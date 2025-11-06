UFC 323: Пётр Ян попытается вернуть титул чемпиона. Остановит грузинскую Машину? LIVE

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

В ночь на 7 декабря в Лас-Вегасе, США, состоится заключительный номерной турнир года UFC 323. В рамках главного события вечера чемпион в легчайшем весе Мераб Двалишвили в четвёртый раз за год будет защищать пояс, а его соперником станет россиянин Пётр Ян. Весной 2023 года бойцы уже встречались, и тогда грузинский спортсмен победил единогласным решением судей.

В соглавном событии вечера пройдёт ещё один титульник. Александр Пантожа будет защищать пояс чемпиона в наилегчайшем весе против Джошуа Вана.

На этом же турнире Богдан Гуськов попытается попасть в топ-5 полутяжёлого веса и встретится с бывшим чемпионом Яном Блаховичем.

А звёздный экс-чемпион Генри Сехудо проведёт последний бой в карьере. У него в соперниках талантливый Пэйтон Талботт.

