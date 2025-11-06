Путь Махачева к вершине: от тени Хабиба до второго пояса. Допинг-скандал и вызов Леснару

Новая часть спецпроекта «Чемпионата» о пути Ислама Махачева к величию. В ночь на 16 ноября в Нью-Йорке на UFC 322 уроженец Дагестана встретится с действующим чемпионом полусреднего дивизиона Джеком Делла Маддаленой и попытается завоевать второй пояс UFC. В очередном эпизоде нашего сериала вспоминаем длинный путь Ислама к первому титульнику, который уместил в себе выдающуюся победную серию, обвинения в допинге и тайную победу на чемпионате мира по боевому самбо.

Мельдоний и допинг-отстранение Махачева

Если 2015 год ознаменовался для Махачева первым и единственным поражением в профессиональной карьере, то в 2016-й уместилось сразу несколько знаковых событий для бойца. Поединок с Мартинсом не стал для Ислама поводом брать длительную паузу и перезагружаться.

В начале 2016 года россиянин отправился на чемпионат России по боевому самбо в Петрозаводск и ожидаемо стал победителем турнира в категории до 74 кг. К тому времени у Махачева наметился новый поединок в UFC. В апреле он должен был биться с Дрю Добером, но после взвешивания получил неожиданный удар — отмена боя и временное отстранение. Ислам тут же высказался на эту тему: «Сегодня после взвешивания нас поставили перед фактом того, что у меня в анализах обнаружены следы мельдония. При этом, согласно сообщению антидопинговой комиссии, дата применения мной препаратов, содержащих мельдоний, не установлена. Вместе с тем с нашей стороны пояснено, что выявление этого препарата в моих анализах, скорее всего, связано с применением медикаментов, выписанных докторами по состоянию здоровья. Никаких препаратов преднамеренно или без медицинской необходимости я никогда не принимал. Это решение, принятое исключительно руководством UFC как мера предосторожности. Следовательно, окончательное решение о моём отстранении от боёв будет принято после окончания расследования антидопинговой комиссии. Со своей стороны, для фанатов заявляю ещё раз, что я никогда не применял такой препарат и любые другие запрещённые препараты специально или без медицинской необходимости. Более чем уверен, что результаты окончательной проверки дадут оправдательный результат».

Мы помним, что за два года до этого инцидента Махачев перенёс операцию на сердце и к мельдонию относился как к аскорбинке для сердца. Но при этом Ислам перестал его принимать в конце 2015 года, а в список запрещённых препаратов он был внесён только с 1 января 2016-го. Проблема была в том, что мельдоний остаётся в организме до 120 дней, и к моменту боя Махачев банально не успел «прочиститься». За бойца также публично вступился Абдулманап Нурмагомедов: «Он принимал до Нового года, мы это не скрываем. Это неожиданно, но мы не думали, что мельдоний будет столько держаться в организме. Мы постараемся доказать и показать, что в 2016 году не принимали. Ничего скрывать не будем».

Ислам Махачев и Абдулманап Нурмагомедов Фото: Из личного архива Махачева

USADA, которая рекомендовала отстранить россиянина, провела расследование, и уже скоро, в июле, Ислам был оправдан. В антидопинговом агентстве установили, что Махачев принимал мельдоний для профилактика рецидива проблем с сердцем, однако уложился в срок до начала запрета. Плюс ко всему доля вещества в организме была настолько незначительной, что не могла повлиять на улучшение спортивных результатов. На основании этого заключения Ислама реабилитировали и он избежал длительной дисквалификации, хоть и получил удар по репутации.

«Я рад, что всё разрешилось. Доволен, что в наш вид спорта пришла программа USADA. Бои становятся сложнее — теперь всё зависит от способностей бойца. Я не хочу никого винить в произошедшем. Люди имеют право на собственное мнение, но я советую им не осуждать меня. Однажды они ответят за это», — говорил боец.

