«Зверь в стойке, кошмар для любого». Как дерётся Джек Делла Маддалена

В ночь с 15 на 16 ноября на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, США, состоится огненный турнир – UFC 322. Он обещает порадовать фанатов смешанных единоборств из России. В главном событии вечера выступит экс-чемпион организации в лёгком весе Ислам Махачев. Он проведёт титульный поединок с австралийцем Джеком Делла Маддаленой. На кону будет стоять пояс полусреднего дивизиона.

Для Махачева этот бой – серьёзнейший вызов. Россиянин решил пойти на покорение второго дивизиона, поскольку в своём стал доминирующей силой. Но теперь будет вынужден сражаться с габаритным австралийцем. Джек уже доказал, что способен стать «королём» полусреднего веса. А теперь попытается защитить его от посягательства «чужака».

Джек Делла Маддалена

Дата рождения: 10 сентября 1996 года

Место рождения: Перт, Австралия

Рост: 180 см

Размах рук: 185 см

Рекорд: 18-2

Весовая категория: полусредняя

Место в дивизионе: чемпион

Команда: Scrappy MMA

Прозвище: JDM : 10 сентября 1996 годаПерт, Австралия180 см185 см18-2полусредняячемпионScrappy MMAJDM

Начало карьеры — излишняя прямолинейность

Делла Маддалена – боец с характером. Он занимался регби, а затем впервые пришёл в боксёрский зал. Там Джек буквально влюбился в ударную технику. Поэтому даже после попадания в смешанные единоборства большинство спаррингов и поединков проводил именно в стойке. Правда, австралиец не сразу понял, что профессиональные бои – это свой мир, в котором быть слишком прямолинейным чревато. В итоге два поединка подряд он проиграл. Сначала улетел в технический нокаут от Олдина Бейтса, а затем уступил удушающим приёмом Дарси Венди.

Молодой Джек Делла Маддалена Фото: Chris Unger/Zuffa LLC

А потом пошли встречи с австралийцами. Три подряд победы над соотечественниками. Однако и в этом виделось ровно то же самое. Прямолинейность быка, который рассчитывает буквально снести тореадора. Два поединка завершились в первом раунде, третий – на самом старте второго. Стоило Джеку поймать момент, как он начинал бездумно размениваться. Да, побеждал, поскольку обладал солиднейшей нокаутирующей мощью. Но при этом получал огромный урон. Поэтому во всём этом не было заметно стабильности и особенной уверенности. Для местных лиг этого хватало. Однако о выходе на новый уровень говорить было попросту бессмысленно.

Работа над ошибками проделана успешно

С рекордом 3-2 Джек попробовал свои силы в промоушене Cage Warriors. И продемонстрировал, что работу над ошибками всё-таки проделал. Он смог снести с пути Джеймса Дакетта, причём сделал это удушающим приёмом. Да, основное внимание вновь было уделено работе в стойке. Но австралиец показал, что на тренировках всё больше внимание уделяет работе в партере. Смешанные единоборства называются таким образом неспроста. Они заставляют быть универсальным. На старте его пути этим и не пахло. Однако со временем Делла Маддалена начал учиться и развиваться семимильными шагами.

А затем случился первый чемпионский пояс в карьере австралийца. Делла Маддалена стал обладателем титула в лиге Eternal MMA. И это дало ему качественный толчок к развитию. Джек получил то, ради чего стоит действовать осторожнее. «Нолика» в профессиональном рекорде не было с первого же боя. Зато теперь был пояс на плече, который не хотелось терять. Джек продолжил разносить оппонентов в стойке. Но всё равно демонстрировал, что больше не вступает в необдуманные размены, выжидает свои шансы. Кроме того, удары стали наноситься намного точнее, боец перестал «вымахиваться». Пришлось осознать, что для попадания в топовую лигу нужно уметь распределять силы.

Борьба за звание лучшего ударника UFC

Попасть в UFC было непросто. В Претендентской серии Даны Уайта случилось противостояние с Анже Лусой. Его удалось забрать единогласным решением. А в лучшей лиге на планете австралиец решил доказать, что именно он является лучшим ударником. С ходу получилось оформить три технических нокаута. Правда, затем начал повышаться уровень оппозиции. И Джеку стало намного сложнее. Пошли решения, причём раздельные. Так было до противостояния с бразильцем Гилбертом Бёрнсом. Но затем Делла Маддалена вспомнил, какая невероятная мощь заложена в его кулаках.

Джек Делла Маддалена и Гилберт Бёрнс Фото: Chris Unger/Zuffa LLC via Getty Images

Южноамериканца получилось нокаутировать. Однако в глаза бросилось и другое. Бёрнс старался делать всё, чтобы утягивать оппонента в партер. Но Джек раз за разом поднимался, а в некоторых ситуациях практически идеально защищался. Поэтому было понятно, что австралиец – не подарок для любого оппонента. Поэтому организация решила устроить для него настоящую проверку на прочность. Свела с действующим чемпионом полусреднего веса – Белалом Мухаммадом. В итоге Делла Маддалена нещадно избивал «короля» дивизиона. И совершенно заслуженно забрал победу единогласным решением судей. На лице Белала попросту не осталось живого места.

Белал Мухаммад и Джек Делла Маддалена Фото: Cooper Neill/Zuffa LLC

Пришло время стать «настоящим зверем»

Теперь от австралийца ждут серьёзных свершений. Очень оптимистично высказывается о нём соотечественник – легендарный Александр Волкановски: «Нельзя сомневаться в Джеке. Он полусредневес. И в поединке против Белала Мухаммада, который является базовым борцом-грэпплером, посмотрите, как он справлялся с его борьбой. Делла Маддалена уже является настоящим зверем в стойке. Я гарантирую, что его уверенность в области грэпплинга и в защите от тейкдаунов вышла на совершенно другой уровень. Джек будет настоящим кошмаром [для любого соперника]. В курсе, что Ислам не относится к этому вызову легкомысленно, и ему не следует поступать по-другому».

Джек очень ловко работает в стойке. Он всегда нацелен на то, чтобы атаковать голову соперника. Именно туда летит большинство ударов. Поэтому после поединков лица соперников покрыты ущербом. Правда, сам Делла Маддалена не отличается идеальной защитой, достаточно много пропускает. Но с «держаком» всё в полнейшем порядке. А ещё помогают быстрые руки. В среднем за минуту австралиец наносит 6,84 акцентированного ударов, что является просто великолепным показателем. А главное, австралиец работает с точностью около 53%. Поэтому и терзает оппонентов настолько сильно. Правда, уязвимостью может стать не самая высокая защита от тейкдаунов – 70%. Однако при этом боец не раз доказывал, что в партере способен наносить огромный ущерб.