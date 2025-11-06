UFC 323: Пётр Ян попытается вернуть титул чемпиона. Остановит грузинскую Машину? LIVE

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.
В ночь на 7 декабря в Лас-Вегасе, США, состоится заключительный номерной турнир года UFC 323. В рамках главного события вечера чемпион в легчайшем весе Мераб Двалишвили в четвёртый раз за год будет защищать пояс, а его соперником станет россиянин Пётр Ян. Весной 2023 года бойцы уже встречались, и тогда грузинский спортсмен победил единогласным решением судей.
В соглавном событии вечера пройдёт ещё один титульник. Александр Пантожа будет защищать пояс чемпиона в наилегчайшем весе против Джошуа Вана.
На этом же турнире Богдан Гуськов попытается попасть в топ-5 полутяжёлого веса и встретится с бывшим чемпионом Яном Блаховичем.
А звёздный экс-чемпион Генри Сехудо проведёт последний бой в карьере. У него в соперниках талантливый Пэйтон Талботт.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.
💪🏽 Ян поделился кадрами своей подготовки к титульному реваншу с Мерабом Двалишвили
Где смотреть турнир UFC 323
Посмотреть трансляцию турнира UFC 323 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.
😁 «Пока не уверен, готов ли дать ему бой». О'Мэлли — о потенциальном реванше с Яном
«Если возьму верх в следующем бою, а Пётр победит Мераба [Двалишвили], то мне надо будет подумать об идее проведения реванша с ним. Пока не уверен, готов ли дать ему второй бой», — приводит слова О'Мэлли аккаунт Home of Fight в социальной сети X.
Дата и время турнира UFC 323
Турнир UFC 323 пройдёт в ночь с 6 на 7 декабря в Лас-Вегасе (США) на «T-Mobile Arena». Начало турнира — в 2:00 по московскому времени. Бои основного карда стартуют в 6:00 по мск.
🤔 Двалишвили назвал главную ошибку Петра Яна, которую тот допустил в первом бою с ним
«Самая большая ошибка Петра заключалась в том, что он не проявил ко мне уважения в первом бою. Ян считал, что я ничего не смогу ему противопоставить. В чём бы ни был лучше, я уверен, он это исправит — и мне нужно стать ещё лучше», — приводит слова Двалишвили аккаунт Red Corner MMA в социальной сети X.
Полный кард турнира UFC 323
Основной кард:
Мераб Двалишвили — Пётр Ян;
Александр Пантожа — Джошуа Ван;
Ян Блахович — Богдан Гуськов;
Брэндон Морено — Тацуро Таира;
Генри Сехудо — Пэйтон Талботт.
Предварительный кард:
Марвин Веттори — Брунно Феррейра;
Мэйси Барбер — Карини Силва;
Эдсон Барбоза — Джалин Тёрнер;
Назим Садыхов — Фарес Зиам;
Мухаммад Наимов — Майрон Сантос;
Иво Бараниевски — Ибо Аслан;
Грант Доусон — Мануэль Торрес;
Терренс Маккини — Крис Данкан;
Мансур Абдул-Малик — Антонио Троколи.