А позже признавался, что та ситуация повлияла на него больше, чем поражение нокаутом от Мартинса: «У нас никогда никого не ловили за что-то. Запрет повлиял на меня больше, чем проигрыш». К тому же тогда многие фанаты за рубежом считали, что Ислам должен получить длительную дисквалификацию.

Соперник с гелем на голове и «тайная» победа на ЧМ по самбо

В сентябре Махачев получил новый поединок — с Крисом Уэйдом. Забавная деталь — если Мартинс подходил к бою с Исламом после победы над Рустамом Хабиловым, то Уэйд проиграл одноклубнику Ислама в предыдущем бою. Тем не менее Крис дал будущему чемпиону UFC очень сложный поединок, дважды брал Махачева на плотную «гильотину», но устал, и в итоге российский боец одержал победу единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28).

Позже Ислам рассказывал об интересных нюансах, из-за которых бой с Уэйдом получился одним из самым сложных в карьере: «С Крисом Уэйдом был очень непростой поединок. В первом раунде я хорошо затянул «треугольник», но не смог досрочно завершить поединок. Если посмотреть запись боя, я где-то две минуты держал его в «треугольнике», и любой спортсмен знает, когда ты две минуты держишь ноги в постоянном напряжении, они отекают, и мышцы сильно забиваются. Я помню, отпустил захват, поднялся и понял, что мне тяжело ходить. А если ноги устают в бою, то они начинают забирать все силы из организма. Из-за этого я был уже уставший после первого раунда. Но я сумел мысленно собраться, восстановиться и уже сделать то, что хотел.

Бой с Уэйдом стал для меня уроком. Если пересмотреть наш бой, можно увидеть, что его причёска была намазана гелем. Я захват не мог держать и не мог понять, что происходит. Сначала думал, что он физической мощью разрывает мои ноги и я не могу нормально затянуть треугольник. Потом пересмотрел бой и понял настоящую причину. Некоторые соперники мажут гель на волосы, чтобы причёска как-то стояла. В бою этот гель начинает стекать по телу, когда ты начинаешь потеть. Такое чувство, что они намазаны маслом. С тех пор я прошу своего менеджера, чтобы он перед боем вместе с судьёй просил всех моих соперников, кто мажет гель на голову, её помыть. Совсем недавно подобный случай произошёл с Дрю Добером. Он вышел в клетку с мокрой головой, потому что его заставили помыть волосы. Это всем бойцам надо взять на заметку».

С поединка против Уэйда началась победная серия Махачева, которая длится по сей день. Однако до конца года в карьере Ислама произошло ещё одно знаменательное событие. Когда-то он говорил, что мечтает выиграть чемпионат мира по боевому самбо, но упустил шанс выступить на турнире из-за проблем с сердцем. Однако в 2016 году Махачев всё же отправился на мировое первенство, которое проходило в Болгарии с 10 по 14 ноября. Помимо Ислама, в составе сборной России по боевому самбо приехали и взяли золото Раймонд Магомедалиев (пробовал попасть в UFC через Претендентскую серию), Икрам Алискеров, Михаил Мохнаткин, Денис Гольцов.

Главный нюанс в том, что Ислам поехал на чемпионат мира без ведома UFC, несмотря на эксклюзивный контракт с промоушеном. Михаил Мохнаткин вспоминал тот турнир: «Ислам должен был ехать на ЧМ ещё в 2014-м, но тогда его забраковали по медосмотру. Помню, что он был очень расстроенный, но снова отобрался, поехал на мир и победил. Просто до этого у него не очень складывалось: кажется, он пару раз становился третьим на чемпионате России, потом выиграл, но не поехал на мир из-за медосмотра. Ты же хочешь в любителях поставить какую-то точку, чемпионат мира — это престиж. Ты приходишь в этот спорт, прогрессируешь, становишься чемпионом России, и тебе хочется получить золото на самом главном старте. Поэтому конечная цель должна быть: Ислам её добился и сосредоточился на UFC».

