Пётр Ян — Мераб Двалишвили 2: реванш, ММА 7 декабря 2025 года, UFC 323 вся информация, где смотреть

UFC 323: Пётр Ян попытается вернуть титул чемпиона. Остановит грузинскую Машину? LIVE
Яхья Гасанов
UFC 323: Пётр Ян — Мераб Двалишвили 2
Месяц до большого турнира!

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

В ночь на 7 декабря в Лас-Вегасе, США, состоится заключительный номерной турнир года UFC 323. В рамках главного события вечера чемпион в легчайшем весе Мераб Двалишвили в четвёртый раз за год будет защищать пояс, а его соперником станет россиянин Пётр Ян. Весной 2023 года бойцы уже встречались, и тогда грузинский спортсмен победил единогласным решением судей.

UFC 2025. UFC 323, Лас-Вегас, США
Мераб Двалишвили — Пётр Ян
07 декабря 2025, воскресенье. 04:00 МСК
Мераб Двалишвили
Не началось
Пётр Ян

В соглавном событии вечера пройдёт ещё один титульник. Александр Пантожа будет защищать пояс чемпиона в наилегчайшем весе против Джошуа Вана.

На этом же турнире Богдан Гуськов попытается попасть в топ-5 полутяжёлого веса и встретится с бывшим чемпионом Яном Блаховичем.

UFC 2025. UFC Fight Night 264, Доха, Катар
Ян Блахович — Богдан Гуськов
07 декабря 2025, воскресенье. 02:30 МСК
Ян Блахович
Не началось
Богдан Гуськов

А звёздный экс-чемпион Генри Сехудо проведёт последний бой в карьере. У него в соперниках талантливый Пэйтон Талботт.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

Что изменилось в российском экс-чемпионе:
Пётр Ян постарел или стал мудрее? Как менялся стиль экс-чемпиона UFC
Пётр Ян постарел или стал мудрее? Как менялся стиль экс-чемпиона UFC
Live Яхья Гасанов

💪🏽 Ян поделился кадрами своей подготовки к титульному реваншу с Мерабом Двалишвили

09:58 Яхья Гасанов

Где смотреть турнир UFC 323

Посмотреть трансляцию турнира UFC 323 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

09:57 Яхья Гасанов

😁 «Пока не уверен, готов ли дать ему бой». О'Мэлли — о потенциальном реванше с Яном

«Если возьму верх в следующем бою, а Пётр победит Мераба [Двалишвили], то мне надо будет подумать об идее проведения реванша с ним. Пока не уверен, готов ли дать ему второй бой», — приводит слова О'Мэлли аккаунт Home of Fight в социальной сети X.

09:57 Яхья Гасанов

Дата и время турнира UFC 323

Турнир UFC 323 пройдёт в ночь с 6 на 7 декабря в Лас-Вегасе (США) на «T-Mobile Arena». Начало турнира — в 2:00 по московскому времени. Бои основного карда стартуют в 6:00 по мск.

09:56 Яхья Гасанов

🤔 Двалишвили назвал главную ошибку Петра Яна, которую тот допустил в первом бою с ним

«Самая большая ошибка Петра заключалась в том, что он не проявил ко мне уважения в первом бою. Ян считал, что я ничего не смогу ему противопоставить. В чём бы ни был лучше, я уверен, он это исправит — и мне нужно стать ещё лучше», — приводит слова Двалишвили аккаунт Red Corner MMA в социальной сети X.

09:56 Яхья Гасанов

Полный кард турнира UFC 323

Основной кард:

Мераб Двалишвили — Пётр Ян;
Александр Пантожа — Джошуа Ван;
Ян Блахович — Богдан Гуськов;
Брэндон Морено — Тацуро Таира;
Генри Сехудо — Пэйтон Талботт.

Предварительный кард:

Марвин Веттори — Брунно Феррейра;
Мэйси Барбер — Карини Силва;
Эдсон Барбоза — Джалин Тёрнер;
Назим Садыхов — Фарес Зиам;
Мухаммад Наимов — Майрон Сантос;
Иво Бараниевски — Ибо Аслан;
Грант Доусон — Мануэль Торрес;
Терренс Маккини — Крис Данкан;
Мансур Абдул-Малик — Антонио Троколи.

Новости. Бокс/ММА
