Пауза Усика вредит тяжёлому весу. Изучаем всех, кому насолил чемпион

В июле 2025 года Александр Усик в эффектной манере разобрался с Даниэлем Дюбуа и во второй раз стал абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе. Британца считали самым сложным вызовом для Усика и искали интригу хотя бы из-за спорного эпизода из их первого поединка. Но в итоге конкуренции не получилось, а Александр справился с Даниэлем ещё увереннее, чем в первый раз. Тогда появился вопрос: что дальше для Усика?

С одной стороны, он не скрывал, что планирует провести ещё как минимум один поединок до того, как завершит профессиональную карьеру. С другой — сложно было представить, кто может стать соперником. Тайсон Фьюри в очередной раз завершил карьеру, Энтони Джошуа до сих пор приходит в себя после эпичного нокаута от Дюбуа, а других звёзд, которые могли бы принести Усику солидный чек, ещё не появилось. Отсюда образовалась пауза, так как все пояса сейчас у Александра. В ротации следующим соперником абсолютного чемпиона должен был стать временный чемпион WBO Джозеф Паркер, но Усик запросил отсрочку из-за травмы спины, а потом угодил в нелепую ситуацию, когда в Сети оказались видео, где он танцует и играет в футбол.

Это не понравилось ни Паркеру, ни руководству WBO, но менять решение не стали — Усик ушёл в простой, а Паркер, который тщетно пытался выбить бой с Александром, в итоге принял другой поединок, хотя это не было обязательным. Просто Джозеф не захотел простаивать и принял бой с Фабио Уордли. А в команде Александра обозначили, что будут драться с победителем этой пары. При этом, по распространённому мнению, именно Паркер считался общественностью самым сложным оппонентом для Усика.

Но в итоге Александр стал косвенным виновником того, что Джозеф выбыл из претендентской гонки. Паркер проиграл техническим нокаутом Уордли и теперь не может участвовать в разговорах о бое за абсолютное чемпионство. Новозеландцу явно должно быть обидно, ведь у него уже была защита временного пояса, но простой Усика вынудил его снова рискнуть статусом претендента и привёл к поражению.

Бой Джозеф Паркер — Фабио Уордли Фото: Richard Pelham/Getty Images

Теперь в ситуации Паркера находится Уордли. Британец уже несколько раз успел бросить вызов Усику, призвал его к ответу за слова, но ответа так и не получил. Надо ещё учитывать, что Фабио также владеет временным поясом WBA, так что его претензии на бой за абсолютное чемпионство вполне обоснованны. Но в WBO, например, уже дали понять, что, возможно, Уордли придётся защищать временный пояс, если Усик вновь откажется от защиты по уважительной причине.

По словам промоутера Фрэнка Уоррена, переговоры уже идут, но пока нет соглашения. А эксперт Гарет Дэвис считает, что Усик в итоге откажется от титула: «Усику придётся решать. Сейчас у него гробовая тишина. И это, признаться, слегка беспокоит. Особенно учитывая то, что ранее он обещал дать бой победителю схватки между Паркером и Уордли. Но в любом случае придёт момент, когда ему придётся принимать решение. Они попытаются убедить его, что бой с Уордли имеет смысл с коммерческой точки зрения. Поэтому сейчас они попытаются сделать так, чтобы Уордли постоянно был на виду. В противном случае Усик скажет: «Знаете, мне ведь драться с этим здоровяком. Он будет давить все 12 раундов. Так что лучше я, пожалуй, откажусь от пояса».

Дерек Чисора, который хорошо общается с Усиком, уверен, что чемпион вернётся только летом, так как сейчас он не в форме. А если так, то Уордли либо станет чемпионом без боя, либо будет, как и Паркер, рисковать поясами и статусом претендента.

Есть ещё один боец, который страдает от простоя Усика. Непобеждённый Агит Кабайел за последние годы сильно прибавил и занимает третью строчку рейтинга тяжёлого веса по версии The Ring. Кроме того, у него есть временный пояс WBC. Вместо того, чтобы получать большие бои, Кабайел вынужден довольствоваться поединком с Дамианом Кныбой, который широкой публике вообще неизвестен. С точки зрения медийности этот бой Агиту ничего не даст и к Усику не приблизит. А риски, особенно в тяжах, есть всегда.

Агит Кабайел Фото: Richard Pelham/Getty Images

Турки Аль аш-Шейх очень хотел устроить бой Усика с юным Мозесом Итаумой, возможно, самым перспективным тяжеловесом планеты. Но Александр отклонил и этот вариант, теперь Итаума в поисках соперника и не может заполучить кого-то из топов, потому что все они тоже в ожидании действий от Усика. По цепочке тормозит почти вся верхушка дивизиона, и это сильно вредит тяжам. А сам Александр тем временем ещё и увлёкся Голливудом, снявшись в фильме «Крушащая машина», заигрывает с Джейком Полом насчёт возможного поединка по правилам ММА и, похоже, ждёт большого предложения.

Винить его в этом сложно, но и отрицать, что из-за простоя абсолютного чемпиона страдает почти весь дивизион, не получится. Но через несколько месяцев ситуация станет более понятной и тяжеловесы придут в движение.