Ислам Махачев на чемпионате России по боевому самбо Фото: sambo.ru

Бои с участием Махачева прошли в первый же день, как и у Мохнаткина и Велимурада Алхасова (бился в категории до 57 кг). Все трое уверенно победили и завоевали золотые медали, а сразу после триумфа Ислам улетел в Нью-Йорк. Уже спустя сутки после победы на чемпионате мира Махачев был в углу Хабиба во время его боя с Майклом Джонсоном. В тот же день Конор Макгрегор стал двойным чемпионом UFC, а незадолго до этого Хабиб бросил ему вызов, назвав ирландца самым лёгким из возможных соперников.

Ну а что касается Махачева, то его позже застали врасплох на презентации команды Eagles MMA, спросив, как он вообще оказался на чемпионате мира, будучи бойцом UFC. Разгадка оказалась прозаичной — у промоушена ничего не уточняли, а просто взяли и поехали на турнир. Мохнаткин считает, что ничего страшного в этом и не было: «На самом чемпионате об этом особо никто ничего не говорил, да и в боевом самбо эти контракты толком не знали тогда. Ну, объективно: кто из UFC узнает, что ты выступал на чемпионате России или мира по боевому самбо? Только если засланный казачок будет, который видос приложит. Да и то можно сказать, что этому видео 10 лет. Сейчас уже время прошло, предъявлять нечего, а тогда никто и не заметил. В крайнем случае под дурачка закосить: ребят, я вот в контракте гонорар увидел, а дальше уже не читал ничего, думал, что могу драться по любителям».

Ислам Махачев Фото: Из личного архива Махачева

Вызов Леснару и бегство соперников

В любом случае Махачев исполнил мечту и мог двигаться дальше, к новой цели в виде пояса UFC. В феврале 2017-го Ислам вернулся в октагон на турнире UFC 208. Соперником стал Ник Ленц, и на этот раз россиянин победил более уверенно, хоть и вновь дошёл до судейского решения. А вот следующий соперник обещал стать хорошей проверкой — Махачев встретился с тем самым Глейсоном Тибау, который когда-то дал Хабибу самый сложный бой в карьере. Однако тут конкуренции не вышло вообще, потому что в конце первой минуты Ислам мощным левым хуком нокаутировал бразильца, вовремя прислушавшись к подсказке от Хабиба, который был в углу друга. Эта победа поумерила критику, которой после двух побед решением было достаточно.

В июле 2018 года Махачев впервые в карьере отправился на турнир в Канаду и встретился там с Кайаном Джонсоном, который шёл на серии из четырёх побед. Первый же тейкдаун от Ислама вскрыл проблемы канадца — за 17 секунд до конца первого раунда российский боец финишировал Джонсона армбаром, а потом выдал отличное интервью после боя, которое всех повеселило: «Эй, ДиСи, скажи этим ребятам, что я заслуживаю кого-то из топ-15. Или я хочу бой с Броком Леснаром». Потом Махачев вызвал ещё и Тони Фергюсона, но в итоге получил другой бой.

Изначально Ислам должен был подраться в январе 2019-го с Франсиско Тринальдо, однако был снят с этого поединка из-за участия в потасовке после боя Хабиба с Конором Макгрегором. В итоге простой затянулся до апреля, а там подоспел турнир UFC в Санкт-Петербурге. Махачеву не могли найти соперника, он просил хоть кого-то и в итоге получил опасного новичка в лице Армана Царукяна. Ислам отравился перед боем, но всё же вышел и провёл все три раунда. Позже Махачев отмечал, что это стало для него большим уроком и он понял, что нужно гораздо внимательнее относиться к вопросам восстановления после весогонки.

Ислам одержал победу единогласным решением и вместе с Царукяном разделил бонус (первый для Махачева) за лучший бой вечера. Несмотря на то что поединок выглядел конкурентно, Махачев забрал каждый раунд. Потом будущий чемпион отмечал, что Арман должен быть ему благодарен, так как это благодаря Исламу его подписали в UFC. Царукян после этого часто говорил о реванше, однако это уже совсем другая история, а на тот момент бойцы были на разных полюсах карьеры.

