитрия Истомина. А составы сформировались следующим образом.

Женщины

Спортивное самбо:

до 50 кг – Маргарита Барнева;

до 54 кг – Анастасия Луканина;

до 59 кг – Татьяна Шуянова;

до 65 кг – Карина Черевань;

до 72 кг – Таисия Киреева;

до 80 кг – Анастасия Хомячкова;

свыше 80 – Альбина Чоломбитько.

Боевое самбо:

до 50 кг – Валерия Тепышева;

до 54 кг – Вера Лоткова;

до 59 кг – Ангелина Скиба;

до 65 кг – Софья Истомина;

до 72 кг – Яна Полякова;

до 80 кг – Яна Козырева;

свыше 80 – Анжела Гаспарян.

Мужчины

Спортивное самбо:

до 58 кг – Владимир Гладких;

до 64 кг – Владимир Мнацаканян;

до 71 кг – Расул Наш;

до 79 кг – Рамед Гукев;

до 88 кг – Сергей Кирюхин;

до 98 кг – Сергей Кузнецов;

свыше 98 кг – Артём Осипенко.

Боевое самбо:

до 58 кг – Мухтар Гамзаев;

до 64 кг – Шейх-Мансур Хабибулаев;

до 71 кг – Реснас Зайнутдинов;

до 79 кг – Загид Гайдаров;

до 88 кг – Абусупиян Алиханов;

до 98 кг – Артём Тадин;

свыше 98 кг – Михаил Кашурников.

Россия везёт в Бишкек большое количество чемпионов. А главная звезда состава – Шейх-Мансур Хабибулаев. Поэтому никого особенно не удивляет, что именно наша национальная команда является главным фаворитом соревнований. Стоит отметить, что совсем недавно она лишь подтвердила свой статус. За два этапа Кубка мира по самбо Россия собрала солиднейший комплект наград – 31 золотая, 21 серебряная и 14 бронзовых. В прошлом году национальная команда (если не принимать во внимание самбо для слепых) завоевала 23 награды из 28 возможных. И 13 медалей были именно высшей пробы. Очень хочется верить, что юбилейный розыгрыш пройдёт ещё более успешно.