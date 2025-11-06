Скидки
Бокс/ММА

Артур Бетербиев следующий бой, срыв боя с Деоном Николсоном, расставание с промоутером, Top Rank

Как же не вовремя! Бетербиев лишился промоутера и остался без поединка
Александр Фролов
Артур Бетербиев
Аудио-версия:
В 40 лет такие революции могут закончиться грустно.

После поражения от Дмитрия Бивола в реванше и потери всех чемпионских поясов Артур Бетербиев взял вынужденную паузу. У нашего ветерана не было серьёзных травм: он просто находился в ожидании трилогии с Биволом, которую ему пообещал соперник. Увы, третьего боя двух россиян мы так и не увидели из-за травмы и последующей операции у Дмитрия. Таким развитием событий Бетербиев был очень недоволен, но вскоре ему всё-таки подыскали нового соперника — 22 ноября БТР должен был встретиться с непобеждённым Деоном Николсоном. К сожалению, недавно американец написал, что бой с Артуром не состоится. И теперь сам Бетербиев окончательно разъяснил ситуацию.

«В последнее время я получаю много вопросов о моём статусе. С июня этого года я являюсь свободным агентом, так как мой контракт с TopRank истёк. Я благодарен TopRank за годы совместной работы и хочу поблагодарить их за все предоставленные возможности. Всем, кто следит за мной и поддерживает меня, хочу сказать: я верю, что лучшие бои ещё впереди», — написал боксёр на своей странице в социальной сети.

У Дмитрия всё тоже непонятно:
Бивол заговорил о крузервейте. Разве у него есть шансы против крупных ребят?
Таким образом, в ближайшее время Бетербиев наверняка останется без боёв, в данный момент у него нет агентов. И это в 40 лет! Кажется, Артур выбрал самое неудачное время, чтобы остаться без промоутера. Хочется надеяться, что наш боксёр максимально быстро найдёт себе нового агента, ведь Бетербиеву не впервой менять промоутеров: сначала он работал с Анной Ревой, потом — с Ивоном Мишелем и только в 2018 году перебрался под крыло Top Rank. Больше того, Артур каждый раз менял промоутера со скандалом и судебными конфликтами, что, впрочем, никак не мешало ему строить успешную карьеру.

Конечно, скорее всего, россиянин проведёт следующий бой на родине, где теоретически возможна трилогия с Биволом. Вот только сейчас у Бетербиева нет времени долго ждать Дмитрия. Да, Артур уверяет, что его лучшие бои ещё впереди, однако нужно смотреть правде в глаза. 40 лет — слишком серьёзный возраст даже для такого фаната тренировок, как БТР. В лучшем случае он продержится на топовом уровне ещё два-три года, а любая длительная пауза может и вовсе поставить крест на великолепном спортивном пути Бетербиева. Будем надеяться, что в ближайшее время БТР получит новый поединок, желательно максимально высокого уровня. Верим, что у Артура ещё достаточно пороха, чтобы пошуметь в полутяжёлом весе.