Махачев в сентябре того же года выступил в Абу-Даби. Там же Хабиб защищал титул против Дастина Порье, а Ислам бился с бразильцем Дави Рамосом. К тому моменту российский боец вошёл в топ-15 дивизиона и защищал своё место в рейтингах от опасного грэпплера. Причина такого матчапа банальна — никто из бойцов, находившихся выше Ислама, не хотел принимать с ним бой. А поединка с Рамосом и вовсе могло не состояться, так как Махачев болел и Абдулманап Нурмагомедов уже хотел снимать ученика с турнира. Сам боец вспоминал, что сменил несколько врачей, но помогла только консультация по видеосвязи с доктором из Москвы, который назначил лечение. Исламу привезли лекарства, он начал идти на поправку и вышел на бой.

В углу Махачева снова появился Абдулманап Нурмагомедов, который не мог попасть в США из-за проблем с визой, Ислам уверенно победил, однако снова дошёл до решения. После боя на пресс-конференции Хабиб, завершивший общение с журналистами раньше Махачева, положил пояс перед другом и сказал, что это будущий чемпион.

Финальные шаги Махачева к первому титульнику

После шести побед кряду карьера Ислама внезапно затормозила. Тогда была эпоха ковида, и сначала у Махачева слетел бой против Александра Эрнандеса, а затем в тот же год дважды отменились поединки с бывшим чемпионом UFC Рафаэлем дос Аньосом. Сначала бразилец сдал положительный тест на коронавирус, затем проблемы возникли уже у Ислама. Хотя сам россиянин тогда радовался топ-сопернику и рассуждал о том, как складывается его карьера: «Почему мне так долго не давали топовые бои? Моя мысль — она ничем не доказана, но я просто думаю, что Хабиб — чемпион, и все понимают, что мы не будем драться. И не спешат меня продвигать, давать мне топов, чтобы я выигрывал у пацанов, которые идут на хороших сериях. Просто я зайду в топ и там буду бить каких-то претендентов, и дивизион будет неинтересным. Но точно я не могу сказать. Думаю, до титульника мне осталось максимум три боя. Потому что сейчас у меня серия из шести побед, а девяти, я думаю, достаточно».

В итоге простой затянулся на полтора года, за это время не стало Абдулманапа Нурмагомедова, которого подкосил ковид. Вернулся Махачев только в марте 2021 года и вновь встретился с нерейтинговым соперником — старым знакомым Дрю Добером. С ним Ислам разобрался в третьем раунде. Добер попался на ручной «треугольник» и сдался на второй минуте отрезка. После боя американец отдал должное тому, насколько здорово Махачев выполнил приём, а также выдал сопернику большой аванс: «Никогда не позволяйте победам вскружить вам голову и никогда не позволяйте поражению забраться вам в сердце. Я отдал всего себя и не разочарован своими усилиями. Меня поборол лучший в мире, и я использую это поражение, чтобы стать лучшим бойцом и человеком. Моё уважение Исламу Махачеву, всей его команде и болельщикам».

Спустя четыре месяца Ислам впервые в карьере возглавил турнир и получил пятираундовый бой. К тому времени Махачева подняли в топ-10, несмотря на то что топов он так и не бил, а соперником россиянина стал 14-й номер дивизиона Тиаго Мойзес. Ислам возмущался: «После моего последнего боя я думал, что UFC даст мне бойца из топ-5 или топ-10, но они сказали… «Мне пришлось бы ждать до ноября или, может быть, декабря». Тогда я сказал им: «Неважно с кем, просто дайте мне соперника». Все эти ребята прячутся. Никто не хочет сложных боёв. Они знают, что я буду их переводить, удерживать, заставлять устать. Это будет тяжёлый бой для всех».

Хабиб, в свою очередь, хвалил друга: «Покажи миру, кто такой Ислам Махачев. Не только брат Хабиба. Нет. Он должен быть собой. Ислам Махачев. Лучший в мире. Серия из восьми побед. Он победил всех. Этот парень должен драться за титул не потому, что он мой брат, друг или что-то в этом роде, а потому что он очень хорош».

Бой с Мойзесом не был зрелищным, Махачев выматывал бразильца три раунда, а когда тот закислился, то Ислам взвинтил темп, оформил тейкдаун и задушил Тиаго. Восьмая победа кряду, и россиянин в очередной раз обратился к своему дивизиону: «У меня есть вопрос к соперникам по дивизиону. Почему они все бегут от меня? Я даю вам три-четыре-пять месяцев на подготовку. Вы можете убегать, но не спрячетесь от меня. Я иду за вами. Я здесь. Однажды я буду здесь с этим поясом».

А Хабиб в то же время сетовал на то, что Махачев не работает над медийкой и из-за этого его карьера развивается не так быстро: «Я считаю, что Ислам очень харизматичный человек. Мне не нравится, что он никак не работает над своей медийностью. Я всегда говорю ему: «Ты должен больше работать с медиа, чтобы показать людям, какой ты на самом деле. Они видят, как ты дерёшься, но они не знают, как ты мыслишь». Я не понимаю, почему он так слабо работает над этим».

Осенью 2021 года Махачева, который уже добрался до пятой строчки рейтинга, вновь попытались свести с дос Аньосом. Ветеран травмировался и снялся с поединка, а за месяц до турнира UFC 267 его заменил Дэн Хукер, шестой номер дивизиона. Новозеландец был в себе максимально уверен: «Я чувствую, что это даёт мне возможность побороться за титул. Я вижу, что все пытаются его вывести на титульный бой, и он станет моим, если я выиграю у него. По ощущениям, это такой же бой, каким был мой поединок против Майкла Чендлера, когда он затем получил титульный бой. Да, мне хорошо заплатят за то, что я принял бой на коротком уведомлении. В UFC сделали всё, что они должны были сделать. Но я принял этот бой не из-за денег. Люди, которые знают меня, знают, что деньги для меня не настолько важны».

Как бы то ни было, Хукера Махачев убрал за 2,5 минуты. А сам бой подарил легендарные подсказки Хабиба: «Теперь не спеши, братишка», «Правую ногу на голову!». Ислам сделал «кимуру» и снова обратился к UFC: «Теперь пришло время. Этот парень — шестой в рейтинге. У меня девять побед подряд, я готов к титульному бою. Этот дивизион сейчас немного сонный, и я разбужу его. Я пришёл, чтобы забрать пояс и удерживать его много лет».

Хукер позже заявлял, что мифы о силе и уровне Махачеве повлияли на него, а также отметил, что выходил в первую очередь за чеком: «В карьере бывают разные этапы, и на том этапе я просто хотел денег. Промоушен воспользовался этим, и я променял свой титульный бой на деньги. Я просто хотел денег, но потом получил деньги и подумал: «Ну, это не круто, я хочу титул». В конце концов, обменять деньги на титул чемпиона уже нельзя».

Девять побед кряду не вывели Махачева на титульник, однако дали возможность сразиться в претендентском бою с Бенеилом Дариушем, который шёл на серии из семи побед и в последнем поединке прошёл Тони Фергюсона. Турнир должен был возглавить турнир UFC Fight Night 202, но за девять дней до ивента Дариуш сломал ногу, и на коротком уведомлении его заменил Бобби Грин, даже не входивший в рейтинги (Махачев был четвёртым номером). Турнир сильно потерял в статусе, однако сам Ислам спокойно отнёсся к смене оппонента. Правда конкуренции не вышло — Махачев смял Грина в первом раунде и оформил 10-ю победу подряд.

Снова ждать боя с Дариушем Ислам отказывался: «Я очень счастлив, я очень усердно тренировался к этому бою, ждал Бенеила. Надеюсь, он быстро залечится и мы ещё подерёмся. Что дальше? Только титульный бой. Устал от всего другого. Я здесь, скажите мне, когда, где, и я готов. Я заберу пояс и буду ждать Бенеила».

В тот же год Махачев получил долгожданный титульный бой. Но об этом — совсем скоро в следующей части!